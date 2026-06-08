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Cutremur în Cuba: seismul a durat 20 de secunde

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Seismograf care înregistrează un cutremur.
Foto: GettyImages

Un cutremur puternic a avut loc luni în largul coastei de vest a Cubei, jurnaliştii AFP din Havana relatând că vibraţiile au durat 20 de secunde şi i-au obligat pe locuitori să iasă din clădiri pentru a se refugia pe stradă.

Cutremurul a avut o magnitudine de 6,1 şi s-a produs la aproximativ 100 de kilometri de extremitatea vestică a insulei, potrivit Institutului Geologic American (USGS). Epicentrul a fost localizat la 104 km vest-nord-vest de Mantua, notează News.ro.

Adâncimea la care s-a produs a fost relativ mică - 26 de kilometri.

Conform Serviciului Naţional de Meteorologie al SUA, nu s-a emis nicio avertizare sau alertă de tsunami în urma cutremurului.

Editor : B.E.

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