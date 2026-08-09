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De ce Estonia devansează toate celelalte țări în ceea ce privește expații. Locul României în Indicele Global de Relocare

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Estonia
Indicele Global de Relocare: Estonia depășește destinații clasice pentru expați, precum Singapore și Malaezia. Foto: Profimedia
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Din articol
Cum s-au clasat celelalte țări din Europa Centrală și de Est

Estonia a devansat destinații globale populare printre expați, precum Singapore și Malaezia, ocupând primul loc într-un clasament al țărilor atractive pentru persoanele care doresc să se mute ca să lucreze din altă țară.

Indicele de relocare (Relocation Index), întocmit de firma de consultanță Rumavi cu sediul în Singapore, a comparat date disponibile public referitoare la 192 de țări, pe baza unor criterii diverse, informează TVP World.

Au fost analizate date provenite din surse precum Banca Mondială, Indicele Global al Păcii și firma americană de consultanță Mercer pentru a crea clasamente în șase categorii: General, Pensionari, Nomazi digitali, Familii, Antreprenori și Avantaje fiscale.

Estonia a ocupat primul loc în categoriile General și Familii, s-a clasat pe locul al doilea, după Singapore, în categoria Antreprenori, pe locul al cincilea în ceea ce privește avantajele fiscale și pe locul al cincilea în clasamentul Nomazilor digitali. În ceea ce privește pensionarii, țara baltică s-a situat pe locul al nouălea.

Indicele a acordat Estoniei un punctaj ridicat pentru guvernanța digitală (programul său de e-Rezidență și viza timpurie pentru nomazi digitali), drepturile solide asupra proprietății, siguranța publică și sistemul bancar solid.

Rumavi a indicat ca principale puncte slabe ale Estoniei iernile reci, variațiile duratei zilei și creșterea costului vieții.

Cum s-au clasat celelalte țări din Europa Centrală și de Est

Alte țări din regiune care au obținut scoruri ridicate în clasamente au fost Lituania, Georgia, Republica Cehă și Croația.

Lituania s-a clasat pe locul al șaselea în categoria „General”, descrisă de Rumavi ca recompensând „țările care sunt pur și simplu locuri bune de trăit: sigure, sănătoase, guvernate corect și cu un cost de trai rezonabil”. De asemenea, Lituania a ocupat locul al patrulea în categoria „Familii” și locul al șaptelea în categoria „Antreprenori”.

Georgia s-a clasat pe locul al patrulea în categoria „nomazilor digitali”, pe locul al șaselea în ceea ce privește avantajele fiscale și pe locul al șaptelea în categoria „pensionarilor”.

Republica Cehă s-a clasat pe locul al treilea în categoria „familiilor” și pe locul al nouălea în clasamentul general, în timp ce Croația s-a clasat pe locul al optulea în categoria „familiilor” și pe locul al nouălea în categoria „nomazilor digitali”.

România

România s-a clasat pe locul 26 în clasamentul general, sub Bulgaria. Drept lucruri pozitive, clasamentul prezintă în cazul României avantajele în materie de „infrastructură digitală”, costul mic al vieții și cumpărarea unor locuințe la prețuri convenabile. La capitolul „avertismente” se clasează calitatea actului medical și nivelul învățământului.

Editor : Sebastian Eduard

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