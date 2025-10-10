Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit, vineri, în sudul Filipinelor, în largul coastei, a anunțat agenția de seismologie a țării. Au fost emise temporar avertizări de tsunami în mai multe țări, iar locuitorii din zonele de coastă din apropiere au fost îndemnați să evacueze zonele, potrivit Reuters.

Agenția Phivolcs a avertizat asupra pagubelor și replicilor puternice ale cutremurului din largul mării, care a lovit apele din largul orașului Manay din Davao Oriental, regiunea Mindanao. A declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Agenția a făcut apel la locuitorii orașelor de coastă din centrul și sudul Filipinelor să se evacueze imediat spre zone mai înalte sau să se mute mai în interiorul continentului, precizând că se pot aștepta valuri cu înălțimi de până la un metru peste nivelul normal al mareelor.

O avertizare de tsunami a fost emisă și în Indonezia pentru regiunile nordice Sulawesi și Papua, avertizând că valuri de până la 50 de centimetri vor lovi țărmurile Indoneziei.

Sistemul de avertizare de tsunami din SUA a emis o avertizare, anunțând că sunt posibile valuri periculoase pe coastele situate la o distanță de 300 de kilometri de epicentrul cutremurului.

Centrul de avertizare a tsunamiului din Pacific a anunțat că în Filipine sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri deasupra nivelului mareelor ​​și a precizat, de asemenea, că pe unele coaste din Indonezia și Palau s-ar putea înregistra valuri de până la 1 metru.

Guvernatorul provinciei Davao Oriental, din sudul Filipinelor, a declarat că oamenii au intrat în panică când a lovit cutremurul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Se pare că unele clădiri au fost avariate”, a declarat Edwin Jubahib la postul de televiziune DZMM. „A fost foarte puternic.”

Cutremurul puternic a avut loc la două săptămâni după ce Filipinele au înregistrat cel mai grav cutremur în mai mult de un deceniu, cu 72 de persoane ucise pe insula Cebu. Acesta a avut o magnitudine de 6,9 ​​și a lovit tot în largul mării.

Filipinele se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului și înregistrează peste 800 de cutremure în fiecare an.

Centrul Seismologic European-Mediteranean a estimat magnitudinea cutremurului la 7,4 și adâncimea acestuia la 58 de kilometri.

Editor : Ș.R.