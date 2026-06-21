Nu demult, un tânăr din Rusia ar fi putut primi laude pentru o tiradă vulgară la adresa militanților afgani. La urma urmei, puțini pot uita retragerea umilitoare a Uniunii Sovietice din Afganistanul mujahedinilor, chiar și după patru decenii, scrie The Times.

Așadar, a fost un șoc pentru Yegor A, un tânăr de 19 ani din regiunea sudică Rostov, când a fost urmărit penal luna aceasta pentru „incitare la ură sau dușmănie între poporul Federației Ruse și cel al Afganistanului” și amendat cu 10.000 de ruble.

„Ce naiba fac ăștia în Rusia, idioți care locuiesc în peșteri?”, scrisese Yegor sub o postare de pe rețelele sociale intitulată: „Talibanii vor inunda Rusia cu rodii, stafide, cola, covoare și bumbac”.

Greșeala adolescentului a fost ignorarea unei prietenii înfloritoare dintre Rusia și Guvernul taliban din Afganistan, o prietenie care pare să contrazică istoria și să acorde prioritate realpolitik în detrimentul preocupărilor legate de extremism și încălcări ale drepturilor omului.

Kremlinul a desemnat talibanii drept grupare teroristă în 2003, dar acest statut a fost eliminat anul trecut, Rusia devenind prima țară din lume care recunoaște Emiratul Islamic al Afganistanului, numele dat țării de când talibanii au revenit la putere în 2021.

Pentru un observator neutru, ar putea părea o inversare bizară – Moscova îmbrățișându-i pe urmașii mujahedinilor care au ucis mii dintre oamenii săi în urmă cu doar câteva decenii.

Însă luna trecută, Moscova și Kabulul și-au consolidat și mai mult legăturile prin semnarea unui acord militar-tehnic.

Recunoașterea regimului taliban de către Kremlin a înfuriat figuri ale opoziției exilate, precum Fawzia Koofi, fost parlamentar afgan stabilit în Marea Britanie, care a deplâns că „orice acțiune a oricărei țări de a normaliza relațiile cu talibanii nu va aduce pacea, ci va legitima impunitatea”.

Rețeaua de participare politică a femeilor afgane a condamnat, de asemenea, Moscova pentru susținerea „unui regim autoritar, anti-femei și care desființează activ drepturile civile fundamentale”.

Noua poziție a Moscovei nu este atât de bruscă pe cât ar putea părea la prima vedere. Președintele Vladimir Putin a anunțat schimbarea de atitudine față de talibani în 2024, când a numit grupul un „aliat” în lupta împotriva terorismului, iar în realitate, situația se schimbase cu ani în urmă.

Totuși, este departe de 2001, când liderul rus și-a exprimat sprijinul pentru războiul american din Afganistan după atacurile de pe 11 septembrie asupra World Trade Center din New York și a Pentagonului. La acea vreme, Kremlinul era dornic să ajute la eliminarea talibanilor, care ofereau refugii și terenuri de antrenament radicalilor islamici din Caucazul de Nord al Rusiei.

Transcrierile desecretizate anul acesta arată că, atunci când George W. Bush i-a spus lui Putin, într-o întâlnire la Casa Albă din noiembrie 2001, că talibanii „fugeau ca iepurii”, președintele rus a răspuns: „Trebuie să-i distrugem ca pe șobolani sau să-i cumpărăm”.

Moscova a susținut apoi spusele lui Putin, aprobând utilizarea de către forțele americane a bazelor aeriene din Asia Centrală pentru a aproviziona lupta împotriva talibanilor și a organizației al-Qaeda, cu sediul în Afganistan, care a comis atacurile din 11 septembrie. Doi ani mai târziu, Rusia avea să adauge talibanii pe lista sa de organizații teroriste interzise, ​​pe baza datelor de la Serviciul Federal de Securitate (FSB) privind legăturile acestora cu militanții ceceni.

Implicarea Rusiei în regiune este profundă.

În secolul al XIX-lea, Marea Britanie și Rusia s-au angajat în „Marele Joc” pentru influență. În 1979, Uniunea Sovietică a invadat Afganistanul și a petrecut un deceniu într-o luptă sângeroasă cu mujahedinii, gherile islamice antrenate și finanțate în secret de CIA în cadrul Operațiunii Ciclon.

După retragerea categorică a Moscovei, mulți dintre acești luptători au format talibanii, care au preluat controlul asupra Afganistanului în 1996. Alarmată de sprijinul acordat rebelilor din Caucaz, Rusia a oferit sprijin militar și financiar atât deschis, cât și ascuns, Alianței Nordului, coaliției anti-talibane conduse de Ahmad Shah Massoud.

Cu toate acestea, în anii de după invazia Afganistanului, care a urmat atacurilor din 11 septembrie, Rusia și-a ajustat poziția pe măsură ce talibanii și-au revenit și au preluat controlul asupra unor zone din țară.

În 2016, Moscova a recunoscut că a împărtășit informații cu talibanii pentru a lupta împotriva inamicului lor comun, gruparea Stat Islamic, în Afganistan, iar în anul următor, oficialii americani au acuzat Rusia că a furnizat mitraliere, grenade propulsate și proiectile de mortar grupării. Până în 2018, reprezentanții talibanilor vizitau deschis Moscova pentru discuții.

Analiștii spun că actuala apropiere a Kremlinului de talibani se bazează pe un calcul conform căruia aceștia din urmă pot limita radicalii mai periculoși care îl amenință în Asia Centrală și se infiltrează în comunitățile diasporei din Rusia.

Dr. Antonio Giustozzi, cercetător senior în domeniul terorismului și conflictelor la think tank-ul Rusi, a declarat că la Moscova au existat dezbateri cu privire la oportunitatea unei interacțiuni. O tabără de informații s-a opus dezghețului, în timp ce ministerul de Externe a fost în favoare. În cele din urmă, s-a considerat că talibanii ar putea juca „genul de rol în care, dacă nu se întorc [complet] împotriva jihadiștilor globali, cel puțin îi pot ține sub control”.

„Pentru facțiunea de informații, aceasta era principala preocupare, cum se vor comporta talibanii cu ei, iar, în esență, rușii au ajuns la concluzia că au depus eforturi considerabile pentru a neutraliza diverse grupuri legate de al-Qaeda, cum ar fi Mișcarea Islamică din Uzbekistan, jihadiștii tadjici și uigurii”, a spus Giustozzi. „Aceste grupuri nu au fost distruse, dar au fost limitate la anumite zone și li s-a cerut să nu desfășoare nicio activitate.”

Giustozzi a declarat că talibanii au întreprins acțiuni și împotriva grupării Stat Islamic - Provincia Khorasan (IS-KP), o facțiune activă în recrutarea de soldați în fostele state sovietice din Asia Centrală, situate în perimetrul sudic al Rusiei, și care s-a aflat în spatele atacului terorist asupra sălii de concerte Crocus City de lângă Moscova din 2024, când 151 de persoane au fost ucise sau au murit ulterior.

Deși apropierea Rusiei de talibani ar putea înfuria figurile opoziției afgane și apărătorii drepturilor omului, SUA au adoptat, de asemenea, o abordare pragmatică în ultimii ani.

În timpul primei sale administrații, în 2020, președintele Trump a semnat acordul de la Doha cu talibanii, numindu-i ulterior „luptători buni” și „foarte inteligenți”. Acordul a lăsat Guvernul afgan de la acea vreme, susținut de SUA, pe tușă și a reprezentat un pas spre prăbușirea sa finală.

„Rușii vor argumenta că SUA își stabilesc propriile contacte cu talibanii prin întâlniri în Emiratele Arabe Unite”, a spus Giustozzi. „Trump vrea să recupereze controlul asupra bazei aeriene Bagram, ceea ce nu ar fi bine pentru Rusia, pentru că ar putea însemna o influență sporită a SUA în Asia Centrală.”

Între timp, comerțul dintre Rusia și Afganistan este în creștere. Izbucnirea care i-a adus lui Yegor A. amenda a fost un răspuns la promisiunea ambasadorului Rusiei la Kabul, Dmitri Jirnov, care a spus că Afganistanul va furniza Moscovei stafide, pietre prețioase, cola, cromit, plante medicinale și rodii „de mărimea a doi pumni”.

Pentru talibani, ar putea exista oportunități de a obține importuri ieftine de petrol și grâu rusesc.

Afganistanul ar putea spera, de asemenea, că poate achiziționa arme de apărare aeriană de la Rusia pentru a se proteja împotriva recentelor atacuri transfrontaliere ale Pakistanului, deși Moscova va fi probabil reticentă în a strica relațiile cu Islamabadul.

În cele din urmă, a explicat Giustozzi, talibanii vor încerca să obțină avantaje din echilibrarea superputerilor concurente. „Nu sunt foarte sofisticați în politica lor externă, dar sunt deștepți”, a spus el. „Și nu au multe resurse.”

Editor : Ș.R.