Un cutremur de magnitudine 4,9 a avut loc marți în Spania, în regiunea Granada, la ora locală 10:37 (11:37 ora României). Seismul s-a simțit și la Madrid. AUtoritățile au anunțat cel puțin trei răniți și pagube materiale. Este al doilea cutremur mare în această regiune în ultima săptămână, după ce sâmbătă s-a produs un seism de magnitudine. În zonă sunt sute de mii de turiști străini și există și o mare comunitate de români.

Potrivit corespondentului Digi24 în Spania Alin Petrică, epicentrul cutremurului a fost la 10 kilometri de orașul Granada, iar mișcarea telurică a fost una de mică adâncime: 11 kilometri. Seismul a durat 10 secunde, suficient pentru a produce pagube vizibile, dar neînsemnate. Mai ales balcoanele și terasele au avut de suferit. Trei persoane au fost rănite ușor, printre care și un minor care a fost dus la spital.

Cutremurul s-a simțit în mai multe zone și orașe din regiunea Granada, în Cordoba și Jaén, dar și în capitala Madrid.

Urmările cutremurului de magnitudine 4,9 care a lovit Granada, Spania, marți, 18 august 2026. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Seismul este cel mai recent dintr-o serie de mișcări telurice recente. Sâmbătă a avut loc un cutremur de magnitudine 5,2, soldat cu pagube materiale neînsemnate, însă vizibile. Regiunea este cea mai activă zonă seismică din Spania, unde anual au loc sute de cutremure mici, cu magnitudine sub 3.

În 1954, în aceeași regiune a avut loc cel mai mare cutremur din istoria recentă a Spaniei, de magnitudine 7,8.

Editor : B.E.