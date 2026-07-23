„Dacă totul eșuează, dă-i în judecată”: cum încearcă giganții alimentelor ultraprocesate să blocheze măsurile de sănătate publică

Marile companii producătoare de alimente ultraprocesate au apelat în mod repetat la instanțe pentru a bloca reglementările privind sănătatea publică, potrivit unei anchete realizate de The Guardian. Investigația documentează 235 de procese deschise împotriva guvernelor din cinci state în ultimii 15 ani. Alimentele ultraprocesate (UPF) sunt asociate cu efecte nocive asupra tuturor sistemelor organice majore ale corpului uman și reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății globale. Consumul la nivel mondial este în creștere, iar alimentele ultraprocesate reprezintă în prezent până la jumătate din dieta medie în multe țări, inclusiv în Marea Britanie, SUA și Australia.

Guvernele din întreaga lume au adoptat măsuri pentru a combate această tendință și a proteja sănătatea copiilor și a adulților. Printre aceste reglementări se numără etichetele de avertizare aplicate pe partea frontală a ambalajelor, restricțiile de comercializare a produselor nesănătoase pentru a le face mai puțin atrăgătoare și taxele aplicate alimentelor nesănătoase.

În mod public, cele mai mari companii din lume din sectorul UPF susțin că sprijină aceste politici, că se angajează să ajute consumatorii să facă alegeri în cunoștință de cauză și că doresc să facă parte din soluție.

Însă o anchetă realizată de ziarul „The Guardian”, în colaborare cu cercetători universitari, redacția non-profit Lighthouse Reports și o coaliție de parteneri media de pe patru continente, a descoperit că multe dintre aceste companii au dat în judecată guvernele pentru a anula, a slăbi sau a amâna aplicarea politicilor respective.

În total, între 2010 și 2025 au fost intentate 235 de procese împotriva politicilor de sănătate care vizează UPF în Mexic, Columbia, Brazilia, SUA și Marea Britanie, a constatat ancheta.

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Nu este clar cine se află în spatele fiecărui proces. Cu toate acestea, ancheta a arătat că trei sferturi dintre acestea au fost inițiate de producătorii de UPF sau de asociațiile profesionale care îi reprezintă. Unele dintre corporațiile implicate în aceste procese, ale căror nume pot fi dezvăluite pentru prima dată, au solicitat instanțelor să le păstreze anonimatul.

Dintre procesele intentate de companii în care reclamantul putea fi identificat, 38% au fost inițiate de opt corporații-mamă: Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Danone, Ferrero, Xignux și Heartland Food Products Group.

Zeci de procese sunt încă în curs. Dintre cele care au fost soluționate, trei sferturi au fost pierdute de giganții din industria alimentară. Însă durata unora dintre aceste bătălii juridice a totalizat aproape 600 de ani petrecuți în instanță, a relevat ancheta.

Unele dintre procesele care, în final, s-au soldat cu eșec au întârziat cu ani de zile adoptarea unor politici vitale de sănătate publică, implicând totodată autoritățile guvernamentale și oficialii din domeniul sănătății publice în litigii complexe și costisitoare.

Între timp, procesele prelungesc criza globală de sănătate publică, care se agravează, și costă țările miliarde în cheltuieli juridice și de sănătate, spun experții.

În timp ce guvernele sunt date în judecată pentru politicile menite să combată alimentația nesănătoasă, cantitatea de alimente ultraprocesate (UPF) consumată continuă să crească, contribuind la creșterea numărului de cazuri de obezitate, diabet de tip 2, boli cardiace, tulburări de sănătate mintală și alte afecțiuni.

Cele mai mari companii UPF din lume „nu s-ar lupta atât de tare” dacă politicile menite să limiteze consumul produselor lor ar fi ineficiente, a afirmat Marion Nestle, profesoară de nutriție, studii alimentare și sănătate publică la Universitatea din New York. „Procesele ne arată că măsurile de sănătate publică reduc vânzările produselor nesănătoase.”

Alimentele ultraprocesate pot fi considerate unul dintre factorii cheie ai creșterii globale a bolilor precum obezitatea, diabetul de tip 2 și cancerul, a spus Universitatea din Cambridge. Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Deși majoritatea proceselor au fost câștigate în cele din urmă de guverne, experții au afirmat că litigiile intense inițiate de companiile producătoare de alimente ultraprocesate (UPF) sugerează alte obiective: încetinirea punerii în aplicare a legilor, limitarea dorinței și capacității țărilor de a adopta alte măsuri de sănătate publică și descurajarea autorităților de reglementare.

Tacticile au fost similare cu cele folosite de industria tutunului timp de decenii, a spus Nestle, adăugând: „Companiile din industria alimentară sunt bine pregătite. Ele urmează la literă strategia industriei tutunului. Când toate celelalte mijloace eșuează, se recurge la procese.”

Litigiile inițiate de companiile de tutun sunt bine documentate. Acestea au dat în judecată în repetate rânduri guvernele în legătură cu legile care impuneau înlocuirea pachetelor de țigări colorate, cu marcă, cu pachete neutre, pe care să fie afișate avertismente de sănătate vizibile, inclusiv imagini grafice cu dinți putreziți, organe bolnave și tumori canceroase.

Deși procesele intentate de industria tutunului au fost, de asemenea, în mare parte fără succes, ele au impus un stres enorm, o sarcină de lucru uriașă și costuri semnificative guvernelor care încercau să schimbe cursul lucrurilor în domeniul sănătății publice.

„Industria alimentelor procesate ultra-prelucrate (UPF) pare să adopte aceeași strategie”, a declarat Phillip Baker, profesor asociat la Universitatea din Sydney, care studiază sistemele alimentare și povara globală tot mai mare a alimentelor procesate ultra-prelucrate (UPF).

„Industria UPF și afiliații săi au contestat în mod constant, pe cale judiciară, etichetele de avertizare de pe partea frontală a ambalajelor, restricțiile de comercializare și impozitarea, eforturile concentrându-se în anii imediat următori adoptării fiecărei politici.

„Faptul că instanțele au confirmat reglementările privind sănătatea publică în marea majoritate a cazurilor soluționate este un semnal încurajator. Însă numărul continuu de litigii, durata de mai mulți ani a unor proceduri și opacitatea care înconjoară o parte substanțială dintre reclamantele corporative indică, în ansamblu, că litigiile servesc în aceeași măsură, dacă nu chiar mai mult, la întârzierea, descurajarea și limitarea aplicării reglementărilor, decât la anularea acestora.”

Studiul arată că cei care și-au redus consumul de alimente ultraprocesate cu cel puțin trei porții pe zi au avut un risc mai mic de depresie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Alimentele ultraprocesate (UPF) sunt fabricate folosind metode industriale și ingrediente care nu se găsesc de obicei în magazine. Adesea conțin aditivi precum arome, coloranți sau emulgatori, pentru a le face să pară mai atractive și mai gustoase.

Datele analizate de 43 dintre cei mai renumiți experți din lume și publicate anul trecut în revista „The Lancet” sugerează că dietele bogate în UPF sunt asociate cu supraalimentarea, calitatea nutrițională scăzută și o expunere mai mare la substanțe chimice și aditivi nocivi.

Deoarece sunt adesea ieftine, convenabile și accesibile, aceste produse înlocuiesc rapid alimentele proaspete din alimentația populației de pe toate continentele. Ca răspuns, țările adoptă din ce în ce mai mult politici menite să limiteze efectele nocive ale alimentelor ultraprocesate.

Însă aceste măsuri s-au lovit de o rezistență acerbă. Companiile producătoare de alimente ultraprocesate folosesc o serie de tactici agresive pentru a stimula consumul și a împiedica reglementarea. Aceste tactici includ exercitarea de presiuni asupra factorilor de decizie, lansarea de parteneriate public-privat și denaturarea dezbaterii științifice.

Anul trecut, ziarul „The Guardian” a dezvăluit că guvernul britanic a renunțat la noile orientări care îndemnau magazinele să promoveze alimente minim prelucrate și nutritive, în urma unei campanii de lobby desfășurate de companiile producătoare de UPF.

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În 2024, ziarul „The Guardian” a dezvăluit că trei din cinci oameni de știință dintr-un grup de experți care susținea că alimentele ultraprocesate (UPF) erau demonizate pe nedrept aveau legături cu cei mai mari producători mondiali ai acestor produse.

În cadrul primei analize multinaționale de acest gen, ziarul „The Guardian” și alte instituții media au colaborat cu cercetători de la Centrul pentru Drepturile Omului Robert și Ethel Kennedy, Universitatea din Sydney, Universitatea din São Paulo și Universitatea din Caldas pentru a investiga amploarea acțiunilor legale întreprinse de industria UPF.

Ancheta a identificat 235 de procese intentate împotriva politicilor care vizează alimentele cu conținut ridicat de grăsimi (UPF) în Mexic, Columbia, Brazilia, SUA și Marea Britanie între 2010 și 2025. Etichetarea produselor alimentare a fost politica pentru care guvernele au fost cel mai des date în judecată, urmată de taxele pe alimentele nesănătoase și de restricțiile de marketing.

Acest lucru nu este surprinzător, potrivit Melissei Mialon, profesoară asociată la Inserm, institutul național francez de sănătate și cercetare medicală.

Ea a declarat: „Industria nu dorește etichetarea pe partea frontală a ambalajelor, deoarece aceasta reprezintă un prim pas către clasificarea produselor în funcție de cât de sănătoase sunt sau nu, iar apoi devine mai ușor să le impozitezi, să le interzici comercializarea și alte măsuri de acest gen.”

Cele mai multe procese au fost intentate în Mexic (193), Columbia (18) și Brazilia (17), a relevat ancheta.

Porțiile XXL pe care le oferă unele lanțuri de restaurante duc la consumul mare de sare, zahăr, grăsimi sau calorii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

„Acest lucru este logic, întrucât America Latină a fost un lider mondial în adoptarea unora dintre primele politici puternice privind mediul alimentar, devenind astfel un teren de testare esențial atât pentru inovația în domeniul sănătății publice, cât și pentru rezistența industriei”, a declarat Katherine Shats, specialist juridic în nutriția copiilor la UNICEF.

Mexicul se numără printre țările care au recomandat în mod explicit evitarea sau limitarea consumului de UPF sau de „alimente puternic prelucrate”.

„Am observat tendințe similare în cazul legilor privind controlul tutunului, când Australia s-a confruntat cu numeroase procese și contestații atunci când a început să introducă ambalajele neutre și alte măsuri eficiente de control al tutunului”, a declarat Shats.

Ancheta a relevat că au existat șase procese în SUA și unul în Marea Britanie. Chris van Tulleken, profesor de boli infecțioase și sănătate globală la University College London și autorul cărții „Ultra-Processed People”, a declarat: „Industria alimentară nu are nevoie să se obosească să intenteze acțiuni în justiție în Marea Britanie prea des, deoarece reglementările noastre sunt pline de lacune și excepții.

„Acest lucru se datorează, în parte, faptului că, în ultimele trei decenii, industria a contribuit la elaborarea normelor care reglementează alimentele nesănătoase, așa că, evident, aceste reglementări nu sunt funcționale.”

Mediul politic din Marea Britanie este atât de strâns legat de companiile din industria alimentară, încât există o „paralizie politică totală” din cauza amenințării cu procesele, a spus van Tulleken. „Oamenii din guvern sunt îngroziți de aceste procese.”

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„În cele din urmă, guvernele trebuie să dea dovadă de curaj”, a spus Shats. „Aceste măsuri vizează protejarea copiilor, protejarea sistemelor alimentare și abordarea unui mediu alimentar care provoacă probleme de sănătate la nivelul întregii populații. Amânarea luării de măsuri din teama de litigii riscă să prelungească un prejudiciu care ar putea fi prevenit și care este mult mai dificil și mai costisitor de remediat pe termen lung.”

Un purtător de cuvânt al Coca-Cola a declarat: „Considerăm că provocările din domeniul sănătății publice sunt abordate cel mai bine prin colaborarea dintre guverne, autoritățile de sănătate publică, sectorul privat și societatea civilă. Ne implicăm în mod constructiv în subiectele care afectează activitatea noastră și respectăm rolul pe care fiecare parte interesată îl joacă în promovarea obiectivelor de sănătate publică.”

Un purtător de cuvânt al companiei Ferrero a declarat că aceasta susține obiectivele de sănătate publică menite să reducă obezitatea și bolile legate de alimentație. Acesta a adăugat: „În cazurile în care Ferrero a colaborat cu diverse autorități și organisme de reglementare, discuțiile au vizat claritatea punerii în aplicare a politicilor - cum ar fi neconcordanțele în modul în care sunt tratate produsele comparabile în cadrul aceleiași reglementări - mai degrabă decât opoziția față de obiectivele de sănătate publică.”

Un purtător de cuvânt al Danone a declarat: „Suntem convinși că întreprinderile ar trebui să joace un rol pozitiv, alături de guverne, instituțiile de sănătate publică și alte părți interesate, în abordarea provocărilor din domeniul sănătății publice. Ne angajăm să menținem un dialog deschis și să colaborăm în mod constructiv cu factorii de decizie din întreaga lume.”

PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Xignux și Heartland Food Products Group nu au răspuns la solicitarea de comentarii inițiată de jurnaliștii The Guardian.

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Editor : C.A.