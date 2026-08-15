Cutremur în Columbia. Femeia care a supravieţuit 37 de ore sub dărâmături a murit la spital. „Aş vrea ca totul să se termine repede”

Femeia care a petrecut aproape 37 de ore prinsă sub dărâmături după cutremurul din Columbia, după care a fost salvată, un caz care a devenit un simbol al speranţei în Columbia, a murit vineri seară într-un spital, a declarat familia sa pentru AFP.

Daniela Largo, în vârstă de 32 de ani, a fost scoasă din dărâmături pe o targă la Pereira, în mijlocul uralelor şi aplauzelor, o imagine care a emoţionat o naţiune îndurerată care încă caută cel puţin 320 de persoane dispărute, potrivit datelor agenţiei de gestionare a dezastrelor.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4, cel mai puternic al secolului din Columbia, care a lovit luni, a ucis cel puţin 294 de persoane şi a rănit aproape 4.000. Pereira, împreună cu Cali, au fost oraşele cele mai afectate.

În zonele cele mai devastate, echipele de salvare folosesc utilaje grele pentru a îndepărta bucăţi de acoperişuri şi pereţi, la şase zile după cutremur.

Unii oferă îmbrăţişări pentru a alina durerea tragediei, în timp ce alţii organizează colecte de donaţii pentru victimele adunate în adăposturi.

„Aş vrea ca totul să se termine repede”, a declarat Sandra Milena Perez, mama Danielei Largo, într-o convorbire telefonică acordată AFP. Daniela Largo lasă în urmă un fiu de 12 ani.

Editor : Sebastian Eduard