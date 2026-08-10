„Dacă Rusia ia țările baltice, vom fi acolo”: Ferma de la capătul lumii unde magnați ai tehnologiei vor să supraviețuiască apocalipsei

La poalele Munților Anzi, într-o zonă sălbatică din Argentina care este de cinci ori mai mare decât insula Manhattan, mai mulți antreprenori bogați din domeniul tehnologiei se pregătesc de sfârșitul lumii. Departe de marile puteri nucleare și aproape de rezervele bogate în petrol din Patagonia și câmpurile fertile ale provinciei Mendoza, ei au construit mai multe case prefabricate mici, domuri geodezice și o pistă de aterizare pe terenul izolat al unei ferme special amenajate pentru a rezista apocalipsei, relatează Financial Times.

„Suntem deja în cel de-al Treilea Război Mondial, liniile de luptă sunt deja trasate”, a spus Martin Varsavsky, un antreprenor argentiniano-spaniol din domeniul tehnologiei, descriind un conflict în care Rusia, China, Coreea de Nord și Iran se vor lupta cu aproape tot restul lumii. „Pur și simplu, are sens să ai un loc de refugiu.”

Varsavsky nu este nici pe departe singura persoană foarte bogată care se pregătește în caz de război nuclear, dezastru climatic sau colaps economic.

Miliardari precum Peter Thiel au cumpărat proprietăți în Noua Zeelandă, în timp ce Mark Zuckerberg de la Meta are un adăpost subteran construit sub ferma sa din Hawaii.

Fondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, a spus cândva că jumătate din miliardarii din Silicon Valley și-au făcut planuri pentru apocalipsă.

Argentina ar putea susține „societăți complexe” în cazul izbucnirii unui război nuclear

Viziunea lui Varsavsky (66 de ani) este, însă, una mult mai ambițioasă. El crede că „toată Argentina și regiunea Conului Sudic” al Americii de Sud ar putea susține „societăți complexe” în eventualitatea izbucnirii unui război nuclear, datorită distanței mari față de cele mai importante ținte care ar putea fi lovite într-un astfel de conflict și față de norii de radiație ce se vor forma în urma exploziilor nucleare.

În plus, producția de alimente și energie în această regiune este ridicată. „Ideea mea nu este doar să avem grupuri mici închise în buncăre”, a spus Varsavsky, care are o avere estimată la 700 de milioane de dolari, potrivit Forbes, după ce a fondat companii în telecomunicații, servicii de internet, energie regenerabilă, fertilitate și biotehnologie.

Varsavsky lucrează la un roman în care și-a imaginat cum ar putea arăta viața în ferma Wamani după ce un război nuclear distruge o mare parte din America de Nord, Europa și Asia.

Martin Varsavsky (stânga) a strâns o avere de 700 de milioane de dolari, după ce a fondat companii de telecomunicații, servicii de internet, energie regenerabilă, fertilitate și biotehnologie. Captură foto: Instagram

Într-unul din capitolele pe care le-a scris deja, Varsavsky a descris cum el și familia sa pleacă cu avionul de la Madrid înspre Argentina, după ce observă mișcări ciudate ale navelor în imaginile prin satelit.

Odată ajuns la Wamani, Varsavsky îi pune pe turiștii americani care nu s-au mai putut întoarce acasă și au rămas fără bani în Argentina să lucreze la ferma lui.

Varsavsky a cumpărat ferma împreună cu Alec Oxenford, un antreprenor din domeniul tehnologiei care este și ambasadorul președintelui argentinian Javier Milei la Washington, și Dan Lubetzky, miliardarul care a fondat compania de batoane nutritive Kind.

Obiectivul lor este auto-sustenabilitatea. Clădirile fermei sunt dotate cu panouri solare, iar Varsavsky plănuiește să cumpere vite care să pască pe cele 32.000 hectare ale fermei Wamani, care includ un vârf montan de peste 5.000 de metri altitudine și alți munți.

„Este foarte ciudat să cumperi așa de mult pământ pentru tine fără niciun plan comercial”

Proprietarii fermei încearcă să vadă dacă modelele lingvistice mari (LLM) pot fi descărcate pe calculatoare alimentate cu energie solară pentru a crea propria lor versiune limitată a internetului, în cazul colapsului global al serverelor.

Oamenii din Eugenio Bustos, un orășel din apropiere cu 12.000 de locuitori, privesc cu suspiciune proiectul. „Este foarte ciudat să cumperi așa de mult pământ pentru tine fără niciun plan comercial”, a spus un localnic care lucrează într-o benzinărie.

Antreprenorul a spus că el a ales numele Wamani, care înseamnă „paznicul munților” în limba quechua vorbită de bona care a avut grijă de el când era copil. Captură foto: Instagram

Thiel, care a obținut în secret cetățenia neozeelandeză în 2011, a cumpărat o vilă în Buenos Aires în luna aprilie și s-a mutat acolo cu familia timp de două luni.

Varsavsky a spus că îl cunoaște în mod profesional pe Thiel și că a vorbit cu el despre Argentina, dar cei doi nu au plănuit aceste investiții împreună. „S-a întâmplat să ajungem la aceeași concluzie: din toate locurile unde ai putea merge în cazul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial, Argentina este cea mai bună alegere.”

„Grupul din California” îngrijorat de apocalipsă și de cel de-al Treilea Război Mondial

Guvernul lui Milei se așteaptă ca locul izolat pe care îl ocupă țara sa pe harta lumii să fie foarte atractiv pentru oamenii bogați care își permit să investească în schema de obținere a cetățeniei pregătită de oficialii de la Buenos Aires.

„Tot acel grup din California” îngrijorat de apocalipsă și de cel de-al Treilea Război Mondial a fost extrem de interesat de programul Noii Zeelande privind obținerea rapidă a permisului de ședere contra unei investiții de trei milioane de dolari, „iar noi i-am spus guvernului lui Milei că vom pune Argentina în aceeași poziție”, a spus unul dintre consultanții lui Milei.

„Unii oameni merg în Argentina și spun: ‘Uau, acest loc arată mai european decât Europa în acest moment”, a spus Varsavski. „Argentina este mândră de moștenirea civilizației sale occidentale și oamenii pot spune asta cu mândrie. În Europa și America, nu poți.”

Varsavsky deține 50% din Wamani, restul fiind împărțit între alți cinci prieteni. Împreună, ei au cheltuit deja aproape 10 milioane de dolari, construind o nouă clădire la aproape fiecare patru luni.

Guvernul lui Javier Milei se așteaptă ca izolarea geografică a țării sale să fie foarte atractivă pentru oamenii bogați care își permit să investească în schema de obținere a cetățeniei pregătită de oficialii de la Buenos Aires. Foto: Profimedia Images

„Paznicul munților”

Antreprenorul a spus că el a ales numele Wamani, care înseamnă „paznicul munților” în limba quechua vorbită de bona care a avut grijă de el când era copil.

„Oamenii spun tot felul de lucruri, dar măcar Martin protejează mediul, spre deosebire de cei mai mulți mari proprietari de pământuri de aici”, a spus Cmaila Martinez, un agent de mediu de 28 de ani care administrează proprietatea lui Varsavsky împreună cu alți trei colegi.

Cu toate că mulți prieteni și-au exprimat dorința de a se alătura proiectului, Varsavsky se teme că dacă va construi prea multe case, locul nu va mai fi la fel de frumos.

Un lucru este sigur, însă: „Eu și soția mea ne-am înțeles că dacă China ia Taiwanul sau Rusia ia țările baltice, în ziua următoare vom fi acolo.”

Editor : Raul Nețoiu