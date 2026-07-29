Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 a provocat moartea a cel puţin 13 persoane în apropierea oraşului Kumamoto, din sudul Japoniei, iar echipele de salvare caută cu disperare supravieţuitori prinşi sub dărâmături, a declarat, miercuri, prim-ministrul Sanae Takaichi, citat de Reuters.

„Chiar şi în acest moment, există oameni care aşteaptă să fie salvaţi, iar aceasta este o cursă contra cronometru. Vom mobiliza toate resursele disponibile la faţa locului pentru a salva cât mai multe persoane posibil”, a declarat Takaichi reporterilor, actualizând bilanţul deceselor, de la trei raportate anterior, notează News.ro.

Cutremurul a întrerupt alimentarea cu energie electrică a mii de locuinţe şi a distrus drumurile din întreaga regiune.

Echipele de salvare au scos miercuri dimineaţă opt persoane din dărâmăturile unui centru comercial parţial prăbuşit. Două femei în vârstă de aproximativ 20 de ani au murit în urma unei aparente explozii de origine necunoscută care a distrus centrul comercial la aproximativ o oră după cutremur.

Autorităţile investighează posibilitatea unei explozii de gaz, au relatat mass-media locale.

Echipele de intervenţie de urgenţă ale pompierilor, Poliţia şi personalul armatei s-au concentrat asupra zonelor clădirii din care fuseseră primite apeluri de ajutor.

Amploarea totală a dezastrului rămânea neclară.

Marţi, aproximativ 20-30 de angajaţi ai mall-ului erau daţi dispăruţi, a declarat postul public de televiziune NHK. De asemenea, şapte persoane sunt date dispărute după prăbuşirea unui coş de fum la o fabrică a companiei Nippon Paper Industries, în timp ce alte patru persoane sunt grav rănite, a declarat un oficial al administraţiei locale.

S-a raportat că spitalele îngrijesc zeci de pacienţi.

În întreaga prefectură, care a mai suferit un cutremur mortal în urmă cu un deceniu, aproximativ 260.000 de persoane au primit instrucţiuni să se îndrepte către centrele de evacuare, au declarat autorităţile.

Epicentrul cutremurului s-a situat la aproximativ 20 de kilometri sud de oraşul Kumamoto, cel mai mare oraş din centrul insulei Kyushu, cu o populaţie de aproximativ 700.000 de locuitori.

Autorităţile au avertizat locuitorii din zonele în care s-au resimţit cele mai puternice mişcări să fie în alertă pentru alte cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum şi pentru riscul de alunecări de teren.

Având în vedere că peste 36.000 de locuinţe sunt încă fără curent electric, autorităţile sunt îngrijorate de riscul de insolaţie, întrucât temperaturile vor urca miercuri până la aproximativ 34 de grade Celsius.

Unele spitale sunt supraîncărcate

Un spital din oraşul Uki, situat în apropierea epicentrului, a declarat că o pană de curent provocată de cutremur l-a împiedicat să funcţioneze.

„A devenit ca un spital de campanie”, a declarat şeful departamentului administrativ pentru NHK.

Un alt spital din oraş a precizat că a suspendat internările, deoarece nu mai putea face faţă altor cazuri de urgenţă, după ce a primit 86 de răniţi în urma cutremurului, dintre care trei cu leziuni grave.

Mai mulţi pasageri aflaţi la bordul trenurilor de mare viteză în momentul cutremurului au fost, de asemenea, răniţi, au precizat operatorii.

Însă cel mai spectaculos dezastru a fost cel de la mall-ul Aeon, cel mai mare din prefectură.

Imaginile au arătat că o parte a mall-ului, care găzduieşte aproximativ 200 de magazine, a fost smulsă de explozie, lăsând la vedere grinzile de oţel şi împrăştiind resturi pe toată suprafaţa parcării.

Un purtător de cuvânt al operatorului mall-ului, Aeon 8267.T, a declarat că clienţii şi angajaţii au fost evacuaţi imediat după cutremurul iniţial şi că cauza exactă a exploziei care a urmat nu este clară.

Acţiunile Aeon au scăzut cu 1,9% la deschiderea bursei din Tokyo. Indicele de referinţă a înregistrat o creştere de 0,8%.

Unele companii importante cu fabrici în zonă, printre care Tokyo Electron, un producător de echipamente pentru semiconductori, şi Honda au declarat că îşi vor suspenda activitatea la fabricile lor până miercuri.

TSMC, cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume, a evacuat angajaţii din fabrica sa locală ca măsură de precauţie după cutremur, dar a declarat că a început să-şi reia activitatea marţi seara.

Unele drumuri au fost, de asemenea, grav avariate, fisuri mari despicând autostrăzile principale şi blocând traficul marţi seara.

Situată pe „Inelul de Foc” al vulcanilor şi al foselor oceanice care înconjoară parţial Bazinul Pacificului, Japonia înregistrează aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudinea de 6,0 sau mai mare.

Un cutremur de mare magnitudine care a avut loc în Kumamoto în urmă cu 10 ani a provocat moartea a 275 de persoane şi rănirea altor 2.739, conform datelor oficiale, şi a avariat mii de clădiri, inclusiv zidurile castelului oraşului, o atracţie turistică de prim rang.

Editor : B.E.