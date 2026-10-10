Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit sudul statului Panama vineri, provocând pagube clădirilor și determinând mii de oameni să iasă în stradă, însă țara pare să fi scăpat de distrugeri pe scară largă sau de victime, relatează The Guardian.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a precizat că ⁠seismul s-a produs la o adâncime de ⁠12,6 km, având epicentrul într-o zonă slab populată, la aproximativ 200 km de capitală, Panama City. Acesta a durat aproximativ un minut.

În Panama City s-au înregistrat scene de panică, oamenii grăbindu-se să evacueze zgârie-norii emblematici ai orașului.

„Mi-a fost frică pentru că zguduitura a fost foarte puternică și de durată. Obiectele grele, precum comodele, patul și toate obiectele din bucătărie, se clătinau”, a declarat Salomon Andion, în vârstă de 46 de ani, pentru Agence France-Presse după ce a părăsit clădirea de 15 etaje în care locuia.

Un videoclip distribuit pe scară largă pe rețelele sociale arăta cum apa se revărsa din piscina de pe acoperișul unei clădiri cu peste 20 de etaje. Un alt videoclip arăta un pod peste Canalul Panama care se zguduia violent, dar rămânea în picioare în timp ce vehiculele treceau pe el.

„Ne confruntăm cu o catastrofă de proporții”, a declarat președintele Jose Raul Mulino, adăugând că unele drumuri s-au „prăbușit complet”.

Juana Alveo, o casieră în vârstă de 38 de ani la un magazin din orașul Penonome, din provincia Cocle, situată în centrul țării, a declarat: „A fost îngrozitor, ceva ce nu am mai trăit niciodată. Fiica mea a rămas blocată la școală”.

În orele următoare, chiar dacă peste 40 de replici au zguduit această țară situată pe un istm, Canalul Panama și mina de cupru Cobre ⁠Panama au anunțat că își desfășoară activitatea în condiții normale, iar Aeroportul Internațional Tocumen a ridicat suspendarea zborurilor.

Angajații de birou din centrul de afaceri de lux al Panama City își făceau griji cu privire la modul în care vor ajunge acasă în mijlocul aglomerației rutiere.

Juan Sanchez, un angajat al Ministerului Economiei în vârstă de 37 de ani, aștepta un autobuz despre care a spus că se îndoia că va sosi. „Au evacuat toate clădirile astea. Toată lumea e afară. Acum problema e: cum ajungem acasă?”

Un raport al USGS privind expunerea a estimat că aproximativ 43.000 de panamezi locuiau în zone expuse cel puțin la un nivel sever de risc în urma cutremurului.

În Panama City, Nestor Luque, directorul institutului național de geostiințe, a declarat că a numărat 40 de secunde de vibrații, deși în alte zone s-ar fi putut simți de durată mai mare.

Cutremurele puternice nu sunt frecvente în Panama, iar unii locuitori în vârstă au izbucnit în lacrimi în timp ce se refugiau pe străzi.

USGS a estimat că pierderile economice ar putea ajunge la o valoare cuprinsă între 1% și 10% din produsul intern brut al țării. Furnizorul de energie electrică Naturgy a semnalat întreruperi de curent în șase provincii.

Panama urma să organizeze luni, săptămâna viitoare, un exercițiu național de evacuare pentru a testa capacitatea de reacție a țării în situații de urgență.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a scris pe rețelele sociale că „urmărește cu atenție știrile” referitoare la cutremur și că SUA sunt gata să ofere ajutor, dacă va fi nevoie.

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Editor : A.M.G.