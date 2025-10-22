Când politicienii chinezi sunt epurați din viața publică, de obicei dispar în închisori, arest la domiciliu sau exil intern și rareori mai sunt văzuți. Cazul mereu enigmatic al lui Qin Gang, fostul ministru de externe „lup războinic” care a căzut în dizgrație acum doi ani, s-a dovedit din nou a fi o excepție – cel puțin potrivit unei fotografii care pare să-l înfățișeze zâmbind la Beijing, în weekend, scrie The Times într-un articol dedicat celei mai noi campanii de „autocurățare” din interiorul Partidului Comunist Chinez.

Beijingul nu a oferit niciodată nicio explicație pentru demiterea lui Qin din funcție după numai șase luni, iar el a continuat să fie numit „tovarăș”, ceea ce sugerează că nu a fost niciodată expulzat oficial din Partidul Comunist. Acest lucru ar sugera că i s-a permis pur și simplu să se pensioneze anticipat.

Persoana necunoscută care seamănă foarte mult cu el, care apare în fotografiile publicate în ziarul Sing Tao din Hong Kong, are cu siguranță o expresie relaxată. El zâmbește în mijlocul unui grup de oameni pe scena unui festival de muzică, unde se spune că a participat la un recital de pian.

Reapariția presupusă a lui Qin a dus la speculații din partea comentatorilor online că ar putea fi pe cale să fie reabilitat complet.

Fost ambasador atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite, fluent nu numai în limba engleză, ci și în politica și comunicarea de tip occidental, cu un stil agresiv, el ar fi un atu util pentru președintele Xi în lumea haotică a relațiilor dintre Beijing și Washington din era Trump. Dar un festival de muzică, chiar și unul organizat la Templul Cerului din Beijing, cum a fost acesta, ar fi un loc improbabil pentru a prefigura un astfel de cutremur politic.

Qin a fost unul dintre o serie de înalți oficiali, mai mulți dintre ei numiți recent de Xi, care au dispărut din viața publică în vara anului 2023. Mulți aveau funcții militare – ministrul apărării, Li Shangfu, a fost epurat în același timp. În timp ce Li și alți câțiva au fost în cele din urmă acuzați de infracțiuni care variau de la neglijență în serviciu la corupție, Qin a fost pur și simplu înlocuit și apoi, un an mai târziu, s-a spus că a „demisionat” din comitetul central al Partidului Comunist.

Faptul că i s-a permis să demisioneze și să rămână membru al partidului a fost considerat un semn al ceea ce se numește neoficial „aterizare lină”. Acest lucru ar fi în concordanță cu zvonurile cele mai scandaloase, dar și cele mai bine documentate, despre căderea sa: că nu ar fi avut nimic de-a face cu politica, ci mai degrabă cu o iubită secretă, o jurnalistă de televiziune chineză care a făcut publice parțial detalii despre relația lor. Picătura care a umplut paharul ar fi fost faptul că ea a pozat pentru o fotografie pe rețelele de socializare cu un copil despre care se spune că ar fi al lui.

Umbra căderii atâtor alți oficiali, în special a numeroși militari de rang înalt, continuă să planeze asupra partidului.

Luni, comitetul central s-a reunit pentru „plenul” anual, sau ședința plenară, în cadrul căreia se va discuta direcția generală a politicii guvernamentale pe parcursul a patru zile.

Plenul din acest an este dedicat afacerilor economice și, în special, următorului „plan cincinal”, care urmează să intre în vigoare anul viitor.

Se așteaptă ca acesta să dubleze politica lui Xi de promovare a „forțelor productive de înaltă calitate”, în ciuda criticilor că efectul său practic – investiții masive în industrii de tehnologie nouă, cum ar fi mașinile electrice – contribuie la războaiele comerciale cu SUA și Europa.

De asemenea, se așteaptă ca acesta să aprobe măsuri, mai puțin reușite până acum, pentru stimularea consumului după o încetinire a creșterii economice de la începutul pandemiei.

Atenția din afara plenului se concentrează asupra faptului dacă membrii comitetului eliminați vor fi înlocuiți. Plecările generalului He Weidong, al treilea membru în rang al comisiei militare centrale și primul membru al biroului politic eliminat din 2017, și ale amiralului Miao Hua, comisarul politic șef al armatei, au fost confirmate săptămâna trecută.

Wen-Ti Sung, un analist taiwanez specializat în politica chineză, a declarat: „China a demis oficial nouă generali cu patru stele, inclusiv numărul trei în ierarhia armatei chineze și cei doi lideri responsabili de personalul militar. Sunt curios să văd cine îi va înlocui atât în comitetul central al partidului, cât și în comisia militară centrală [a Armatei Populare de Eliberare]”.

Editor : B.E.