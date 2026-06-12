Artistul britanic David Hockney, una dintre cele mai influente figuri ale artei contemporane, cunoscut pentru operele sale în culori vibrante, a murit, joi, la vârsta de 88 de ani, la domiciliul său din Londra, a anunțat vineri agenția care îl reprezenta, potrivit Agerpres.

David Hockney „a murit în pace, acasă, la 11 iunie 2026, cu o lună înainte de a împlini 89 de ani”, a precizat într-un comunicat Erica Bolton, șefa agenției.

Hockney, care pe parcursul vieții sale a fost unul dintre cei mai apreciați artiști din lume, a devenit celebru datorită picturilor sale cu piscine californiene și pentru excepționalul său simț al culorii.

Un vizitator admiră tabloul intitulat „Portretul unui artist: Piscină cu două figuri” în cadrul expoziției pictorului britanic David Hockney, intitulată „David Hockney 25”, înainte de deschiderea acesteia la Fundația Louis Vuitton din Paris, pe 7 aprilie 2025. Foto: Profimedia

Figură marcantă a curentului pop-art din anii '60, britanicul s-a remarcat prin capacitatea sa de a se reînnoi, stăpânind tehnicile academice și apoi adoptând noile tehnologii, cu ajutorul cărora a creat opere pe iPad, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

„Cariera sa, care se întinde pe șapte decenii, și opera sa prolifică se caracterizează printr-o abordare multimedia a creării imaginilor, o reflecție intelectuală asupra naturii reprezentării și a perspectivei, precum și un angajament constant de a celebra și de a descrie lumea ce-l înconjoară”, a subliniat agenția.

„În urma sa rămân partenerul său de lungă durată, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, nepotul său Richard, care i-a servit drept asistent de studio în ultimii ani, frații săi, Philip și John, precum și numeroase nepoate, nepoți, strănepoate și strănepoți”, se precizează în comunicat.

Cauza decesului artistului nu a fost precizat.

Editor : B.E.