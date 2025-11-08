Scene șocante au fost filmate de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Brazilia. Un tânăr și-a prins țigara la doar câțiva metri de pompe, unde un șofer își alimenta camionul.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

O flacără uriașă a izbucnit și s-a răspândit fulgerător pe pământ în clipa în care bărbatul a aruncat pe jos chibritul pe care îl folosise.

Angajatul benzinăriei a fost acolo cu stingătorul în doar câteva secunde și, din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar toți cei prezenți s-au ales cu o sperietură zdravănă.

Incidentul trebuie să servească drept învățătură de minte, spun pompieri.

Editor : B.E.