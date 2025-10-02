Cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,0 care a zguduit joi Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a relatat că seismul s-a produs la ora locală 14:55 (aceeași oră și în România), având epicentrul în largul staţiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag.

Cutremurul a fost resimţit şi în provinciile Istanbul, Bursa şi Çanakkale, determinând locuitorii să iasă în grabă în stradă, scrie Agerpres.

Biroul guvernatorului Istanbulului a precizat într-un comunicat că 17 persoane au fost rănite pe fondul panicii generalizate din oraş, în timp ce rezidenţii evacuau clădirile: „12 cetăţeni au contactat serviciile de urgenţă raportând atacuri de panică şi teamă, iar alţi cinci au reclamat entorse cauzate de panică”.

De asemenea, au fost primite relatări privind avarierea a patru clădiri. Autorităţile au menţionat că echipe de intervenţie au fost trimise la faţa locului şi au îndemnat populaţia să evite clădirile posibil afectate şi să respecte anunţurile oficiale.

Centrul German de Cercetare pentru Geoştiinţe (GFZ) a măsurat magnitudinea cutremurului la 5,2, revizuind-o ulterior la 5,0, în timp ce Observatorul Kandilli şi Institutul de Cercetare Seismică din Turcia au raportat o magnitudine de 5,3.

Editor : B.E.