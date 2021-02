Curiozități despre Etna, cel mai activ vulcan al Europei. Muntele alunecă în mare an de an

Vulcanul Etna a avut, pe 16 februarie, cea mai mare erupție din ultimii ani. Valuri de lavă și coloane de cenușă s-au ridicat la zeci de metri în aer. Este vorba de o erupţie a craterului din partea de sud-est a vulcanului. O mică porţiune a conului vulcanului s-a prăbuşit. Etna este cel mai mare dintre cei 3 vulcani activi din Italia şi cel mai înalt din Europa. Vulcanul de 3.330 metri înălțime poate avea mai multe episoade de erupție pe an.

Coloana de fum şi cenuşă s-a ridicat la mai bine de un kilometru în aer. Cenuşa s-a depus pe locuinţe, străzi şi terase din oraş, iar locuitorii au surprins în imagini și înregistrări video un nor gigantic de fum care se vedea ridicându-se din crater şi un râu de lavă care se scurgea pe versant. Potrivit autorităților din Italia, nu au fost raportate persoane rănite sau pagube materiale.

Vulcanul Etna este cel mai activ din Europa

Erupţiile vulcanului Etna, cu o înălţime de 3.300 de metri, sunt un fenomen frecvent. Vulcanul din estul Siciliei este inclus din 2013 pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, fiind considerat "cel mai emblematic şi activ din lume".

Muntele Etna se ridică la o altitudine de 3.300 de metri deasupra nivelului mării, în estul Siciliei, Italia, şi este cel mai mare vulcan activ din Europa, cu o activitate cunoscută de cel puţin 2.700 de ani, "ceea ce îl face unul din cei mai longevivi din istoria documentată a vulcanismului", scrie DPA, potrivit Agerpres.

"Craterele din vârf, conuri de zgură, fluxurile de lavă, peşterile de lavă şi depresiunile în Valle del Bove fac din muntele Etna o destinaţie preferată pentru cercetare şi educaţie", a estimat UNESCO, care notează că acesta continuă să "influenţeze vulcanologia, geofizica şi alte discipline de cunoaştere a Pământului".

Etna are 500.000 de ani de istorie eruptivă

Situat în apropiere de Catania, al doilea oraş din Sicilia, vulcanul, cu o circumferinţă de 200 km, a fost la originea unei serii de erupţii subacvatice acum 500.000 de ani.

Conform site-ului UNESCO, Etna este cel mai înalt munte din insulele mediteraneene şi cel mai activ stratovulcan din lume. Istoria eruptivă a vulcanului poate fi urmărită în urmă cu 500.000 de ani, din care cel puţin 2.700 de ani de activitate vulcanică au fost documentate. Vulcanul susţine, de asemenea, ecosisteme terestre importante, inclusiv flora şi fauna endemică, iar activitatea sa face ca acesta să fie un laborator natural pentru studiul proceselor ecologice şi biologice.

Prima sa erupţie confirmată s-a produs în jurul anului 6000 î.Hr. Civilizaţiile antice au lăsat informaţii cu privire la erupţiile vulcanului Etna încă din anul 1500 î.Hr. În prezent Etna este în stare de erupţie, reprezentând o ameninţare pentru cei aproximativ 3 milioane de oameni care trăiesc pe o rază de 100 de kilometri în jurul său.

Muntele Etna, cel mai celebru vulcan european, alunecă în mare

Muntele Etna alunecă încet spre Marea Mediterană cu viteza medie de 14 mm pe an, conform unor măsurători realizate în ultimele decenii. În martie 2018, un studiu publicat în revista Bulletin of Volcanology a dezvăluit că Etna alunecă foarte lent spre Marea Mediterană, în același ritm constant de 14 mm pe an.

Între erupţiile majore, Etna creşte, conform vulcanologilor britanici. Acest proces este legat, în parte de efectul gravitaţiei care dislocă materiale pe pantele abrupte ale vulcanului dar şi din cauza extinderii camerei de magmă a vulcanului cu fiecare erupţie. Senzorii GPS instalaţi pe munte au indicat că această extindere nu este însă simetrică.

Există zone turistice în apropierea Parcului Natural de la Muntele Etna

Patrimoniul Mondial Etna, întins pe 19.237 hectare, cuprinde zona cea mai strict protejată şi cea mai importantă din punct de vedere ştiinţific al Muntelui Etna şi face parte din Parcul Natural "Parco dell'Etna".

Limitele Patrimoniului UNESCO sunt clar definite şi ele cuprind cele mai remarcabile caracteristici geologice ale Muntelui Etna. Proprietatea include foarte puţină infrastructură: câteva pârtii montane, un număr de adăposturi de bază de-a lungul principalelor pârtii forestiere şi peste 50 de staţii mici de monitorizare seismică şi un observator ştiinţific, mai scrie sursa citată.

O zonă tampon de 26.220 hectare înconjoară proprietatea, incluzând părţi ale Parcului Natural de la Muntele Etna şi două zone turistice. Aceste zone turistice includ cazare (hoteluri, cabane), parcări, restaurante, cafenele, telescaune, scaune şi teleschiuri, puncte de informare şi chioşcuri de bilete pentru excursii ghidate, drumeţii şi safari de cai şi măgari.

Editor : A.A.