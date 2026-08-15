Cutremur cu magnitudinea 7,7 în largul Indoneziei. Cel puțin cinci persoane au murit

Un cutremur cu magnitudinea 7,7, urmat de zeci de replici, s-a produs sâmbătă dimineaţă în largul estului Indoneziei, au anunţat autorităţile. Bilanțul provizoriu indică cel puțin cinci morți, însă echipele de salvare caută în continuare victime sau posibili supraviețuitori.

ACTUALIZARE 08:57 Cel puțin cinci persoane au murit în urma seismului, potrivit guvernatorului provinciei, scrie BBC.

Guvernatorul provinciei Nusa Tenggara de Est, Emanuel Melkiades Laka Lena, a declarat într-o conferință de presă că persoanele respective au fost ucise în somn de dărâmături prăbușite.

Echipele de căutare și salvare lucrează pentru a elibera pe oricine a rămas blocat în clădirile avariate de cutremur și de zecile de replici care au urmat.

O avertizare de tsunami a fost emisă, dar a fost ridicată la aproximativ trei ore după lovitura inițială.

Știrea inițială

Valuri tsunami cu înălţimi mai mici de un metru au fost înregistrate în mai multe zone ale acestei ţări din Asia de Sud-Est. Alerta de tsunami a fost ridicată la aproximativ trei ore după cutremur, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Pe lângă cele cel puţin două persoane decedate, o persoană a fost rănită în regiunea Sikka, a anunţat într-un comunicat agenţia pentru gestionarea dezastrelor BNPB.

O înregistrare video publicată pe Facebook şi verificată de Reuters ca fiind filmată într-un port din Maumere arată cum părţi ale unei clădiri se prăbuşesc, transformându-se în praf şi moloz, în timp ce oamenii ţipă şi fug pe stradă. Maumere este principalul oraş din regiunea Sikka, pe insula Flores, în partea de est a vastului arhipelag indonezian.

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Seismul puternic a fost resimţit în Nusa Tenggara de Est, Nusa Tenggara de Vest şi în unele zone din Sulawesi de Sud, iar locuitorii din mai multe regiuni au relatat că mişcarea seismică a durat aproximativ un minut, potrivit BNPB.

„Majoritatea oamenilor au simţit cutremurul şi au ieşit în grabă din locuinţe”, a precizat agenţia.

Un spital din districtul Ende, în provincia Nusa Tenggara de Est, şi-a mutat pacienţii în exterior, potrivit imaginilor difuzate de Kompas TV, iar Kompas.com a relatat că s-a produs cel puţin o alunecare de teren.

Agenţia indoneziană de geofizică BMKG a înregistrat primul cutremur la ora locală 04:58 (21:58 GMT), la o adâncime de 15 kilometri, acesta fiind urmat de mai multe replici.

Centrul australian de avertizare pentru tsunami a anunţat că seismul submarin „nu reprezintă o ameninţare de tsunami pentru teritoriul continental al Australiei, insulele sau teritoriile sale”.

Editor : B.P.