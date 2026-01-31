Live TV

De ce a acționat China atât de repede pentru a executa 11 membri ai unei familii mafiote notorii

Data publicării:
profimedia-1070251558
Membri ai familiei Ming, condamnați în China. Foto: Profimedia

Nimeni nu ar trebui să fie surprins de faptul că Beijingul i-a executat rapid pe cei 11 membri ai unei familii de crimă organizată din nord-estul Myanmarului care au fost condamnați la moarte în septembrie. China execută mai multe persoane decât oricare altă țară din lume, potrivit grupurilor pentru drepturile omului – cifra exactă este un secret de stat. Oficialii sunt adesea executați pentru corupție. Acuzațiile aduse familiei Ming au fost mult mai grave, potrivit BBC.

Clanurile Ming, Bau, Wei și Liu au dominat orașul de graniță îndepărtat Laukkaing din statul Shan din Myanmar, încă din 2009.

Aceștia au ajuns la putere după ce generalul Min Aung Hlaing, actualul lider al loviturii de stat din Myanmar, a condus o operațiune militară pentru a alunga MNDAA, armata insurgentă etnică care domina Laukkaing și zona din jurul acestuia încă din anii 1980.

Cele patru familii, așa cum au devenit cunoscute, au preluat conducerea și au început să treacă de la vechea dependență de producția de opiu și metamfetamină la o nouă economie bazată pe cazinouri și, în cele din urmă, pe fraude online.

Aceștia au rămas apropiați de armata din Myanmar; în decembrie 2021, după ce a preluat puterea prin lovitura de stat, Min Aung Hlaing l-a sărbătorit pe Liu Zhengxiang, patriarhul clanului Liu, în capitala Naypyidaw și i-a acordat un titlu onorific pentru „contribuții extraordinare la dezvoltarea statului”.

Conglomeratul său, Fully Light, avea afaceri profitabile în tot Myanmarul. Alți membri ai celor patru familii erau candidați pentru partidul susținut de armată, USDP.

Complexele frauduloase pe care le administrau în Laukkaing erau însă brutale, mult mai brutale decât în alte părți ale Asiei. Tortura era o practică obișnuită.

Zeci de mii de muncitori, în principal chinezi, au fost atrași acolo cu promisiuni de locuri de muncă bine plătite, doar pentru a se trezi închiși în aceste complexe. Aceștia au fost forțați să pună în aplicare escrocherii elaborate, în care majoritatea victimelor erau tot chinezi. Reclamațiile din partea victimelor și a familiilor celor prinși în complexe s-au înmulțit pe rețelele sociale.

Cea mai cunoscută clădire din Laukkaing se numea Crouching Tiger Villa, administrată de familia Ming. În octombrie 2023, în timpul a ceea ce se crede că a fost o tentativă de evadare, gardienii au ucis mai mulți cetățeni chinezi. Autoritățile chineze s-au simțit obligate să ia măsuri.

Cu aparenta binecuvântare a Chinei, MNDAA și aliații săi au atacat și recucerit Laukkaing, ca parte a ofensivei lor împotriva armatei din Myanmar în războiul civil în desfășurare. MNDAA a promis că va elimina complet această afacere frauduloasă.

I-au reținut pe capii celor patru familii și au predat poliției chineze peste 60 de rude și asociați ai acestora. Ming Xuechang, patriarhul familiei sau liderul militar, s-a sinucis după ce a fost capturat, au declarat autoritățile.

În timpul interogatoriilor poliției chineze, se pare că unul dintre membrii familiei ar fi recunoscut că a ucis pe cineva ales la întâmplare doar pentru a-și demonstra puterea.

Aceste detalii au fost făcute publice de China pentru a justifica tratamentul dur aplicat familiilor. Cinci membri ai familiei Bau așteaptă, de asemenea, execuția, în timp ce procesele familiilor Wei și Liu nu s-au încheiat încă.

Cele patru familii sunt de etnie chineză și aveau legături strânse cu autoritățile de partea chineză a frontierei, în Yunnan. Abuzurile lor au fost prea aproape de China, iar acțiunile împotriva afacerilor frauduloase din Laukkaing au fost cele mai decisive de până acum.

China a convins, de asemenea, Thailanda și Cambodgia să extrădeze două personalități de afaceri chineze acuzate de conducerea unor imperii frauduloase, She Zhijiang, care a construit un oraș întreg în statul Karen din Myanmar, devastat de război, și Chen Zhi, care a acumulat bogăție și putere cu conglomeratul său Prince Group în Cambodgia. Guvernul chinez a adus, de asemenea, în China, zeci de mii de cetățeni care lucrau în complexe frauduloase pentru a fi judecați.

Afacerea cu escrocherii, însă, pur și simplu s-a adaptat și a evoluat. Se consideră în continuare a fi de departe cea mai mare afacere din Cambodgia, în ciuda presiunilor exercitate de China și SUA asupra guvernului de acolo pentru a o închide.

Și a continuat să se mute în noi zone din Myanmar, chiar dacă complexele frauduloase mai importante, precum KK Park și Shwe Kokko, de la granița dintre Thailanda și Myanmar, au fost forțate să se închidă.

Editor : Ș.R.

