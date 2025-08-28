„Danezii trebuie să se calmeze”: Reacția SUA după acuzațiile privind operațiuni de influență în Groenlanda

Statele Unite au reacționat după ce principalul diplomat american la Copenhaga a fost convocat în legătură cu acuzațiile că Washingtonul ar fi desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda. Un oficial de la Casa Albă a declarat că „danezii trebuie să se calmeze”, în timp ce ministrul de externe Lars Løkke Rasmussen a avertizat că orice ingerință în treburile interne ale Regatului Danemarcei este „inacceptabilă”.

Statele Unite au transmis Danemarcei să „se calmeze”, după ce principalul diplomat american la Copenhaga a fost convocat în legătură cu acuzațiile că americanii ar fi desfășurat operațiuni secrete în Groenlanda. Postul public danez DR a citat surse care afirmă că scopul ar fi fost infiltrarea societății și promovarea desprinderii Groenlandei de Danemarca, în vederea alipirii la SUA, deși nu a putut clarifica pentru cine lucrau acei bărbați, relatează BBC.

Un oficial de la Casa Albă nu a confirmat că ar exista o campanie de influență, dar a transmis: „Credem că danezii trebuie să se calmeze.”*

Serviciile de informații daneze au avertizat că Groenlanda este vizată de „diverse tipuri de campanii de influență”. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că însărcinatul cu afaceri Mark Stroh s-a întâlnit cu Ministerul Afacerilor Externe de la Copenhaga și a avut „o discuție productivă” care a „reafirmat legăturile strânse” dintre Groenlanda, Danemarca și Statele Unite.

Același purtător de cuvânt nu a comentat „acțiunile unor cetățeni americani privați în Groenlanda”, dar a subliniat că SUA au respectat mereu dreptul poporului groenlandez de a-și „decide propriul viitor”.

Ambițiile Washingtonului în Groenlanda

Președintele american Donald Trump a declarat de mai multe ori că dorește să anexeze Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, iar vicepreședintele JD Vance a acuzat Copenhaga că nu investește suficient în zonă. Aflată în vizită în Groenlanda acum câteva luni, premierul danez Mette Frederiksen a avertizat SUA: „Nu puteți anexa o altă țară.”

Danemarca, membră NATO și UE, a privit mereu SUA drept un aliat apropiat, iar danezii sunt șocați de hotărârea lui Trump de a controla acest teritoriu semi-autonom. Anul acesta, președintele american a spus că nu exclude să îl cucerească prin forță.

Avertismente privind campanii de dezinformare

Serviciul danez de informații PET a avertizat că astfel de campanii urmăresc „crearea de tensiuni în relația dintre Danemarca și Groenlanda”. Acestea ar putea fi desfășurate prin exploatarea „unor divergențe reale sau inventate”, folosind „agenți de influență tradiționali sau dezinformarea”, a precizat PET, care și-a consolidat prezența în Groenlanda și colaborarea cu autoritățile locale.

În prezent, SUA nu au ambasador la Copenhaga, astfel că Rasmussen l-a convocat pe Mark Stroh, cel mai înalt diplomat american în capitala daneză.

Este pentru a doua oară în acest an când Stroh este chemat la Ministerul de Externe danez, după ce, în mai, un alt raport sugera că serviciile americane de informații au primit ordin să-și concentreze atenția pe Groenlanda.

Investigații și tensiuni economice

Raportul DR de miercuri a detaliat vizita unui american la Nuuk, capitala Groenlandei, care încerca să întocmească o listă de groenlandezi favorabili alipirii insulei la SUA, pentru a-i recruta într-o mișcare de secesiune.

Un articol anterior din Wall Street Journal făcea referire în mai la interesul american de a afla mai multe despre mișcarea pentru independența Groenlandei și despre atitudinile față de exploatarea mineralelor de către americani. Atunci, șefa serviciilor americane de informații, Tulsi Gabbard, nu a negat informația, dar a acuzat publicația că „încalcă legea și subminează securitatea și democrația națiunii noastre”.

Între timp, tensiunile s-au extins și în domeniul economic. Recent, guvernul SUA a emis un ordin de oprire a lucrărilor la un mare parc eolian în largul statului Rhode Island, proiect derulat de compania daneză Ørsted, deținută în proporție de 50,1% de statul danez.

Este cel mai recent proiect de energie eoliană vizat de Donald Trump, care a declarat săptămâna trecută: „Nu facem energie eoliană.” Acțiunile Ørsted au scăzut luni cu 16% după anunț, însă și-au recuperat parțial pierderile ulterior. Compania a precizat că deja a instalat 45 din cele 65 de turbine planificate pentru a furniza energie la 350.000 de locuințe.

