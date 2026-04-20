Cutremur de 7,4 în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Seismograf care înregistrează un cutremur.
Foto: GettyImages

Un seism cu magnitudinea preliminară 7,4 s-a produs, luni după-amiază (ora locală), în largul coastei de nord-est a Japoniei, transmit luni agenţiile Reuters şi AFP care citează Agenţia Japoneză de Meteorologie (JMA), potrivit Agerpres. 

În urma cutremurului a fost emisă o avertizare de tsunami, valurile putând atinge înălţimea de trei metri în prefectura Iwate şi în unele zone din Hokkaido.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters, a anunţat o magnitudine de 7,3, precizând că seismul s-a produs la o adâncime de 13 kilometri.

Cutremurul s-a produs la ora 16:53 (07:53 GMT) în apele Pacificului, în largul nordului prefecturii Iwate. Mişcările telurice au fost atât de violente încât clădirile înalte s-au clătinat până la Tokyo, la câteva sute de kilometri distanţă.

„Evacuaţi imediat regiunile costiere şi zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare. Valurile seismice ar urma să lovească de mai multe ori. Nu părăsiţi locurile sigure până când alerta nu este ridicată”, a indicat JMA, iar postul japonez de televiziune NHK şi-a întrerupt imediat programul.

Circulaţia trenului de mare viteză Shinkansen pe ruta Tokyo-Aomori a fost întreruptă în urma seismului puternic, potrivit agenţiei de presă Kyodo.

Ţara este încă traumatizată de seismul cu magnitudinea de 9 din martie 2011, care a declanşat un tsunami soldat cu aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi. Acest cutremur s-a produs în largul coastei Japoniei de la Pacific, de-a lungul fosei Nankai, aminteşte sursa citată. Această fose subacvatică de 800 de kilometri este zona în care placa oceanică a Mării Filipinelor „se scufundă” încet sub placa continentală pe care se află Japonia.

Guvernul a estimat că un cutremur produs în fosa Nankai, urmat de un tsunami, ar putea provoca moartea a până la 298.000 de persoane şi pagube de până la 2.000 de miliarde de dolari.

Japonia este situată la intersecţia a patru mari plăci tectonice, la marginea vestică a Cercului de Foc al Pacificului, şi se numără printre cele mai active ţări din lume din punct de vedere seismic.

Arhipelagul, cu aproximativ 125 de milioane de locuitori, este afectat de aproximativ 1.500 de cutremure în fiecare an. Marea majoritate sunt de mică intensitate, însă pagubele variază în funcţie de localizarea lor şi de adâncimea la care se produc.

