Cutremur cu magnitudinea 7,1 în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 a lovit marți prefectura Kumamoto din Japonia, a anunțat Agenția Meteorologică Japoneză (JMA), citată de Reuters.

O avertizare de tsunami pentru un val de un metru a fost emisă după cutremur, a anunțat JMA.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurele pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sudul țării.

Japonia este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure din lume, un tremur având loc cel puțin la fiecare cinci minute.

Situată de-a lungul „Cercului de Foc” care înconjoară parțial bazinul Pacificului, în Japonia au loc aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudinea de 6,0 sau mai mare.

Kyushu Electric Power a declarat că nu au fost raportate nereguli la centralele sale nucleare Sendai și Genkai după cutremur.

Operatorul feroviar JR Kyushu a declarat că a suspendat serviciile, inclusiv trenurile de mare viteză Shinkansen, în urma seismului.

Editor : Ș.R.