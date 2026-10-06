Cutremur cu magnitudinea 5,5 în Alaska

Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs marţi la Aleneva, în Alaska, a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 87,3 kilometri, potrivit USGS, scrie Agerpres, preluând Agerpres.

USGS a raportat iniţial că seismul s-ar fi produs la Kokhanok.

Editor : B.P.