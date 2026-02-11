Live TV

Cursa ascunsă dinaintea Jocurilor Olimpice: Cum se întrec poliția și armata din Italia ca să îi recruteze pe cei mai buni sportivi

sportivi olimpici ai Italiei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026
Mulți dintre sportivii italieni care concurează la Jocurile Olimpice au fost recrutați de departamentul sportiv al poliției sau armatei. Foto: Profimedia Images
„Bătălia” pentru atleții din Italia – competiția din spatele Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 – dezvăluie o caracteristică mai puțin cunoscută din viața sportivilor italieni: cei mai mulți atleți olimpici din această țară sunt și militari în armată, marină sau forțele aeriene, ofițeri de poliție, pompieri sau chiar și paznici de închisoare. Italia a dezvoltat de-a lungul timpului un sistem de recrutare și antrenare a sportivilor în cadrul armatei și poliției, care a ajuns să includă majoritatea olimpicilor săi.

Amos Mosaner s-a întors acasă de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing din 2022 cu o medalie de aur la proba de curling, fiind mândria Forțelor Aeriene ale Italiei care l-au recrutat ca atlet-soldat și i-au finanțat antrenamentele timp de ani de zile.

Însă, Mosaner a primit apoi o ofertă de la poliția italiană pe care nu a putut să o refuze. Centrul de antrenamente era foarte aproape de valea Trentino din nordul Italiei, unde Mosaner trăia la acea vreme, iar colega lui din echipa de dublu mixt, Stefania Constantini, era deja polițistă.

„Mi-a făcut alegerea mai ușoară”, a spus Mosaner pentru New York Times. Pentru cei din forțele aeriene, plecarea campionului olimpic la curling a lăsat „o rană”, potrivit lui Andrea Colotti, comandantul departamentului sportiv.

Poliția i-a oferit un salariu mai mare și „mai multe beneficii, mai multe reduceri, o grămadă de lucruri”, a mai spus Colotti. „De obicei, încercăm să jucăm corect. Uneori, ei nu o fac, dar așa este jocul.”

Italy's Amos Mosaner and Stefania Constantini with their bronze medals after the Curling Mixed Doubles Gold Medal Game at the Cortina Curling Olympic Stadium, on day four of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Italy. Picture date: Tuesday February 10
Stefania Constantini și Amos Mosaner au câștigat medalia de bronz în proba de curling dublu mixt la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026. Foto: Profimedia Images

Unii dintre foștii atleți își continuă activitatea ca antrenori, soldați sau oficiali ai ministerelor care i-au recrutat

Diferite agenții le oferă atleților un salariu, stabilitate și acces la cei mai buni antrenori și condiții de antrenament. Unii dintre ei avansează în grad dacă reușesc să câștige medalii – un instrument de recrutare valoros.

Odată ce se retrag din sportul profesionist, unii dintre foștii atleți își continuă activitatea ca antrenori, soldați sau oficiali ai ministerelor de la Roma, unde pot fi văzuți alături de ofițeri de carieră.

Atleții din poliție, care se află sub umbrela Ministerului de Interne, și cei ai rivalilor lor, carabinierii, aflați sub comanda Ministerului Apărării, poartă arme, cătușe și insigne oficiale. În afara competiției și a terenului de antrenament, atleții sunt încurajați să poarte uniforma sau măcar un echipament inscripționat cu sigla departamentului din care fac parte.

Însă, principala lor sarcină este să alerge pe pistă, să facă slalom pe pârtie sau să lanseze discuri de curling pe gheață. „Munca lor este să fie atleți”, a spus Luigi Usai, un oficial din departamentul sportiv al Ministerului Apărării.

„Canibalul” și „cel mai rapid polițist din lume”, printre campionii olimpici ai Italiei

Unii istorici au descoperit că această tradiție își are originile în perioada dinainte de unificarea Italiei, în 1861, când familia regală din Torino a fondat o școală de gimnastică militară pentru a promova scrima, echitația și tirul, printre alte sporturi aristocratice.

La Olimpiada de Vară de la Roma din 1960, câștigătorul medaliei de aur la proba de 200 de metri, Livio Berruti, a căpătat porecla de „cel mai rapid polițist din lume”.

Mara Navarria, o scrimeră-soldat care a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Paris, s-a descris drept nepoata unui medic militar.

Tokyo 2020, Atletica: storico oro degli azzurri nella staffetta 4x100
Sprinterul italian Marcell Jacobs, care s-a întors de la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 cu o medalie de aur în ghiozdan și insigna de polițist în portofel, este cea mai bună „reclamă” pentru unitatea sportivă a poliției, numită „Flăcările de Aur”. Foto: Profimedia Images

Marele campion la schi alpin, Alberto Tomba, legendarul sănier Armin Zöggeler, zis și „Canibalul”, și Federica Brignone, schioarea care a purtat steagul Italiei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din acest an au fost cu toții promovați la gradul de mareșal pentru realizărilor lor sportive.

„Eu le spun: uitați-vă la aceste nume și alegeți” a spus Davide Carrara, un schior și comandant al grupului de sporturi de iarnă din cadrul carabinierilor. El a spus că este sincer cu potențialii recruți despre cât de grele vor fi antrenamentele și ce așteptări mari au de la ei.

„Poate că este mai ușor să mergi în altă parte unde nu trebuie să te antrenezi și îți dau geaca și asta e tot”, a mai spus Carrara. „Dar noi suntem mândri să fim așa cum suntem.”

„Zborul cu avionul este mai cool decât să stai în noroi la sol”

Oficialii forțelor aeriene încearcă să îi ademenească pe noii recruți cu posibilitatea de a zbura în avioanele lor militare. „Suntem norocoși la recrutare pentru că zborul, cred eu, este mai cool decât să stai în noroi la sol.”

Sprinterul italian Marcell Jacobs, care s-a întors de la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 cu o medalie de aur în ghiozdan și insigna de polițist în portofel, este cea mai bună „reclamă” pentru unitatea sportivă a poliției, numită „Flăcările de Aur”.

„Ești practic un ofițer de poliție, pentru că ai o armă și cătușe și o insignă”, a spus cel mai rapid atlet de la acea vreme. Cu toate că nu a fost nevoit niciodată să alerge după infractori, „puteai să o faci, dacă doreai”, a spus Jacobs.

După ce a câștigat prima medalie de aur a Italiei la actualele Jocuri Olimpice, patinatoarea de viteză Francesca Lollobrigida a fost felicitată de ministrul italian al apărării și de Forțele Aeriene Italiene din care face parte.

Colega lui Mosaner, Constantini, pe care oficialii departamentului sportiv al Ministerului Apărării din Italia o consideră principala vinovată în cazul de „dezertare” al campionului italian la curling, lucra într-un magazin de îmbrăcăminte când a câștigat o competiție publică pentru a intra în poliție, cu doar câteva săptămâni înainte să câștige medalia de aur la Beijing.

Poliția „nu s-a comportat corect”, s-a plâns Usai în legătură cu transferul lui Mosaner de la forțele aeriene la poliție. Colotti, însă, a fost ceva mai împăciuitor: „Sper că va câștiga și că va aduce Italiei încă o medalie.”

