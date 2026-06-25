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Cutremur și în SUA. Mai multe persoane rănite în urma unui seism de 5,6 produs în nordul Californiei

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magazin devastat de cutremur, rafturi si marfa daramate
Cutremurul s-a soldat inclusiv cu răniți, au anunțat autoritățile. Foto: Profimedia
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Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs miercuri în apropierea oraşului Willits, comitatul Mendocino, în nordul Californiei, fiind raportate câteva persoane rănite şi perturbarea serviciilor de utilităţi şi a activităţilor comerciale.

Cutremurul a declanşat de asemenea alerte emise prin Sistemul de avertizare timpurie în caz de cutremur din California şi trimise la peste un milion de persoane înainte de începerea mişcării telurice, a precizat biroul guvernatorului din California.

Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al SUA (USGS), seismul s-a produs la ora locală 8:10 (15:10 GMT), la circa 11 kilometri nord de Redwood Valley şi la o adâncime de circa 8 kilometri.

Au existat persoane rănite, dar nu s-au înregistrat decese, potrivit presei locale, care a citat Biroul Executiv al comitatului Mendocino. Seismul a dus la perturbarea alimentării cu apă şi electricitate pentru mii de persoane şi a doborât obiecte de uz casnic şi mărfuri de pe rafturile magazinelor.

Potrivit Local News Matters, peste 4.000 de consumatori au rămas fără electricitate în comitatul Mendocino, scrie Agerpres.

NBC Bay Area, un post de televiziune din San Francisco, a relatat că nu au existat pagube semnificative legate de infrastructura oraşului Willits, în timp ce două magazine alimentare au fost închise pentru verificări şi reparaţii.

KQED, un post public de televiziune din San Francisco, a relatat că ShakeAlert, un sistem de detecţie seismică al USGS care se află la baza alertelor pentru cutremur în California, a detectat cutremurul în cinci secunde şi jumătate.

Potrivit aceleiaşi surse, persoanele aflate în apropierea epicentrului au experimentat „scuturături puternice până la severe”, în timp ce persoanele aflate mai departe de epicentru au simţit doar o uşoară scuturătură.

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Editor : B.P.

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