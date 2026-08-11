Printre oamenii care au trecut prin cutremurul din Columbia se află și o româncă, care a mărturisit că este primul seism atât de puternic pe care l-a trăit și că i s-a părut că a durat extrem de mult. Bilanțul a urcat la 132 de morți și sute de răniți, însă este probabil ca numărul victimelor să crească.

„În jurul orei 07.00, 07.20, am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela, am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis: «Gata, e un cutremur», și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde. Mie mi s-a părut mai mult, pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă, iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații.

Am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră, în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Choco și alte localități din apropierea epicentrului.

Am vorbit cu câțiva dintre ei chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare, în ultimii 10 ani”, a povestit Corina Brândușan, turistă româncă în Columbia.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 s-a produs la ora 12:34 GMT (15.34, ora României) la o adâncime de 103 km în provincia Choco, a anunțat serviciul geologic al țării. Acesta a fost resimțit pe o suprafață imensă, care se întinde pe sute de kilometri în vestul Columbiei.

Multe dintre decese s-au înregistrat în orașul Pereira, situat în regiunea columbiană producătoare de cafea, iar orașele din împrejurimi și regiunea Valle del Cauca au fost, de asemenea, grav afectate.

Epicentrul cutremurului s-a situat în apropierea San Jose del Palmar, din provincia Choco, însă primarul local, Leon Fabio Marin Moncada, a declarat că, în mod miraculos, nu s-au înregistrat victime sau răniți – în ciuda faptului că drumurile de acces au fost avariate. Peste 570 de persoane au fost rănite în urma cutremurelor.

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Editor : A.M.G.