Cutremur în Afganistan, de magnitudine 6,3: cel puțin zece morți și alte zeci de răniți

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit luni dimineața orașul Mazar-e Sharif din nordul Afganistanului, ucigând cel puțin 10 persoane și rănind aproximativ 260, au declarat autoritățile, numărul victimelor fiind probabil să crească, transmite Reuters. Serviciul Geologic al Statelor Unite a declarat că cutremurul a avut o adâncime de 28 km în apropierea orașului Mazar-e Sharif, care are o populație de aproximativ 523.000 de locuitori.

„Până în această dimineață, au fost raportate și transferate la centrele medicale un total de 150 de persoane rănite și șapte martiri”, a declarat pentru Reuters Samim Joyanda, purtătorul de cuvânt al departamentului de sănătate din Samangan, o provincie montană din nordul țării, în apropierea orașului Mazar-e Sharif.

Numărul victimelor se bazează pe rapoartele spitalelor colectate până luni dimineață, a spus el.

Ministerul Apărării al talibanilor afgani a declarat că provinciile Balkh și Samangan au fost cele mai afectate, ceea ce a dus la decesul mai multor cetățeni.

Echipele militare de salvare și asistență de urgență au ajuns imediat în zonă și au început operațiunile de salvare a persoanelor, transportul răniților și asistarea familiilor afectate, se arată într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Sharfat Zaman, a declarat că echipele de salvare sunt active și că numărul morților și răniților ar putea crește.

„Echipele medicale au ajuns în zonă, iar toate spitalele din apropiere au fost puse în stare de alertă”, a declarat Zaman într-un comunicat.

USGS a emis o alertă portocalie în sistemul său PAGER, un sistem automatizat care furnizează informații despre impactul cutremurelor, și a indicat că „sunt probabile victime semnificative, iar dezastrul ar putea fi de amploare”.

Falii seismice active

Afganistanul este deosebit de vulnerabil la cutremure, deoarece se află pe două falii active care au potențialul de a se rupe și de a provoca pagube extinse.

Peste 2.200 de persoane au fost ucise și alte mii rănite în urma unui cutremur și a unor replici puternice în sud-estul țării islamice devastate de război, la sfârșitul lunii august.

Evenimentele anterioare cu acest nivel de alertă au necesitat o reacție la nivel regional sau național, a adăugat alerta sistemului.

Cutremurul a distrus o parte din sanctuarul sfânt din Mazar-i-Sharif, a declarat purtătorul de cuvânt al provinciei Balkh, Haji Zaid, referindu-se la Moscheea Albastră.

Videoclipuri cu eforturile de salvare a persoanelor prinse sub dărâmături și imagini cu resturi căzute din clădiri au fost distribuite pe platforma de socializare X. Un videoclip arăta salvatorii scoțând ceea ce păreau a fi cadavre din dărâmături.

Reuters nu a putut verifica imediat filmările și imaginile.

