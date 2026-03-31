Dalai Lama, mesaj după apelul Papei Leon din Duminica Floriilor: „Violența nu este niciodată o bază durabilă pentru pace”

Data publicării:
dalai lama
Dalai Lama. Foto: Getty Images

Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a transmis un mesaj de susținere pentru apelul la pace lansat de Papa Leon în cadrul slujbei de Florii, subliniind necesitatea renunțării la violență și a soluționării conflictelor prin dialog.

Într-o postare publicată marți pe platforma X, Dalai Lama a declarat că apelul pontifului la depunerea armelor „a rezonat profund”, deoarece reflectă esența comună a tuturor marilor religii.

„Susțin din toată inima apelul puternic pentru pace făcut de Sfântul Părinte, Papa Leon, în cadrul slujbei din Duminica Floriilor. Apelul său la depunerea armelor și la renunțarea la violență a rezonat profund cu mine, deoarece reflectă esența a ceea ce toate marile religii propovăduiesc”, a transmis liderul spiritual.

Acesta a subliniat că istoria a demonstrat în mod repetat că violența generează noi conflicte și nu poate reprezenta o bază solidă pentru pace pe termen lung.

„Fie că ne uităm la creștinism, budism, islam, hinduism, iudaism sau la oricare dintre marile tradiții spirituale ale lumii, mesajul este, în esență, același: iubire, compasiune, toleranță și autodisciplină. Violența nu își găsește locul autentic în niciuna dintre aceste învățături. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că violența generează doar mai multă violență și nu reprezintă niciodată o bază durabilă pentru pace”, a mai spus Dalai Lama în mesajul său pe X.

Mesajul vine în contextul escaladării tensiunilor internaționale, inclusiv în Orientul Mijlociu și în războiul dintre Rusia și Ucraina. Dalai Lama a afirmat că soluționarea durabilă a acestor conflicte trebuie să se bazeze pe dialog, diplomație și respect reciproc.

„O soluționare durabilă a conflictelor, inclusiv a celor din Orientul Mijlociu sau dintre Rusia și Ucraina, trebuie să se bazeze pe dialog, diplomație și respect reciproc, pornind de la înțelegerea că, la nivel profund, suntem cu toții frați și surori”, a transmis acesta, îndemnând la încetarea violențelor.

Liderul spiritual tibetan a făcut apel la comunitatea internațională să acționeze pentru încheierea conflictelor și a declarat că se roagă ca violența să înceteze cât mai curând.

Mesajul său vine după ce Papa Leon a cerut, în cadrul slujbei de Florii, încetarea violenței și a subliniat că Dumnezeu nu susține războaiele și nu ascultă rugăciunile liderilor care le pornesc, într-un context global marcat de multiple conflicte armate.

