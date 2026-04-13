De ce a fost interzis absintul în Franța și legătura cu sănătatea mintală a tinerilor de azi și rețelele sociale ca țap ispășitor

Tăria de culoare verde smarald, care conține pelin, anason verde și fenicul, cunoscută sub numele de „Zâna Verde”, a fost odată apreciată de societatea franceză, inclusiv de artiști, de la Baudelaire la Van Gogh. La începutul anilor 1900, Franța consuma mai mult absint decât restul lumii la un loc. Cu toate acestea, în decurs de câteva decenii, a fost interzisă și considerată „otravă națională”. Într-un articol publicat în The Conversation, profesorul de strategie Tao Wang, de la EM Lyon Business School, arată că o analiză recentă a arhivelor istorice, ziarelor, publicațiilor medicale și materialelor de propagandă din perioada 1870-1915 dezvăluie un proces sistematic de găsire a țapilor ispășitori care se desfășoară pe parcursul a trei cicluri de intensificare. Articolul arată cum un proces similar are loc în prezent pentru a găsi vinovați și a arăta cu degetul în cazul unei probleme sociale comune.

Cum a devenit absintul dușmanul public al Franței

Procesul a început cu preocupări sociale reale legate de această băutură, pe fondul unor rate alarmante de alcoolism, al înfrângerii militare în fața Prusiei și al temerilor privind declinul național.

Oamenii de știință, deși cercetările lor nu erau concludente, au inventat termenul de „absintism” ca patologie distinctă, susținând că absintul provoca simptome unice, inclusiv epilepsie și nebunie.

Aici dinamica devine fascinantă. Confruntați cu un sentiment anti-alcool din ce în ce mai puternic, producătorii de băuturi similare – aperitive obținute din ingrediente aproape identice, precum anasonul, pastisul și aniseta – s-au distanțat strategic de absint.

Afișele publicitare din anii 1880 contrastau în mod explicit tonicurile „sănătoase” cu absintul „mortal”, arătând moartea pândind în spatele consumatorilor de absint, în timp ce femei frumoase îi însoțeau pe cei care alegeau produsele concurente. Producătorii de vin s-au alăturat atacului din motive economice. După ce o boală devastatoare a viței de vie – filoxera – a distrus podgoriile franceze, aceștia aveau nevoie să recâștige cota de piață. Prezentându-și lupta ca fiind patriotică – vinul ca moștenire franceză versus absintul ca otravă străină (tăria este originară din Val-de-Travers, Elveția n.r.) – s-au aliat cu mișcările de abstinență privind alcoolul și cu politicienii.

În cele din urmă, chiar și producătorii de absint s-au întors unii împotriva celorlalți. Producătorii din Pontarlier, regiunea tradițională de producție, au atacat „absintul de proastă calitate” din Paris, sperând să se salveze pe ei înșiși prin sacrificarea altora. Această fractură internă a pecetluit soarta absintului. Când a izbucnit Primul Război Mondial, interdicția a venit rapid, prezentată ca o victorie pentru civilizația franceză.

Cercetarea identifică un model recurent. Mai întâi, apar anxietăți sociale autentice, legate de sănătate, identitate națională și securitate publică. Apoi, se identifică o țintă convenabilă, suficient de similară cu actorii „acceptabili” pentru a le purta păcatele, dar suficient de diferită pentru a fi expulzată.

Un aspect crucial este că potențialii țapi ispășitori se repoziționează activ, alăturându-se acuzatorilor pentru a scăpa de vină. Acest lucru creează un impuls crescând pe măsură ce grupul țintă se micșorează și atacurile se intensifică. Cercetătorii denumesc acest model „structuri de oportunitate a stigmatizării” – condiții care deschid uși pentru ținte viitoare. Înfrângerea militară a Franței, boala viței de vie și, în cele din urmă, războiul au facilitat fiecare acest proces.

Recunoașterea țapilor ispășitori din zilele noastre

Deși interzicerea absintului în Franța în 1915 pare a fi un episod istoric îndepărtat, aceste dinamici rămân îngrijorător de active astăzi. Găsirea țapilor ispășitori funcționează ca un mecanism social puternic. Adesea transformă incertitudinea, frica sau conflictul politic în învinuiri sociale îndreptate împotriva anumitor persoane sau grupuri, pe baza unor povești subțiri, selective sau pur și simplu false, care sunt povestite sau repetate ca și cum ar fi adevărate. În primul rând, eficacitatea găsirii țapilor ispășitori constă în faptul că dovezile sunt adesea irelevante pentru a arăta cu degetul, a crea panică morală și a produce potențial prejudicii sociale.

Pandemia de Covid-19 a oferit o demonstrație contemporană clară. Temerile legate de infecție au dus, în multe cazuri, la atacuri verbale sau fizice asupra persoanelor de origine asiatică, pe care unii au ajuns să le considere răspânditori ai coronavirusului. Zvonurile, frica și credințele false despre transmitere au alimentat discriminarea împotriva pacienților și a grupurilor marginalizate, alimentată mai puțin de dovezi decât de anxietate și dezinformare. În mod crucial, această stigmatizare nu a fost corectată de clarificările științifice ulterioare sau de autoritatea politică cu privire la modul în care se răspândea de fapt virusul.

Persoanele de origine asiatică au continuat să se confrunte cu ostilitate mult timp după ce s-a ajuns la un consens epidemiologic. Cazul absintului arată același tipar: odată ce este identificat un țap ispășitor, impulsul continuu modelează modul în care sunt percepute dovezile, în loc să fie corectat de acestea.

Furie nefondată împotriva mașinăriei rețelelor sociale?

Un caz care se desfășoară în timp real este instructiv – dezbaterea privind rețelele sociale și sănătatea mintală a tinerilor.

Ratele de anxietate, depresie și automutilare în rândul adolescenților au crescut brusc în multe țări occidentale începând cu aproximativ 2012.

Întrebarea este: ce a cauzat acest lucru? Un răspuns evident este: rețelele sociale. Dintre părinții care sunt cel puțin oarecum preocupați de sănătatea mintală a adolescenților, 44% spun că rețelele sociale au cel mai mare impact negativ asupra adolescenților de astăzi. Chirurgul general al SUA a emis avertismente cu privire la potențialele pericole, iar legislatorii s-au grăbit să propună interdicții și restricții. Cartea bestseller a lui Jonathan Haidt, „The Anxious Generation” (Generația anxioasă, n.r.), a devenit un manifest al acestei viziuni, susținând că marea reconfigurare a copilăriei prin intermediul smartphone-urilor provoacă o epidemie de boli mintale. Cu toate acestea, imaginea științifică este mult mai neclară decât sugerează consensul public.

Studiile arată că utilizarea rețelelor sociale este asociată cu rate mai ridicate de depresie, anxietate și comportament suicidal în rândul adolescenților, dar efectele secundare sunt adesea modeste, iar oamenii de știință continuă să dezbată în ce măsură criza sănătății mintale a tinerilor poate fi atribuită direct rețelelor sociale.

Acest lucru nu înseamnă că rețelele sociale sunt inofensive. Există îngrijorări legitime cu privire la amplificarea algoritmică, perturbarea somnului și vulnerabilitățile tinerilor. Dar graba de a atribui vina ar putea fi depășit dovezile. Ceea ce face acest caz revelator este decalajul dintre convingere și dovadă. Convingerea că rețelele sociale distrug o generație a căpătat caracterul de lucru de la sine înțeles, fiind repetată atât de des încât punerea ei sub semnul întrebării pare contrară sau chiar iresponsabilă.

A da vina pe rețelele sociale ne permite să evităm întrebările mai dificile despre precaritatea economică, presiunea educațională, declinul instituțiilor comunitare și eșecurile sistemelor de sănătate mintală.

Vina ca evidență socială

Modelul este ușor de recunoscut: anxietate autentică, o țintă convenabilă, actori care se distanțează de cei mai criticați și actori politici care caută soluții vizibile. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să ignorăm îngrijorările legate de efectele tehnologiei asupra tinerilor. Dar înseamnă că ar trebui să fim suspicioși față de propria noastră certitudine și impulsuri.

Când o societate este anxioasă și caută explicații, ținta cea mai vizibilă tinde să atragă cea mai mare ostilitate, indiferent dacă o merită sau nu.

Dorința de a identifica vinovați clari pentru probleme complexe este profund umană. Dar cazul absintului și numeroasele sale ecouri contemporane ne reamintesc că certitudinea cu privire la cine este de vină reflectă adesea dinamica socială a găsirii unui țap ispășitor, mai degrabă decât o atenție atentă la dovezi.

Într-o lume inundată de anxietăți legate de sănătate, imigrație, identitate și inegalitate, prudența este necesară acum mai mult ca niciodată.

Soarta Zânei Verzi ne amintește că a da vina pe cineva pare un gest just în momentul respectiv. Un secol mai târziu, absintul este din nou legal în Franța, pericolele sale fiind în mare parte mitologice.

Ce vom gândi, privind înapoi, despre vinovații convenabili de astăzi? - întreabă, în încheiere, profesorul Tao Wang.

Editor : B.E.