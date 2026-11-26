Rusia a importat din China, de la începutul invaziei în Ucraina, produse în valoare de cel puțin 120 de milioane de dolari, încadrate într-o categorie vamală care include și echipamente militare gonflabile, relatează The Telegraph. Folosirea pe scară tot mai largă a acestor ținte false permite Moscovei să își protejeze tehnica militară și riscă să ducă la epuizarea stocurilor ucrainene de muniție de precizie.

Importurile includ și materiale folosite pentru fabricarea unor replici gonflabile ale avioanelor de luptă, elicopterelor, tancurilor, sistemelor de apărare antiaeriană, pieselor de artilerie și lansatoarelor de rachete.

Rusia folosește aceste ținte false pentru a induce în eroare dronele ucrainene de recunoaștere și pentru a devia atacurile de la echipamentele militare reale. Unele modele pot imita semnăturile termice și emisiile de radiofrecvență ale sistemelor de armament reale, putând păcăli inclusiv radarele.

Utilizarea lor pe scară tot mai largă reprezintă un „motiv major de îngrijorare” pentru forțele ucrainene, notează publicația britanică, întrucât distrugerea țintelor gonflabile cu arme costisitoare, ghidate cu precizie, riscă să epuizeze stocurile de muniție ale Ucrainei.

Datele comerciale au fost centralizate de platforma de analiză Import Genius. Codul vamal respectiv acoperă însă și produse de uz civil, printre care piscine gonflabile și echipamente sportive, ceea ce înseamnă că nu întreaga valoare de 120 de milioane de dolari a importurilor poate fi atribuită țintelor militare false.

Producătorii chinezi, printre care compania Gauss, ale cărei unități de producție se întind pe o suprafață de 16.000 de metri pătrați, furnizează Rusiei astfel de echipamente gonflabile. Produsele lor sunt considerabil mai ieftine decât cele fabricate de compania rusă Rusbal, care a furnizat, la rândul său, echipamente Ministerului rus al Apărării.

„Nu este vorba despre producție militară de înaltă tehnologie, astfel că posibilitățile de aprovizionare cu astfel de produse sunt foarte mari”, a declarat pentru The Telegraph Robert Tollast, cercetător specializat în războiul terestru în cadrul Institutului Regal pentru Studii de Apărare și Securitate (RUSI) din Marea Britanie.

O parte semnificativă a acestor produse intră în Rusia prin frontiera cu China, a precizat Tollast, adăugând că țintele false contribuie la epuizarea stocurilor ucrainene de muniții ghidate cu precizie. „În timp, această problemă nu va face decât să se agraveze”, a avertizat el.

Aceste schimburi comerciale evidențiază, de asemenea, modul în care produsele chinezești cu dublă utilizare pot sprijini efortul de război al Rusiei, permițând în același timp Beijingului să susțină că desfășoară activități comerciale legitime și că nu furnizează armament letal.

Și Ucraina utilizează ținte militare false, inclusiv replici ale tancurilor realizate din placaj, relatează The Telegraph. Cu toate acestea, capacitatea de producție a Chinei și costul relativ redus al echipamentelor gonflabile permit Rusiei să amplaseze un număr mare de ținte false, ceea ce ar putea obliga forțele ucrainene să consume muniții costisitoare pentru a le distruge.

Editor : M.I.