Valul de căldură extremă care a lovit Europa a adus recorduri absolute de temperatură în Germania, Cehia şi Danemarca

Valul de căldură care afectează Europa a adus, sâmbătă, noi recorduri de temperatură în Germania, Cehia şi Danemarca, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor provizorii ale Serviciului meteo german (DWD), în ţară s-a înregistrat sâmbătă un nou record în termometre.

Staţia meteo Drewitz (est) a înregistrat o temperatură de 41,5 grade Celsius în jurul orei locale 16.30, depăşindu-se recordul anterior de 41,3 grade Celsius, stabilit vineri la Saarbrücken (sud-vest), a declarat un purtător de cuvânt al DWD pentru AFP.

Cehia a consemnat, la rândul său, o temperatură maximă istorică de 40,6 grade Celsius sâmbătă la Doksany, la nord de Praga, potrivit serviciului meteorologic.

Recordul anterior data din anul 2012, când la Dobrichovice (sud-vest de Praga) s-au înregistrat 40,4 grade Celsius, a amintit agenţia meteorologică CHMI.

Și Institutul Meteorologic Danez a anunţat, sâmbătă, cea mai ridicată temperatură de la începutul înregistrărilor meteorologice în această ţară.

„Cu 36,6 grade Celsius, la nord de Odense, am avut cea mai caldă zi măsurată vreodată de la începutul înregistrărilor, în 1874”, a declarat serviciul meteorologic pe reţeaua socială X.

Anunțul vine în contextul în care Europa traversează în această săptămână cel mai sever și extins val de căldură înregistrat vreodată, iar specialiștii avertizează că temperaturile extreme devin noua normalitate.

Deși continentul a trecut prin tragedii precum vara anului 2003, când peste 70.000 de oameni au murit din cauza caniculei, impactul valurilor de căldură rămâne devastator, scrie The Guardian.

Specialiștii spun că Europa trebuie să se adapteze rapid la noile realități climatice și cer mai multă umbră în orașe, ventilație mai bună în locuințe, mai multe spații verzi și protecție suplimentară pentru spitale și persoanele vulnerabile.

În același timp, apelurile pentru reducerea emisiilor continuă să fie ignorate, în timp ce politicile climatice sunt slăbite în mai multe state europene, deși experții avertizează că verile extreme precum cea din 2003 nu mai sunt excepții, ci începutul unei noi normalități.

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Editor : C.L.B.