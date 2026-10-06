Cutremur cu magnitudinea 5,5 în Alaska Data publicării: 06.10.2026 23:03 Seismograf. Foto: Getty Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs marţi la Aleneva, în Alaska, a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 87,3 kilometri, potrivit USGS, scrie Agerpres, preluând Agerpres.USGS a raportat iniţial că seismul s-ar fi produs la Kokhanok. Editor : B.P. Etichete: cutremur alaska Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de... 2 „Rămânem rapid fără timp”: șapte dintre cele nouă sisteme vitale ale Pământului au... 3 Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR... 4 Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca... 5 Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...