Live TV

Video Cutremur cu magnitudinea 6,1 în Turcia. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir

Data actualizării: Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit Turcia, luni seara, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Seismul a avut loc la o adâncime de 10 km, a precizat GFZ, având epicentrul în orașul Sindirgi, din provincia Balikesir, conform Reuters.

Cutremurul, produs la ora 22:48 (19:48 GMT), a fost resimţit şi în numeroase alte oraşe din această parte a ţării, inclusiv la Istanbul şi Izmir, potrivit aceleiaşi surse, care nu a raportat victime.

Cutremurul a avut loc la 29 de kilometri de Gordes, în provincia turcă Manisa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Numan Kurtulmuş, a declarat: „Transmit cele mai bune urări tuturor cetățenilor noștri afectați de cutremurul care a avut loc în Balıkesir Sındırgı și care a fost resimțit în provinciile învecinate”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La începutul lunii octombrie, cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,0, care a zguduit Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a relatat că seismul s-a produs la ora locală 14:55 (aceeași oră și în România), având epicentrul în largul staţiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
4
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Digi Sport
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o...
benzinarie-lukoil
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu...
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Tensiuni tot mai mari în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor...
Ultimele știri
Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate
„N-am nicio îndoială că a fost neglijență”. Ce soluție vede Kelemen Hunor la situația celor afectați de explozia din Rahova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ekrem Imamoglu sustine un discurs
O nouă anchetă a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în Turcia: cel puțin 17 răniți în urma seismului care a lovit în Marea Marmara joi după-amiază
Ekrem Imamoglu
Primarii europeni și balcanici, printre care și Dominic Fritz, au fost împiedicați să-l viziteze în închisoare pe edilul Istanbulului
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de edili europeni solidari cu primarul arestat politic, Ekrem İmamoğlu
Basaksehir v Universitatea Craiova - UEFA Conference League
Conference League. Universitatea Craiova, rezultat bun la Istanbul, contra Bașakșehir
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
Fanatik.ro
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere