Live TV

Foto Curățenia de toamnă în partidul lui Xi Jinping: cine rămâne, cine pleacă și reapariția unui „lup războinic”

Data publicării:
China's president Xi hosts reception on the eve of National Day
Președintele Chinei, Xi Jinping, privește în timp ce un chelner îi aduce un pahar de vin în timpul recepției de Ziua Națională, în ajunul celei de-a 76-a aniversări a fondării Republicii Populare Chineze, Beijing, China, 30 septembrie 2025. FOTO: REUTERS / Maxim Shemetov

Când politicienii chinezi sunt epurați din viața publică, de obicei dispar în închisori, arest la domiciliu sau exil intern și rareori mai sunt văzuți. Cazul mereu enigmatic al lui Qin Gang, fostul ministru de externe „lup războinic” care a căzut în dizgrație acum doi ani, s-a dovedit din nou a fi o excepție – cel puțin potrivit unei fotografii care pare să-l înfățișeze zâmbind la Beijing, în weekend, scrie The Times într-un articol dedicat celei mai noi campanii de „autocurățare” din interiorul Partidului Comunist Chinez.

Beijingul nu a oferit niciodată nicio explicație pentru demiterea lui Qin din funcție după numai șase luni, iar el a continuat să fie numit „tovarăș”, ceea ce sugerează că nu a fost niciodată expulzat oficial din Partidul Comunist. Acest lucru ar sugera că i s-a permis pur și simplu să se pensioneze anticipat.

Persoana necunoscută care seamănă foarte mult cu el, care apare în fotografiile publicate în ziarul Sing Tao din Hong Kong, are cu siguranță o expresie relaxată. El zâmbește în mijlocul unui grup de oameni pe scena unui festival de muzică, unde se spune că a participat la un recital de pian.

Reapariția presupusă a lui Qin a dus la speculații din partea comentatorilor online că ar putea fi pe cale să fie reabilitat complet.

Fost ambasador atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite, fluent nu numai în limba engleză, ci și în politica și comunicarea de tip occidental, cu un stil agresiv, el ar fi un atu util pentru președintele Xi în lumea haotică a relațiilor dintre Beijing și Washington din era Trump. Dar un festival de muzică, chiar și unul organizat la Templul Cerului din Beijing, cum a fost acesta, ar fi un loc improbabil pentru a prefigura un astfel de cutremur politic.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Qin a fost unul dintre o serie de înalți oficiali, mai mulți dintre ei numiți recent de Xi, care au dispărut din viața publică în vara anului 2023. Mulți aveau funcții militare – ministrul apărării, Li Shangfu, a fost epurat în același timp. În timp ce Li și alți câțiva au fost în cele din urmă acuzați de infracțiuni care variau de la neglijență în serviciu la corupție, Qin a fost pur și simplu înlocuit și apoi, un an mai târziu, s-a spus că a „demisionat” din comitetul central al Partidului Comunist.

Faptul că i s-a permis să demisioneze și să rămână membru al partidului a fost considerat un semn al ceea ce se numește neoficial „aterizare lină”. Acest lucru ar fi în concordanță cu zvonurile cele mai scandaloase, dar și cele mai bine documentate, despre căderea sa: că nu ar fi avut nimic de-a face cu politica, ci mai degrabă cu o iubită secretă, o jurnalistă de televiziune chineză care a făcut publice parțial detalii despre relația lor. Picătura care a umplut paharul ar fi fost faptul că ea a pozat pentru o fotografie pe rețelele de socializare cu un copil despre care se spune că ar fi al lui.

Umbra căderii atâtor alți oficiali, în special a numeroși militari de rang înalt, continuă să planeze asupra partidului.

Luni, comitetul central s-a reunit pentru „plenul” anual, sau ședința plenară, în cadrul căreia se va discuta direcția generală a politicii guvernamentale pe parcursul a patru zile.

Plenul din acest an este dedicat afacerilor economice și, în special, următorului „plan cincinal”, care urmează să intre în vigoare anul viitor.

Se așteaptă ca acesta să dubleze politica lui Xi de promovare a „forțelor productive de înaltă calitate”, în ciuda criticilor că efectul său practic – investiții masive în industrii de tehnologie nouă, cum ar fi mașinile electrice – contribuie la războaiele comerciale cu SUA și Europa.

De asemenea, se așteaptă ca acesta să aprobe măsuri, mai puțin reușite până acum, pentru stimularea consumului după o încetinire a creșterii economice de la începutul pandemiei.

Atenția din afara plenului se concentrează asupra faptului dacă membrii comitetului eliminați vor fi înlocuiți. Plecările generalului He Weidong, al treilea membru în rang al comisiei militare centrale și primul membru al biroului politic eliminat din 2017, și ale amiralului Miao Hua, comisarul politic șef al armatei, au fost confirmate săptămâna trecută.

Wen-Ti Sung, un analist taiwanez specializat în politica chineză, a declarat: „China a demis oficial nouă generali cu patru stele, inclusiv numărul trei în ierarhia armatei chineze și cei doi lideri responsabili de personalul militar. Sunt curios să văd cine îi va înlocui atât în comitetul central al partidului, cât și în comisia militară centrală [a Armatei Populare de Eliberare]”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
muncitor construieste o casa
Casele până în 150 de mp, ridicate fără autorizație. Ce spun experții...
Hamas armed wing holds military parade in Gaza
Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă...
Ultimele știri
Sfinți sărbătoriți în luna noiembrie. Date importante menționate cu cruce roșie în calendarul ortodox
CIA furnizează informații în timp real pentru scufundarea navelor cu traficanți de droguri din Caraibe (The Guardian)
Românii contribuie cel mai mult la natalitatea Italiei. Câți copii aduc pe lume concetățenii noștri în Peninsulă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping și Donald Trump
Trump pune sub semnul întrebării o întâlnire cu Xi Jinping: „Poate cineva va spune «Nu vreau să ne vedem, e prea agresiv»”
Congres Partidul Comunist Chinez
China va avea în curând un nou plan cincinal. Trei momente în care acestea au remodelat istoria lumii
Președintele Chinei, Xi Jinping, saluta in parlament cu mana ridicata
Președintele chinez Xi Jinping a numit șase noi ambasadori, inclusiv în România. Cine este noul diplomat trimis de Beijing la București
A cargo plane skids off the runway during landing at Hong Kong International Airport
Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a ieșit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți
DEN HAAG - Director MIVD Vice Admiral Peter Reesink during the briefing of the Military Intelligence and Security Service (MIVD) 2024 public annual report. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN netherlands out - belgium out
Serviciile secrete olandeze și-au redus schimbul de informații cu SUA. Ce a determinat luarea acestei decizii
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în...
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...