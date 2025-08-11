Live TV

Cutremur de magnitudine 6,1 în Turcia: cel puțin un mort și mai multe clădiri prăbușite

Cutremur de 6,1 în Balikesir, Turcia, 10.08.2025

Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit, relatează AP.

Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ 200 de kilometri nord, în Istanbul, un oraş cu peste 16 milioane de locuitori.

O bătrână a murit la scurt timp după ce a fost scoasă în viaţă dintre dărâmăturile unei clădiri prăbuşite în Sindirgi, a declarat ministrul de interne Ali Yerlikaya. Alte patru persoane au fost salvate din clădire, scrie News.ro.

Yerlikaya a spus că în total 16 clădiri s-au prăbuşit în regiune, majoritatea dintre ele fiind abandonate şi nefolosite. Două minarete ale unei moschei s-au prăbuşit, a precizat el.

Niciunul dintre răniţi nu este în stare gravă, a declarat ministrul.

Imaginile transmise de televiziuni arătau echipele de salvatori cerând să se facă linişte pentru a putea auzi semne de viaţă sub dărâmături.

Agenţia pentru Gestionarea Dezastrelor şi Situaţiilor de Urgenţă din Turcia a anunţat că seismul a fost urmat de mai multe replici, dintre care una cu magnitudinea de 4,6, şi a îndemnat cetăţenii să nu intre în clădirile avariate.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a transmis un mesaj în social media: „Transmit condoleanţe tuturor cetăţenilor afectaţi de cutremurul produs în Balıkesir şi care a fost resimţit şi în provinciile din regiune. Încă din primele momente, toate instituţiile relevante au fost mobilizate şi au luat măsurile necesare. Noi urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei. Fie ca Allah să ne protejeze ţara de orice fel de dezastru”.

Turcia se află pe o falie majoră, iar cutremurele sunt frecvente.

În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a dus la moartea a peste 53.000 de persoane în Turcia şi a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sudul şi sud-estul ţării. Alte 6.000 de persoane au murit în partea de nord a Siriei vecine.

