Video De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul Data actualizării: 08.11.2025 12:24 Data publicării: 08.11.2025 12:18 Scene șocante au fost filmate de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Brazilia. Un tânăr și-a prins țigara la doar câțiva metri de pompe, unde un șofer își alimenta camionul. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional! O flacără uriașă a izbucnit și s-a răspândit fulgerător pe pământ în clipa în care bărbatul a aruncat pe jos chibritul pe care îl folosise.Angajatul benzinăriei a fost acolo cu stingătorul în doar câteva secunde și, din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar toți cei prezenți s-au ales cu o sperietură zdravănă.Incidentul trebuie să servească drept învățătură de minte, spun pompieri. Editor : B.E. Etichete: brazilia explozie benzinarie