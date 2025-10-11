Danemarca investește miliarde pentru a-și întări apărarea în Groenlanda: Nave, drone, avioane F-35 și comandament arctic la Nuuk

Danemarca va aloca peste 8,7 miliarde de dolari pentru consolidarea apărării în Groenlanda și regiunile arctice, prin achiziția de avioane F-35, nave, drone și înființarea unui nou comandament militar la Nuuk, în contextul tensiunilor strategice din zonă.

Danemarca a anunțat cheltuieli suplimentare pentru apărare în valoare de 4,2 miliarde de dolari pentru a spori securitatea în Groenlanda, precum și în regiunile arctice și ale Atlanticului de Nord, potrivit BBC. De asemenea, va cheltui 4,5 miliarde de dolari pentru achiziționarea a încă 16 avioane de vânătoare F-35 din Statele Unite, aducând flota totală de astfel de aeronave avansate la 43.

„Prin acest acord, consolidăm semnificativ capacitățile Forțelor Armate Daneze în regiune”, a declarat vineri ministrul apărării Troels Lund Poulsen.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare vine după ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a achiziționa Groenlanda, afirmând că vasta insulă arctică, aflată sub suveranitate daneză, este „esențială” pentru securitatea națională și economică.

Cooperare cu Groenlanda și Insulele Feroe

Danemarca a elaborat noul pachet de apărare împreună cu guvernele Groenlandei și Insulelor Feroe. Vor fi cumpărate două noi nave arctice, avioane de patrulare maritimă, drone și radare de avertizare timpurie.

Un element esențial al planului îl reprezintă înființarea unui nou comandament arctic în capitala Groenlandei, Nuuk, alături de o nouă unitate militară care va funcționa sub Comandamentul Arctic Comun din Groenlanda.

„Misiunea Forțelor Armate este de a asigura securitatea în întregul Regat și, dacă este necesar, de a apăra Groenlanda, Insulele Feroe și Danemarca în cadrul NATO, în toate domeniile”, a declarat șeful apărării, Michael Hyldgaard, pentru postul public danez DR, fără a menționa cine ar putea fi potențialii adversari. De asemenea, va fi finanțat un cablu submarin care să conecteze Groenlanda de Danemarca.

Context tensionat: ambițiile lui Donald Trump

Declarația Ministerului Apărării danez face referire la descurajare și la obligațiile față de NATO, dar nu menționează Statele Unite sau Rusia. Totuși, toate aceste măsuri vin pe fondul îngrijorărilor legate de intențiile președintelui Trump, care a afirmat că dorește să obțină controlul asupra Groenlandei, din motive de securitate și datorită resurselor vaste ale insulei.

„Cred că o vom avea”, a spus Trump în ianuarie, referindu-se la Groenlanda, adăugând că cei 57.000 de locuitori ai insulei „vor să fie cu noi”. Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte, a făcut o vizită privată în Groenlanda în ianuarie pentru a înregistra un podcast.

Groenlanda găzduiește o bază radar americană încă din perioada Războiului Rece și a fost de mult timp de importanță strategică pentru Washington. Deși insula beneficiază de o autonomie extinsă, ea rămâne parte a Regatului Danemarcei. Trump a sugerat că insula este crucială pentru eforturile militare de urmărire a navelor chineze și ruse, care, potrivit lui, „sunt peste tot”.

Groenlanda se află pe cea mai scurtă rută dintre America de Nord și Europa, ceea ce o face strategic importantă pentru SUA. Ea găzduiește, de asemenea, o mare bază spațială americană. De asemenea, insula este situată strategic între America de Nord și Rusia.

În ultimii ani, interesul pentru resursele naturale ale Groenlandei a crescut, inclusiv pentru exploatarea mineralelor rare, a uraniului și a fierului.

