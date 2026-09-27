De ce a refuzat Donald Trump propunerea de pace a Iranului. Ambasadorul SUA la ONU dezvăluie ce a cerut Teheranul

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a oferit noi detalii despre motivele pentru care Donald Trump a respins propunerea Iranului de încheiere a războiului. Potrivit acestuia, Teheranul cerea ridicarea în avans a sancțiunilor de miliarde de dolari, în schimbul promisiunii că ulterior va negocia.

Reluând declarațiile făcute sâmbătă de Donald Trump, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat duminică, pentru emisiunea „State of the Union” de la CNN, că Iranul a cerut ridicarea „sancțiunilor de miliarde și miliarde de dolari care sunt instituite” în cadrul blocadei economice împotriva Iranului. Blocada urmărește să exercite presiuni asupra Teheranului pentru a opri atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, relatează The Guardian.

„Cereau totul în avans, cu promisiunea că apoi vor discuta”, a declarat Waltz. „Președintele pur și simplu nu are încredere că iranienii vin cu bună-credință și că vom negocia cu adevărat încetarea programului lor nuclear.”

Trump a declarat sâmbătă că a respins planul de pace al Iranului, propus la recenta Adunare Generală a ONU de la New York, susținând că situația dificilă în care se află iranienii îi determină să caute un acord privind această rută maritimă strategică.

„Vor să ajungă la un acord pentru a deschide imediat Strâmtoarea Ormuz, pentru că pierd atât de rău”, a declarat Trump. Președintele american a susținut că SUA „câștigă categoric” și dețin „controlul total asupra Strâmtorii Ormuz”.

Waltz a amintit și memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, semnat în Pakistan în luna iunie, care prevedea un cadru în 14 puncte pentru negocierea păcii, dar care a eșuat.

Potrivit lui Waltz, Iranul „l-a încălcat imediat atacând transportul maritim internațional, cu încălcarea dreptului internațional, iar 146 de țări ni s-au alăturat în condamnarea Iranului pentru aceste atacuri”.

Iranul: „Doar o soluție negociată îi poate scoate din acest impas”

Iranul a insistat duminică asupra faptului că numai diplomația poate soluționa conflictul său cu Statele Unite și Israelul. „Condițiile noastre sunt clare și orice demers pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz este condiționat de îndeplinirea acestora”, a transmis ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pe rețelele sociale. „Doar o soluție negociată îi poate scoate din acest impas.”

Araghchi a declarat, de asemenea, duminică, în emisiunea „Meet the Press” de la NBC, că țara sa este pregătită pentru reluarea luptelor cu Statele Unite, dar că nu a abandonat diplomația după ce Trump a respins propunerea de pace a Iranului.

„Suntem pe deplin pregătiți pentru reluarea războiului”, a spus Araghchi. „Rămânem fermi în fața oricărei noi agresiuni, chiar dacă aceasta va duce la un război apocaliptic. În același timp, suntem pregătiți pentru diplomație. Depinde de președintele Trump să aleagă”, a adăugat ministrul iranian.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat, într-un interviu pentru emisiunea „Face the Nation” de la CBS, că țara sa este pregătită pentru negocieri privind programul nuclear și alte chestiuni, dar nu va accepta „intimidarea sau constrângerea”.

„Iranul nu caută războiul, dar se va apăra în fața presiunilor, amenințărilor și atacurilor”, a spus Pezeshkian, adăugând că Teheranul a acceptat deja că „nu trebuie să dezvoltăm arme nucleare”.

Waltz, despre informațiile privind implicarea Chinei

În interviul acordat CNN, Waltz a fost întrebat și despre informațiile recente potrivit cărora China ar fi ajutat Iranul în stabilirea țintelor pentru atacurile cu rachete asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz și asupra bazelor militare americane din regiune.

Waltz nu a confirmat evaluările serviciilor de informații care au ajuns în presă, dar a declarat că Trump a discutat problema cu președintele chinez Xi Jinping în timpul recentei vizite de stat a acestuia la Washington. Potrivit lui Waltz, Trump ridicase această problemă „de mai multe ori” și anterior, inclusiv în timpul vizitei sale în China, în luna mai.

„Cred că am văzut o evoluție într-o direcție pozitivă”, a spus Waltz. „Președintele Trump a spus clar că este inacceptabil.” Waltz a făcut referire la comunicările oficiale privind întâlnirea la nivel înalt, potrivit cărora Statele Unite și China „au convenit că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară”.

„Nu pot și nu ar trebui să impună taxe de trecere și cu atât mai puțin să atace transportul maritim internațional pe o cale navigabilă internațională”, a declarat Waltz. „Așa că eu cred că a fost extrem de important să auzim acest lucru din partea președintelui Xi după summit.”

Waltz a respins și informațiile publicate de The Wall Street Journal potrivit cărora Statele Unite ar urma să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, din noiembrie. El a făcut trimitere la declarațiile lui Trump potrivit cărora Iranul face un calcul greșit.

„Președintele încearcă să facă nu doar această generație, ci și generația următoare mai sigură, nepermițând unei organizații care este, în esență, teroristă, [Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran], care controlează pârghiile guvernării și vrea să avanseze spre obținerea unei arme nucleare”, a declarat Waltz. „Nu vom permite IRGC să aibă o armă nucleară și cu atât mai puțin să țină lumea ostatică cu una”, a adăugat ambasadorul american la ONU.

Editor : M.I.