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Video Cutremure în Venezuela: Bilanţul deceselor urcă la 1.450. 189 de clădiri s-au prăbuşit complet

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La Guaira, Venezuela. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Încă mai sunt supravieţuitori  „Solidaritate” papală  Machado anunţă că va reveni „foarte curând” 

Echipele de salvare, însoţite de câini de urmă, au căutat duminică ultimii supravieţuitori ai celor două cutremure puternice care au lovit săptămâna trecută Venezuela. Bilanţul a urcat la 1.450 de morţi şi 189 de clădiri complet prăbuşite, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute, iar 774 de clădiri au fost afectate de cutremurele produse miercuri seară (ora locală), într-o ţară care se confruntă de ani de zile cu o criză economică şi cu tulburări politice, şi unde preşedintele Nicolas Maduro a fost capturat de forţele americane în ianuarie. 

„Numărul deceselor a ajuns la 1.450 de persoane, femei şi bărbaţi care şi-au pierdut viaţa în urma celei mai brutale catastrofe naturale pe care ţara noastră a suferit-o de-a lungul întregii sale istorii”, a anunţat duminică preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez. 

„Numărul clădirilor afectate sau prăbuşite se ridică la 774, dintre care 189 s-au prăbuşit complet”, a precizat el. 

Naţiunile Unite a estimat numărul persoanelor dispărute la aproximativ 50.000. 

Încă mai sunt supravieţuitori 

Un bărbat şi fiul său adolescent au fost scoşi de sub dărâmături, duminică, la aproape patru zile după dublul cutremur care a lovit Venezuela, au constatat jurnaliştii AFP la Caraballeda, un oraş costier situat la nord de capitala Caracas şi devastat de catastrofă. 

Echipele de salvatori americani şi francezi i-au coborât pe tărgi de pe un munte de moloz pe tânăr şi pe tatăl său, şocaţi şi obosiţi. 

În acest oraş, locuitorii exasperaţi de atitudinea pasivă a militarilor venezueleni au obligat duminică un grup de soldaţi să ia târnăcoape şi lopeţi pentru a participa la îndepărtarea molozului rămas după prăbuşirea unui bloc. 

„Indignarea mea vine de la faptul că a sosit un general însoţit de vreo 20 de militari înarmaţi, care au rămas lipiţi de un zid. Trebuia să scoatem o persoană care murise, iar ei stăteau liniştiţi într-un colţ”, a explicat pentru AFP Alexander Mijares, un voluntar în echipele de salvare şi comerciant în vârstă de 26 de ani. Ulterior, soldaţii au început să îndepărteze molozul. 

„Operaţiunile de căutare şi salvare continuă. Am găsit persoane în viaţă şi, prin urmare, operaţiunile nu sunt suspendate. Ne menţinem în continuare speranţa”, a afirmat la sfârşitul zilei preşedintele interimar Delcy Rodriguez, prelungind cu încă o săptămână măsura suspendării cursurilor şcolare. 

În una dintre zonele cele mai grav afectate, oraşul portuar La Guaira, Hector Aguilera îşi căuta patru membri ai familiei îngropaţi sub dărâmături în urma cutremurelor succesive cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5 care s-au produs miercuri. Două dintre rudele sale ar fi putut fi salvate. „N-avem mijloacele necesare pentru a ne scoate familia de acolo. Nu reuşim singuri. Sunt îngropaţi acolo jos; ştim că au murit, dar noi suntem aici”, a spus el.  

În cartierul San Bernardino din Caracas, salvatorii voluntari s-au căţărat pe un bloc prăbuşit, folosind picamăre pentru a sparge betonul şi formând lanţuri umane pentru a îndepărta manual molozul. 

În Chacao, un alt cartier al capitalei, ecrane publicitare uriaşe instalate pe o clădire afişau chipurile persoanelor dispărute, în speranţa de a ajuta la localizarea lor. 

„Solidaritate” papală 

„Doresc să-mi exprim solidaritatea faţă de surorile şi fraţii noştri venezueleni afectaţi de recentele cutremure care au făcut numeroase victime şi răniţi”, a declarat duminică, la Vatican, în limba spaniolă, papa Leon al XIV-lea. 

Timp de multe ore, înainte de sosirea primilor salvatori străini, venezuelenii au fost nevoiţi să caute printre dărâmături cu mâinile goale. 

Într-o ţară a cărei economie este în colaps de mai mulţi ani, lipsa utilajelor s-a făcut simţită. „Sunt, în principal, locuitorii care lucrează cu unelte rudimentare”, a declarat, la Caraballeda, Craig Demeillon, un salvator australian cu experienţă, rezident în Miami, în vârstă de 43 de ani. 

Mai mult, Guvernul, care a restricţionat accesul în statul La Guaira, a impus voluntarilor să obţină un permis pentru a intra în zonă. Acest lucru le-a stârnit furia. „E nevoie de un permis pentru a salva vieţi... gândiţi-vă la asta”, a declarat indignat Carlos Itriago, în vârstă de 27 de ani. 

Machado anunţă că va reveni „foarte curând” 

Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, a anunţat pe canalul american Fox News că se va „întoarce în Venezuela foarte curând”. 

„A sosit momentul, este datoria mea să fiu alături de poporul meu”, a declarat ea. 

Guvernul venezuelean consideră că Machado „fuge de justiţie” şi o acuză că a pledat în favoarea intervenţiei militare americane care l-a îndepărtat de la putere pe Maduro. 

Şefa statului, Delcy Rodriguez, intens criticată, a mulţumit la rândul său celor 24 de ţări străine care au trimis 521 de tone de echipamente, peste 2.700 de salvatori şi 86 de echipe cu câini dresaţi pentru localizarea persoanelor rămase blocate. 

Pagubele sunt estimate la aproape şapte miliarde de dolari, adică 6% din PIB-ul ţării, după cum a estimat Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Printre victime se numără cel puţin 28 de persoane de naţionalitate sau origine portugheză, şapte chinezi, nouă spanioli, doi brazilieni, un chilian, un uruguayan şi un italo-venezuelan. 

Venezuela este o ţară cu risc seismic ridicat, chiar dacă în regiune nu a mai fost înregistrat niciun cutremur major după anul 1997. 

Editor : A.C.

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