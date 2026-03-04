De ce a atacat acum Israelul Iranul. Ministrul Israel Katz: „Operațiunea fusese planificată pentru mijlocul anului”

La cinci zile de la debutul războiului în Orientul Mijlociu, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dezvăluit că țara a accelerat campania militară planificată împotriva Teheranului de la jumătatea anului 2026 la luna februarie, din cauza circumstanțelor în schimbare și a noilor capacități de informații, conform Times of Israel.

Katz a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la Direcția de Informații a Armatei Israeliene.

„Inițial, operațiunea fusese planificată pentru mijlocul anului”, le-a spus Katz ofițerilor de informații, adăugând că „a apărut necesitatea de a devansa totul pentru luna februarie”, din cauza „evoluțiilor și circumstanțelor”, inclusiv protestele anti-regim care au durat săptămâni întregi în Iran.

„Ați realizat progrese enorme pe frontul informațiilor, zi de zi și oră de oră”, a mai continuat Katz, afirmând că activitatea Direcției de Informații a contribuit la coordonarea cu Statele Unite și la „fantastica lovitură inițială și la ceea ce a urmat”.

Șeful Direcției de Informații, generalul-maior Shlomi Binder, a precizat că serviciul de informații al IDF lucrează „24/7” pentru a furniza avertismente și informații operaționale pe mai multe fronturi, în timp ce Israelul își continuă campania împotriva Iranului.

„Furnizăm informații pentru luarea deciziilor și, mai presus de toate, informații pentru victoria asupra inamicului”, a spus Binder, adăugând că mii de angajați lucrează pentru a sprijini operațiunile în curs.

