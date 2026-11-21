Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a lovit vineri seară centrul statului Peru, fără să provoace victime sau pagube materiale importante, potrivit unui bilanţ preliminar al autorităţilor, relatează AFP.

Seismul s-a produs la ora locală 19.09 (sâmbătă, 00.09 GMT), la 30 de kilometri nord-vest de oraşul Junín, la o adâncime de 129 de kilometri, a anunţat Institutul Geofizic Peruan (IGP).

„Până în prezent, nu au fost semnalate pagube materiale importante şi, mai ales, nu au fost raportate victime sau persoane a căror sănătate să fi fost afectată”, a declarat ministrul Apărării, Rafael Belaúnde, subliniind caracterul preliminar al acestui bilanţ, notează News.ro.

Mai multe locuinţe au suferit avarii uşoare în regiunea Junín, unde au fost semnalate şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică, precum şi perturbări ale circulaţiei, a adăugat ministrul.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a evaluat, de asemenea, magnitudinea cutremurului la 6,7, dar a estimat adâncimea acestuia la 108 kilometri.

Imagini difuzate pe reţelele sociale şi la televiziune au arătat locuitori din Lima, aflată la aproximativ 300 de kilometri de epicentru, precum şi din alte regiuni ale ţării, ieşind pe străzi după ce au simţit seismul.

În capitală, cutremurul a determinat sute de persoane să evacueze birouri şi clădiri din cartierul turistic Miraflores, au constatat jurnaliştii AFP.

Potrivit Centrului Naţional pentru Operaţiuni de Urgenţă (COEN), seismul a fost resimţit de populaţie cu o intensitate de la moderată la puternică.

„Monitorizarea continuă în zonele vulnerabile”, a precizat instituţia.

„Zguduiturile au fost intense”, a declarat pentru AFP preşedintele IGP, Hernando Tavera, care a semnalat, de asemenea, alunecări de teren şi căderi de pietre în anumite zone.

Cutremurul a fost resimţit şi în regiunile Áncash, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco şi Callao.

La 18 iulie, un cutremur cu magnitudinea 5,1 lovise deja regiunea Junín, provocând moartea a şase persoane şi avariind numeroase locuinţe.

Peru, situat pe „Cercul de Foc” al Pacificului

Peru, ţară cu 34 de milioane de locuitori, se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate seismică intensă.

În fiecare an, în această ţară se produc cel puţin 400 de cutremure cu magnitudinea mai mare de 4,0, dintre care aproximativ o sută sunt resimţite de populaţie.

La 15 august 2007, un cutremur cu magnitudinea 7,9 a provocat moartea a 595 de persoane în regiunea Pisco, din sudul statului Peru, şi a generat un tsunami de mici dimensiuni.

Mai multe cutremure puternice au lovit America Latină în ultimele luni, în special Panama, la 9 octombrie, şi Columbia, la 10 august.

Două seisme puternice au afectat Venezuela în luna iunie, provocând moartea a peste 6.500 de persoane.

Editor : B.E.