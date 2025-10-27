Video Cutremur cu magnitudinea 6,1 în Turcia. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit Turcia, luni seara, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Seismul a avut loc la o adâncime de 10 km, a precizat GFZ, având epicentrul în orașul Sindirgi, din provincia Balikesir, conform Reuters.
Cutremurul, produs la ora 22:48 (19:48 GMT), a fost resimţit şi în numeroase alte oraşe din această parte a ţării, inclusiv la Istanbul şi Izmir, potrivit aceleiaşi surse, care nu a raportat victime.
Cutremurul a avut loc la 29 de kilometri de Gordes, în provincia turcă Manisa.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Numan Kurtulmuş, a declarat: „Transmit cele mai bune urări tuturor cetățenilor noștri afectați de cutremurul care a avut loc în Balıkesir Sındırgı și care a fost resimțit în provinciile învecinate”.
La începutul lunii octombrie, cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,0, care a zguduit Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a relatat că seismul s-a produs la ora locală 14:55 (aceeași oră și în România), având epicentrul în largul staţiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag.