Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Numan Kurtulmuş, a declarat: „Transmit cele mai bune urări tuturor cetățenilor noștri afectați de cutremurul care a avut loc în Balıkesir Sındırgı și care a fost resimțit în provinciile învecinate”.

La începutul lunii octombrie, cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,0, care a zguduit Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a relatat că seismul s-a produs la ora locală 14:55 (aceeași oră și în România), având epicentrul în largul staţiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag.

Editor : C.A.