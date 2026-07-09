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Curtea Supremă a Coreei de Sud menține pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol

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Yoon Suk Yeol, presedintele coreea de sud
Yoon Suk Yeol / Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Criză politică

Curtea Supremă a Coreei de Sud a confirmat joi pedeapsa de șapte ani de închisoare pronunțată împotriva fostului președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de obstrucționarea justiției și alte infracțiuni legate de declarația sa eșuată privind instituirea legii marțiale din 2024. Fostul președinte, căzut în dizgrație, a susținut în repetate rânduri că declarația sa privind instituirea legii marțiale a fost motivată de interesul public, anunță France24.

Curtea Supremă a Coreei de Sud a confirmat joi pedeapsa de șapte ani de închisoare pronunțată împotriva fostului președinte Yoon Suk Yeol pentru infracțiuni legate de declarația sa eșuată privind starea de urgență din 2024 și de consecințele haotice ale acesteia.

Cazul a vizat acuzațiile conform cărora Yoon ar fi obstrucționat deliberările cabinetului și ar fi folosit semnături falsificate ale prim-ministrului în perioada premergătoare declarației din 2024, precum și faptul că ar fi folosit agenți de securitate prezidențiali pentru a-și împiedica propria arestare după ce parlamentarii au anulat-o.

Fostul președinte, căzut în dizgrație, se află deja în arest, în timp ce contestă o altă condamnare la închisoare pe viață pentru conducerea unei insurecții prin declarația sa privind legea marțială, despre care susține că a fost motivată de interesul public.

În dosarul adus în fața Curții Supreme, Yoon a fost acuzat că a obstrucționat deliberările prin convocarea doar a unui grup restrâns de miniștri la o ședință cu puțin timp înainte de a declara legea marțială.

Printre alte acuzații se numărau presupusa întocmire și distrugere a unui decret fals privind legea marțială, purtând semnături falsificate ale prim-ministrului, ordonarea unor funcționari să distribuie un comunicat de presă înșelător către mass-media străină și instruirea unui comandant al armatei să șteargă înregistrările de pe telefoanele militare securizate.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru Yoon.

În ianuarie, o instanță inferioară l-a condamnat pe Yoon la cinci ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat pentru majoritatea acuzațiilor.

În aprilie, o instanță de apel a menținut hotărârea, a adăugat un verdict de vinovăție pentru comunicatul de presă înșelător și a majorat pedeapsa la șapte ani.

Atât procurorii, cât și echipa de avocați a lui Yoon au formulat recurs la Curtea Supremă, ale cărei hotărâri sunt definitive.

„Toate recursurile sunt respinse”, a declarat un judecător al Curții Supreme într-o hotărâre transmisă la televiziune, adăugând că hotărârea instanței inferioare „nu conținea erori”.

Echipa de avocați a lui Yoon și-a exprimat „profundul regret”, acuzând Curtea Supremă că a încheiat cazul „fără o deliberare suficientă”. Avocații fostului președinte intenționează să conteste hotărârea pe motive constituționale și au declarat că vor depune o plângere.

Criză politică

Discursul șocant transmis la televiziunea națională târziu în noapte, în decembrie 2024, prin care a fost suspendat regimul civil, a aruncat Coreea de Sud într-o criză politică fără precedent.

Legea marțială a durat doar aproximativ șase ore, deoarece parlamentarii s-au grăbit să o respingă printr-o sesiune de urgență.

Cu toate acestea, măsura luată de Yoon a declanșat proteste, a provocat o prăbușire a pieței bursiere și i-a luat prin surprindere pe aliați cheie, precum Statele Unite.

Într-un alt caz, o instanță l-a condamnat pe Yoon la 30 de ani de închisoare pentru că a trimis drone în Coreea de Nord cu scopul de a „fabrica” o criză înainte de încercarea sa de a institui legea marțială.

Fostul președinte a insistat că declarația sa privind legea marțială a fost „exclusiv în interesul națiunii”.

În 2024, el a apărat-o, de asemenea, ca fiind necesară pentru a eradica „forțele anti-statale” și a înăbuși ceea ce el susținea că erau amenințări din partea Coreei de Nord.

Yoon a fost demis din funcție în aprilie 2025 din cauza încercării de a institui legea marțială, ceea ce a declanșat alegeri care i-au adus președinția lui Lee Jae Myung, din Partidul Democrat de centru-stânga.

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Editor : C.A.

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