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Video Cutremur puternic, cu magnitudinea 7, în regiunea Tibet din China, soldat cu cel puțin 16 morți şi sute de clădiri prăbușite

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Seismograf. Foto: Getty Images
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Un cutremur cu magnitudinea 7 a lovit regiunea Tibet din China, omorând cel puțin 16 persoane, rănind peste 50 și prăbușind sute de case în orașul Nagqu, a anunțat presa de stat, citată de The Guardian.

Eforturile de căutare și salvare au continuat după prăbușirea a cel puțin 339 de case, a declarat biroul de presă din Nagqu, citând oficiali ai administrației orașului.

Peste 1.600 de persoane au fost mobilizare în eforturile de salvare. În regiune au ajuns provizii, inclusiv 1.000 de unități de locuințe prefabricate și aproximativ 3.000 de corturi și paturi pliante, precum și lanterne și haine de iarnă.

Institutul Geologic al SUA (USGS) a declarat că seismul a avut loc joi, la ora locală 22:33, cu epicentrul la 191 km est-nord-est de Nagqu, într-o zonă slab populată, situată la mare altitudine, din nordul Tibetului. Adâncimea cutremurului a fost estimată la 18 km.

Agenția americană a înregistrat cel puțin șapte replici cu magnitudinea cuprinsă între 4,3 și 5,2, toate la o adâncime de 10 km, potrivit site-ului său web.

Videoclipurile postate de postul național de televiziune CCTV din China au arătat muncitori ieșind din restaurante și obiecte căzând de pe rafturile supermarketurilor în momentul cutremurului.

Agenția oficială de știri chineză Xinhua a relatat vineri că în unele zone afectate de cutremur comunicațiile au fost întrerupte. Autoritățile feroviare locale au luat măsuri de urgență pentru a opri trenurile care traversează regiunea.

Peste 300 de ofițeri de poliție au fost trimiși în ajutor, în timp ce corpul regional de pompieri și salvare a mobilizat aproape 350 de persoane în zonele afectate, a transmis Xinhua.

Salvatorii s-au cățărat prin clădiri avariate, unele cu acoperișurile prăbușite, au arătat imaginile de pe camerele de supraveghere.

Cutremurul a provocat și căderi de pietre care au forțat autoritățile locale să închidă o secțiune a autostrăzii naționale 317, permițând doar trecerea vehiculelor de urgență, salvare și sprijin oficial, în timp ce echipele lucrau la îndepărtarea molozului, potrivit Xinhua.

În următoarele trei zile sunt așteptate ninsori intermitente în regiunea cutremurului. Acesta a fost cel mai puternic cutremur din regiune din ultimii cinci ani, a precizat CCTV.

Liderul Chinei, Xi Jinping, a cerut depunerea tuturor eforturilor în operațiunile de salvare și de ajutor medical.

Nagqu se află la peste 300 km nord de Lhasa, capitala Tibetului.

Cutremurele sunt relativ frecvente în China. În ianuarie 2025, cel puțin 126 de persoane au fost ucise în comitatul rural Tingri din Tibet.

În decembrie 2023, un cutremur în îndepărtata provincie Gansu din nord-vestul Chinei a ucis cel puțin 134 de persoane. Respectivul cutremur a fost cel mai grav din China din 2014, când peste 600 de persoane au murit în provincia Yunnan, din sud-vestul țării.

Un cutremur puternic în provincia Sichuan în 2008 a lăsat aproximativ 90.000 de morți sau dispăruți, inclusiv aproximativ 5.000 de școlari.

Editor : Ș.R.

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