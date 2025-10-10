Live TV

Video Cutremur de 7,5 în Filipine: au fost emise mai multe avertizări de tsunami. Autoritățile, în alertă: „A fost foarte puternic”

Data actualizării: Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit, vineri, în sudul Filipinelor, în largul coastei, a anunțat agenția de seismologie a țării. Au fost emise temporar avertizări de tsunami în mai multe țări, iar locuitorii din zonele de coastă din apropiere au fost îndemnați să evacueze zonele, potrivit Reuters.

Agenția Phivolcs a avertizat asupra pagubelor și replicilor puternice ale cutremurului din largul mării, care a lovit apele din largul orașului Manay din Davao Oriental, regiunea Mindanao. A declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Agenția a făcut apel la locuitorii orașelor de coastă din centrul și sudul Filipinelor să se evacueze imediat spre zone mai înalte sau să se mute mai în interiorul continentului, precizând că se pot aștepta valuri cu înălțimi de până la un metru peste nivelul normal al mareelor.

O avertizare de tsunami a fost emisă și în Indonezia pentru regiunile nordice Sulawesi și Papua, avertizând că valuri de până la 50 de centimetri vor lovi țărmurile Indoneziei.

Sistemul de avertizare de tsunami din SUA a emis o avertizare, anunțând că sunt posibile valuri periculoase pe coastele situate la o distanță de 300 de kilometri de epicentrul cutremurului.

Centrul de avertizare a tsunamiului din Pacific a anunțat că în Filipine sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri deasupra nivelului mareelor ​​și a precizat, de asemenea, că pe unele coaste din Indonezia și Palau s-ar putea înregistra valuri de până la 1 metru.

Guvernatorul provinciei Davao Oriental, din sudul Filipinelor, a declarat că oamenii au intrat în panică când a lovit cutremurul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Se pare că unele clădiri au fost avariate”, a declarat Edwin Jubahib la postul de televiziune DZMM. „A fost foarte puternic.”

Cutremurul puternic a avut loc la două săptămâni după ce Filipinele au înregistrat cel mai grav cutremur în mai mult de un deceniu, cu 72 de persoane ucise pe insula Cebu. Acesta a avut o magnitudine de 6,9 ​​și a lovit tot în largul mării.

Filipinele se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului și înregistrează peste 800 de cutremure în fiecare an.

Centrul Seismologic European-Mediteranean a estimat magnitudinea cutremurului la 7,4 și adâncimea acestuia la 58 de kilometri.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Ce șanse are Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă...
Cum se vor afișa notele la Evaluările Naționale în anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
De ce profesorii nu pot anunța notele elevilor în fața clasei ori în...
Aftermath of Russia's strikes in Kyiv
Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de...
Ultimele știri
Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevi în fiecare județ
Zeci de mii de credincioși, la racla Sfintei Parascheva. Cât costă să fii pelerin în vremuri de criză: „Nu contează nimic material”
Pentru Uniunea Europeană problemele politice se intensifică în est și nu e vorba doar de invazia lui Putin (The Washington Post)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
A close up of the national flag of China next to the Philippines national flag. A China, Philippines relations concept.
Războiul informațional al Chinei împotriva SUA. Cazul Filipine
drona chineza invizibila
Cum au căzut dronele subacvatice „invizibile” ale Chinei în plasele pescarilor filipinezi. Tehnologia care le-a dat de gol
daramaturi dupa cutremurul din filipine
Crește bilanţul victimelor după cutremurul din Filipine: Sunt 69 de morți și 90 de dispăruți
profimedia-1041985403
Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod
profimedia-1041986126
Un cutremur puternic a avut loc în Filipine: cel puțin cinci morți, curent electric întrerupt, clădiri și drumuri avariate
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra...
Fanatik.ro
Câți bani costă întreținerea Arenei Naționale din Capitală. Suma uriașă alocată anul acesta de Primăria...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii în preliminarii: în minutul 33, era deja 7-0 VIDEO
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...