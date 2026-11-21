Jeffrey Epstein voia să-și îndeplinească un capriciu. Un designer de interior îl îndemnase pe finanțistul american să vopsească o parte din reședința sa din Manhattan în aceeași culoare ca faimoasa cameră mov din renumitul Palat Alexandru din Sankt Petersburg. Epstein voia să vadă camera cu ochii lui, scrie Reuters.

Așadar, în noiembrie 2002, a zburat în Rusia cu avionul său privat, împreună cu britanica Ghislaine Maxwell și cu Jean-Luc Brunel, un descoperitor de modele francez, potrivit celor două persoane care cunosc detaliile călătoriei, înregistrărilor de zbor publicate de Departamentul de Justiție al SUA și unui raport al procurorilor francezi.

În timpul unei escale la Moscova, Epstein, Maxwell și Brunel s-au urcat în mașini blindate, însoțiți de gărzi de corp înarmate, pentru a merge la o petrecere la un restaurant împreună cu prietenul lui Maxwell, Umar Dzhabrailov, un bogat om de afaceri cecen. Ulterior, au spus sursele, Epstein i-a cerut șoferului să conducă pe strada Tverskaia, pentru a putea vedea prostituatele care se adunau pe o porțiune a bulevardului noaptea.

Înregistrările de zbor au stabilit anterior că Epstein a călătorit în Rusia în 2002, în cadrul uneia dintre cele doar două vizite cunoscute pe care le-a efectuat în această țară. Însă cele două persoane familiarizate cu călătoria au oferit prima relatare despre motivul pentru care s-a deplasat acolo și despre modul în care această călătorie a marcat o implicare tot mai profundă în relațiile cu Rusia.

JEAN-LUC BRUNEL (dreapta), JEFFREY EPSTEIN și GHISLAINE MAXWELL (stânga), în avionul său privat. Foto: Profimedia

Ceea ce a început ca o obsesie pentru tinerele femei și fete ruse s-a transformat într-un efort mai amplu de a cultiva relații cu oligarhii și înalții oficiali de la Kremlin și de a obține o întâlnire cu însuși președintele Vladimir Putin, a constatat Reuters.

De la moartea sa, Epstein a rămas în centrul anchetelor Congresului SUA, al bătăliilor judiciare și al unui intens interes public. La un an după ce Congresul SUA a obligat administrația Trump să facă publice documentele din anchetele guvernamentale care îl vizau, persistă întrebări cu privire la relațiile sale personale cu președintele Donald Trump și cu alte personalități influente.

Victimele lui Epstein și avocații care le reprezintă continuă să ceară tragerea la răspundere pentru abuzurile și traficul de femei și fete comise de acesta, chiar dacă unele dintre ele se confruntă cu atacuri publice pentru că au vorbit deschis. Apelurile adresate Departamentului Justiției de a face publice mai multe documente continuă, în timp ce anchetele legate de activitățile lui Epstein se desfășoară în mai multe țări, inclusiv în Marea Britanie și în Norvegia.

Cu toate acestea, rămân fără răspuns întrebări importante despre viața lui Epstein și operațiunea sa de trafic – în special legăturile sale cu Rusia. Lipsa unor fapte concrete a dat naștere la speculații și teorii ale conspirației, inclusiv la presupunerea că Epstein ar fi avut legături cu serviciile secrete sovietice sau ruse, poate prin intermediul regretatului Robert Maxwell, tatăl lui Ghislaine Maxwell, un magnat britanic al mass-media și presupus agent triplu legat de serviciile secrete britanice, ruse și israeliene.

„Multe aspecte legate de Epstein rămân necunoscute”, a declarat senatorul Sheldon Whitehouse, democrat, într-un discurs ținut în martie. „Și, de fiecare dată, acestea au legătură cu Rusia.”

Reuters nu a găsit dovezi că Epstein ar fi lucrat pentru serviciile secrete ruse, ar fi acționat în numele guvernului rus sau ar fi reușit să se întâlnească cu Putin. Reporterii au intervievat peste 25 de persoane familiarizate cu legăturile lui Epstein cu Rusia, inclusiv nouă care îl cunoșteau personal, și au analizat sute de pagini de documente ale Departamentului de Justiție al SUA, jurnale de zbor, dosare judiciare și e-mailuri. Biroul lui Putin nu a răspuns la solicitările de comentarii privind cazul Epstein.

Interesul inițial al lui Epstein era în mare parte de natură abuzivă: recrutarea de femei și fete minore în SUA prin intermediul rețelelor de modelling și al promisiunilor de oportunități. Reuters a identificat cel puțin 17 femei din fosta Uniune Sovietică care au fost atrase în rețeaua de trafic sexual a lui Epstein, inclusiv trei dintre sutele care au căutat dreptate pentru abuzurile și exploatarea la care au fost supuse.

Însă, după ce s-a declarat vinovat în 2008 în Florida pentru acuzații de prostituție, inclusiv de ademenirea unei fete minore, și după ce a petrecut 13 luni în închisoare, Epstein a început să vadă din ce în ce mai mult Rusia ca pe o cale de revenire în societatea de elită, a constatat Reuters. El a continuat să-și cultive legăturile cu Rusia în timp ce încerca să-și reconstruiască reputația, continuând totodată să recruteze femei pentru sex.

Documentele Departamentului de Justiție arată că Epstein a deținut vize rusești pentru o mare parte a perioadei cuprinse între 2002 și 2019, când a fost arestat sub acuzații federale de trafic sexual cu minori și a murit ulterior într-o închisoare din Manhattan, la vârsta de 66 de ani. Prima dintre cele două călătorii cunoscute ale sale în Rusia a avut loc în 1998, când a vizitat Sarov, un oraș militar-industrial ale cărui activități erau atât de secrete încât, timp de decenii, acesta nu apărea pe hărțile publice.

Vizita din 2002 la Sankt Petersburg a fost a doua. În acea călătorie, grupul s-a deplasat la Palatul Ecaterina, o fostă reședință imperială pe care Putin o folosise pentru a-l găzdui pe omologul său american, George W. Bush, cu ocazia unei întâlniri bilaterale cu două zile înainte. Reuters nu a putut stabili dacă Epstein a ajuns în cele din urmă în ceea ce se numește „Camera Mov” sau „Camera Liliac” din Palatul Alexandru, situat în apropiere. Renumitul său designer de interior, Alberto Pinto, îi recomandase să o viziteze.

Documentarea relației lui Epstein cu Rusia este complicată de un simplu fapt: multe dintre personajele centrale sunt decedate.

Moartea lui Epstein din august 2019 a fost declarată sinucidere, la fel ca și moartea lui Brunel într-o celulă a închisorii din Paris, în 2022. În martie anul acesta, la câteva săptămâni după ce numele lui Dzhabrailov a apărut în dosarele lui Epstein, omul de afaceri rus-cecen a fost găsit cu o rană mortală prin împușcare la cap în apartamentul său de lux din Moscova. Presa de stat rusă a citat surse din poliție care au descris moartea ca fiind o presupusă sinucidere. Rudele lui Epstein și Dzhabrailov au contestat concluziile privind sinuciderea, dar nu au apărut dovezi concludente care să indice o crimă.

Maxwell ispășește o pedeapsă de 20 de ani într-o închisoare federală din Texas pentru că l-a ajutat pe Epstein să abuzeze sexual de adolescente, după ce a pledat nevinovată și a fost condamnată în urma procesului. Într-un interviu acordat anul trecut unor oficiali ai Departamentului de Justiție, ea a afirmat că poate atesta „categoric” că Epstein și tatăl ei, Robert Maxwell, nu s-au întâlnit niciodată. Fratele ei, Ian Maxwell, a declarat separat pentru Reuters că, din câte știe și crede, cei doi bărbați nu s-au întâlnit niciodată.

Avocatul lui Ghislaine Maxwell a refuzat să comenteze pentru acest articol. În august, un judecător american i-a respins cererea de anulare a condamnării și a pedepsei, considerând nefondate afirmațiile ei privind încălcarea drepturilor sale. De atunci, ea a depus o moțiune prin care solicită instanței să-și reconsidere decizia.

Deși vizita rar Rusia, Epstein căuta din ce în ce mai mult să atragă personalități ruse în rețelele sociale și profesionale de elită pe care le cultivase de ani de zile în domeniile finanțelor, științei, modei și artelor. Din New York, Palm Beach și de pe insula sa privată din Insulele Virgine Americane, el a construit relații care se întindeau adânc în lumea vorbitoare de limbă rusă. Dar premiul suprem – o întâlnire cu Putin – părea să-i scape.

Femeile și fetele din Rusia

Apropierea lui Epstein de Rusia a început cu tinerele modele ruse.

Când Zidul Berlinului a căzut în noiembrie 1989, iar Uniunea Sovietică a început să se deschidă, căutătorii de talente occidentali au invadat un vast teritoriu care se întindea de la Praga până la Vladivostok, în căutarea unor noi talente în domeniul modelingului.

Printre aceștia se afla și Brunel, un căutător de talente francez din lumea modei, care lucra pentru agenția de modele Karin Models, cu sediul la Paris. El a străbătut Europa de Est și fosta Uniune Sovietică pentru a recruta fete și tinere și a le aduce la Paris, unde agențiile americane selectau talentele pentru piața nord-americană, a declarat Joey Hunter, un agent american de modele care îi cunoștea pe Epstein și pe Brunel.

Această fotografie fără dată, publicată de Departamentul de Justiție al SUA pe 30 ianuarie 2026, ca parte a dosarelor lui Jeffrey Epstein, îi înfățișează pe Jeffrey Epstein (stânga) și pe omul de afaceri francez Jean-Luc Brunel într-o locație neidentificată. Foto: AFP / Profimedia

În septembrie 1991, Brunel a organizat o petrecere la apartamentul său din Paris, situat pe luxosul Avenue Hoche, a declarat Thysia Huisman, fost model și invitată la petrecere. Ea venise din Olanda în speranța că Brunel o va ajuta să-și lanseze cariera de model. Printre alți invitați se aflau oameni de afaceri, în special din Arabia Saudită, și modele din Cehoslovacia, Iugoslavia și Rusia, a declarat Huisman pentru Reuters.

O rusoaică, care părea să fie la începutul adolescenței, și-a petrecut mare parte din seară în poala lui Epstein, a spus Huisman. La acea vreme, Huisman îl cunoștea doar sub numele de „Jeffrey”, numele folosit de Brunel. Ulterior, ea l-a recunoscut din relatările mass-media ca fiind Epstein. Fata i-a spus lui Huisman că Brunel îi plătise biletul de avion la Paris și îi promisese că o va face supermodel.

Ceea ce a șocat-o cel mai mult pe Huisman a fost vârsta fetei. „ Era înfiorător”, și-a amintit ea. „Fata a spus că munca de model nu mergea bine, dar că «Jeffrey are grijă de mine». De asemenea, era înfiorător faptul că eu aveam 18 ani, iar fata era clar mult mai tânără decât mine.”

Reuters nu a putut confirma în mod independent petrecerea sau identitatea și vârsta fetei.

Într-o plângere penală din 2019, Huisman l-a acuzat pe Brunel că i-a administrat droguri și a violat-o la aproximativ o săptămână după petrecere. Interogat de anchetatorii francezi înainte de moartea sa, Brunel a negat orice faptă ilegală. El a spus că l-a întâlnit prima dată pe Epstein într-un zbor între New York și Riviera Franceză, dar nu a precizat când s-a întâmplat acest lucru, menționând că „nu se pricepe prea bine la date”, potrivit raportului procurorilor francezi. Brunel a murit în timp ce era încă sub anchetă și înainte ca procurorii să fi decis dacă îl vor trimite în judecată.

Reuters nu a putut stabili în mod independent când s-au întâlnit pentru prima dată cei doi bărbați. Din dosarele procurorilor francezi reiese că Brunel l-a descris pe Epstein ca fiind un prieten și a declarat că a călătorit cu avionul privat al finanțistului și a vizitat Little St. James, insula sa privată din Insulele Virgine Americane.

În decembrie 1991, Uniunea Sovietică s-a prăbușit. Până atunci, Epstein acumulase milioane de dolari din consultanța oferită lui Les Wexner, miliardarul din industria de retail care stătea în spatele mărcii de lenjerie intimă Victoria’s Secret. La mijlocul anilor 1990, reședința lui Epstein din Manhattan era un punct de întâlnire pentru vedete, miliardari și personalități politice de seamă.

Un purtător de cuvânt al lui Wexner a refuzat să comenteze. Wexner a negat în repetate rânduri că ar fi avut cunoștință despre abuzurile comise de Epstein asupra femeilor și fetelor, declarând în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, în februarie 2026, că a fost „păcălit de un escroc de talie mondială”.

Epstein era adesea văzut în compania unor modele ruse și a unor tinere. Doi manageri care lucrau în industria modei și îl cunoșteau pe finanțist și-au amintit numele uneia dintre ele: Anna Malova.

În această fotografie de arhivă din 22 noiembrie 2003, fosta Miss Rusia, Anna Malova, sosește la un eveniment caritabil în New York. Foto: Profimedia

În 1993, la vârsta de 22 de ani, Malova a ocupat locul al doilea la concursul „Miss Rusia” de la Moscova. Ea a intrat pe scena modelingului american în 1996, după ce a participat la concursul „American Dream Calendar” din Bahamas, potrivit unei fotografii și a două modele care au luat și ele parte la eveniment. Concursul a fost organizat în parteneriat între Trump – care era atunci o figură importantă în industria concursurilor de frumusețe – și omul de afaceri George Houraney. Epstein era un membru obișnuit al juriului și stătea adesea lângă Trump, a declarat Houraney pentru Reuters.

Doi ani mai târziu, în 1998, Brunel a adus-o pe Malova la biroul lui Karin din New York, unde Hunter, agentul de modeling, a declarat că Malova a semnat un contract. Înregistrările de zbor din februarie 1999 arată că Malova a zburat cu avionul privat al finanțistului din Caraibe la Palm Beach, alături de oaspeți precum Maxwell și britanicul Andrew Mountbatten-Windsor – cunoscut pe atunci drept prințul Andrew.

Malova și un avocat al lui Mountbatten-Windsor nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Fostul prinț a fost deposedat de statutul său regal în 2025 din cauza legăturilor sale cu finanțatorul. El a negat că ar fi participat la infracțiuni sexuale. Actuala manageră a lui Karin din Paris, Ruth Malka, nu a răspuns solicitărilor de comentarii, dar a declarat că agenția a întrerupt legăturile cu Brunel la începutul anilor 2000.

Parcursul lui Malova în orbita lui Epstein a reflectat un tipar care urma să se repete de-a lungul relațiilor sale cu Rusia: tinerele erau prezentate prin intermediul agențiilor de modeling și al rețelelor de concursuri de frumusețe, apoi atrase într-un cerc de bărbați bogați și influenți care se suprapunea cu Little St. James, locul unde, potrivit procurorilor federali americani, Epstein trafica și abuza femei și fete.

Vizita la Sarov

Prima călătorie cunoscută a lui Epstein în Rusia, în aprilie 1998, l-a dus la Sarov, „orașul închis” secret în care Uniunea Sovietică a dezvoltat o mare parte din programul său de arme nucleare. El s-a alăturat unei vizite conduse de Nathan Myhrvold, pe atunci director executiv la gigantul american de software Microsoft, care vizita mai multe orașe în căutarea unor oportunități de dezvoltare de software la costuri reduse, potrivit unui articol publicat în acel an în „Bulletin of the Atomic Scientists”, o revistă academică.

Myhrvold, care nu a răspuns la mesajele prin care i s-au solicitat comentarii, a negat că ar fi fost implicat în activitățile criminale ale lui Epstein sau că ar fi știut vreodată despre acestea.

Călătoria a stârnit speculații din cauza rolului pe care l-a jucat Sarov în programul nuclear sovietic. Cu toate acestea, până acum s-au raportat puține informații despre ceea ce a făcut de fapt Epstein în timpul scurtei sale șederi acolo.

Esther Dyson, o investitoare și jurnalistă de tehnologie vorbitoare de limba rusă care l-a însoțit pe Myhrvold în calitate de ghid, și-a amintit că a vizitat fosta reședință a fizicianului sovietic Andrei Saharov împreună cu Epstein și că l-a auzit pe finanțist întrebându-l pe un om de știință rus când fusese plătit ultima oară. Dyson a declarat pentru Reuters că nu i-a fost niciodată clar de ce Epstein s-a alăturat vizitei, deși părea că venise doar pentru a-l întâlni pe Myhrvold și a vizita orașul.

A fost una dintre cele doar două călătorii cunoscute pe care Epstein le-a făcut în Rusia. Însă multe dintre legăturile sale cu această țară au fost cultivate în alte locuri, adesea în medii pline de farmec, frecventate de elita mondială.

În mai 2001, Epstein și Maxwell au participat la o petrecere pe un iaht în Saint-Tropez, un punct de atracție pentru vedete de pe Riviera Franceză, pentru a sărbători ziua de naștere a supermodelului britanic Naomi Campbell. La petrecere, Epstein și Maxwell l-au cunoscut pe Dzhabrailov, bogatul rus de origine cecenă care îi va găzdui pe Epstein și Maxwell la o cină la Moscova un an mai târziu, potrivit unei persoane care a participat la petrecerea de pe iaht.

Umar Dzhabrailov Foto: Kommersant / Sipa USA / Profimedia

Dzhabrailov împărtășea interesul lui Epstein pentru modele și concursuri de frumusețe, sponsorizând în mod regulat astfel de evenimente și înconjurându-se de femei, potrivit celor care îl cunoșteau. Cu puțin timp înainte de moartea sa, în martie anul acesta, Dzhabrailov a descris-o pe Maxwell într-un videoclip de pe rețelele sociale drept „sufletul său pereche”.

La petrecerea de la St. Tropez a fost prezentă și Virginia Giuffre, care avea atunci 17 ani, potrivit unei fotografii făcute la petrecere. Avocații lui Giuffre au declarat ulterior că Maxwell o recrutase cu un an înainte, în 2000, în timp ce adolescenta lucra ca asistentă la spa-ul clubului privat Mar-a-Lago al lui Trump din Palm Beach. Trump și Epstein, care se cunoșteau de ani de zile, au fost fotografiați acolo împreună cu Maxwell în același an.

Maxwell a oferit o versiune diferită. Într-o declarație din 2011, făcută publică ulterior în cadrul procesului de calomnie intentat împotriva ei de Giuffre, Maxwell a afirmat că Giuffre îi spusese că are 18 ani. Dosarul a fost soluționat în mod confidențial în 2017, cu puțin timp înainte de începerea procesului.

Giuffre l-a acuzat ulterior pe Epstein că a traficat-o către bărbați puternici, printre care și Mountbatten-Windsor. Ea s-a sinucis anul trecut. Într-o declarație, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a declarat pentru Reuters că Trump a fost „complet exonerat” în chestiunile legate de Epstein. Ea a făcut referire la o declarație anterioară a Casei Albe, potrivit căreia Trump l-a interzis în cele din urmă pe Epstein la Mar-a-Lago, deoarece îl considera „un tip dubios”.

n avocat al lui Campbell a declarat că aceasta nu avea cunoștință despre comportamentul criminal al lui Epstein până la arestarea acestuia în 2019.

Rețeaua de rusoaice

Rețeaua lui Epstein de femei ruse s-a extins în 2003, când Brunel a deschis o agenție de modelling în Miami numită Karin Models of America. El a redenumit-o MC2 Models Management doi ani mai târziu. În timpul interogatoriului efectuat de anchetatorii francezi, Brunel a declarat că Epstein a garantat un împrumut de 300.000 de dolari pentru agenție, care a fost rambursat ulterior. Reuters nu a putut verifica în mod independent sursa sau rambursarea împrumutului.

MC2 a recrutat intens în Rusia și a furnizat adesea documente pentru ca modelele ruse să poată călători în SUA, în timp ce Epstein le-a pus la dispoziție apartamente pentru cazare, au declarat două persoane cu cunoștințe directe despre această chestiune.

Printre femeile ruse recrutate de MC2 se număra și Svetlana Pozhidaeva. Aspiranta la cariera de model a declarat că l-a cunoscut pe Epstein la Paris în 2008, când avea aproximativ 23 de ani, și s-a mutat în SUA în anul următor, după ce acesta i-a promis că o va ajuta să obțină un contract de model cu Victoria’s Secret, compania de lenjerie intimă.

Ea a semnat un contract cu MC2 și, în anul următor, a devenit una dintre asistentele personale ale lui Epstein. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Pozhidaeva a declarat că Epstein îi dădea uneori sarcini legate de Rusia, inclusiv căutarea unui apartament pentru el în Moscova – o idee cu care se juca, după cum arată documentele, dar pe care nu a dus-o niciodată la bun sfârșit. Rolul ei principal, însă, era să-l maseze pe Epstein, care o abuza sexual în mod regulat, a spus ea.

La câteva luni după angajare, Pozhidaeva a spus că Epstein o prinsese în capcană. Viza ei era sponsorizată de MC2, iar apartamentul i-a fost pus la dispoziție de Epstein. Nu avea cont bancar. Iar cheltuielile ei, inclusiv cele medicale, erau acoperite de Epstein, dar înregistrate ca datorii pe numele ei.

Pozhidaeva a spus că a dezvoltat o tulburare alimentară deoarece Epstein o presa în legătură cu greutatea ei. A devenit treptat „o umbră a mea însăși”, a declarat ea pentru Reuters. De asemenea, se temea că finanțistul avea legături politice, inclusiv în Rusia, care i-ar fi permis să-i facă rău ei sau familiei ei dacă ar fi fugit, a spus ea.

Într-un e-mail din 2013, o femeie s-a oferit să-l prezinte pe Epstein unor trei fete pe care le-a descris ca fiind atractive și inteligente, avertizându-l în același timp să nu o implice pe ea dacă intenționa să se „joace” cu ele.

La un moment dat, Epstein i-a promis lui Pozhidaeva că o va ajuta să obțină un post diplomatic la New York, dar postul nu s-a concretizat niciodată. În schimb, a spus ea, el a încurajat-o să-și facă fotografii la sediul Națiunilor Unite din Geneva și să le posteze online pentru a crea impresia că deține o astfel de funcție. Ea a urmat instrucțiunile lui, a spus ea.

Jeff Fuller, directorul general al MC2 la acea vreme, nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters. Registrele comerciale din Florida arată că agenția din Miami a fost dizolvată în 2019. O agenție cu un nume similar din Israel, MC2 Model Management, a declarat că nu avea legături comerciale oficiale cu compania din Miami.

Rețeaua lui Epstein din fosta Uniune Sovietică a devenit, de asemenea, o sursă de prezentări către alte femei. Reuters a descoperit că cel puțin nouă femei din regiune, majoritatea rusoaice, i-au recomandat finanțistului prietene sau cunoștințe în ultimul deceniu al vieții sale. Într-un e-mail din 2013, o femeie s-a oferit să-l prezinte pe Epstein unor fete, trei la număr, pe care le-a descris ca fiind atractive și inteligente, avertizându-l însă să nu o implice dacă intenționa să se „joace” cu ele.

Avocatul femeii a refuzat să comenteze și a solicitat ca Reuters să nu dezvăluie numele acesteia, deoarece ea a fost identificată oficial ca victimă a lui Epstein în cadrul unor proceduri federale din SUA. Reuters nu a putut confirma în mod independent această afirmație.

„Spune-i lui Putin că ar avea de câștigat”

Până la sfârșitul anului 2009, în timp ce își ispășea un an de arest la domiciliu la reședința sa din Palm Beach, eforturile lui Epstein de a construi relații cu elitele ruse s-au intensificat. Când întâlnea ruși bogați, a spus o persoană care a asistat la astfel de întâlniri, el se prezenta adesea ca un geniu financiar care îi putea ajuta.

Printre cei cu care coresponda se număra și Vladislav Doronin, magnatul imobiliar rus care avea atunci o relație cu supermodelul britanic Campbell.

În primăvara anului 2010, potrivit e-mailurilor făcute publice de Departamentul de Justiție, biroul lui Doronin l-a invitat pe Epstein la un eveniment caritabil organizat la Moscova de Campbell. Epstein nu a participat, a declarat o persoană familiarizată cu organizarea evenimentului.

Arestul la domiciliu i s-a încheiat în luna iulie a acelui an, iar mai târziu, în același an, l-a invitat pe Doronin la cină în reședința sa din New York. E-mailurile arată că Doronin i-a mulțumit lui Epstein pentru cină, iar finanțistul i-a împărtășit magnatului rus opiniile sale cu privire la un proiect imobiliar de milioane de dolari din Moscova. Prin intermediul unui purtător de cuvânt, Doronin a refuzat să comenteze.

Epstein a încercat, de asemenea, să stabilească legături cu miliardarul din industria metalurgică Oleg Deripaska. În 2010, unul dintre asistenții lui Epstein a încercat să organizeze o întâlnire prin intermediul unui contact furnizat de fostul ministru britanic Peter Mandelson, potrivit e-mailurilor făcute publice de Departamentul de Justiție. Reuters nu a putut stabili dacă Epstein și Deripaska s-au întâlnit. Două persoane care îl cunoșteau pe Epstein au afirmat că acesta a exagerat ulterior amploarea relației sale cu Deripaska. Avocatul lui Mandelson și biroul lui Deripaska nu au răspuns la mesajele prin care li s-au solicitat comentarii.

În septembrie 2011, Epstein plănuia o călătorie în Rusia care includea întâlniri cu un agent de casting pentru modele și cu o academie științifică, potrivit e-mailurilor publicate de Departamentul de Justiție. Într-un schimb de e-mailuri, un membru al echipei lui Epstein a menționat că bodyguardul rus al acestuia, Igor Zinoviev, spusese că finanțistul avea, de asemenea, o întâlnire programată cu Putin.

Călătoria a fost în cele din urmă anulată, potrivit e-mailurilor și unei persoane care ajutase la organizarea ei. Trei persoane care îl cunoșteau pe Epstein au declarat că nu cred că ar fi fost programată efectiv vreo întâlnire cu Putin. „A fost o farsă”, a spus o persoană familiarizată cu episodul. Zinoviev nu a răspuns la solicitările de comentarii.

În timp ce se afla la Paris în 2014, Epstein l-a întâlnit pe un bărbat care urma să devină principalul său punct de contact cu cercurile oficiale ruse, arată interviurile și documentele analizate de Reuters. Serghei Beliakov era viceministrul rus al economiei și unul dintre organizatorii Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, echivalentul rus al reuniunii anuale de la Davos.



În anii următori, Epstein și Beliakov au păstrat o legătură strânsă, după cum reiese din e-mailurile lor. În timpul unei cine la reședința sa din Manhattan, în aprilie 2015, el l-a prezentat pe Beliakov lui Ehud Barak, fostul prim-ministru israelian. La scurt timp după aceea, Epstein i-a cerut lui Barak să-l încurajeze pe Beliakov să-l promoveze în rândul liderilor ruși.

„Îți sugerez să-i trimiți (lui Beliakov) o notă”, a scris Epstein, „în care să precizezi că, în opinia ta, Putin și consilierii săi ar avea de câștigat dacă ar petrece ceva timp cu Jeffrey pentru a discuta despre piețe, monedă și sistemul financiar în noua lume a ratelor de dobândă zero.”

Barak nu a transmis mesajul, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune. Beliakov nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Epstein a apelat, de asemenea, la intermediari precum Mandelson pentru a-l ajuta să organizeze întâlniri cu Putin, aparent fără succes.

Epstein a făcut una dintre ultimele sale încercări de a cultiva contacte la nivel înalt în Rusia prin intermediul unui om de afaceri din Emiratele Arabe Unite, Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele de lungă durată al companiei multinaționale de logistică DP World.

Relația lor datează cel puțin din 2005, arată dosarele lui Epstein.

„Stimate sultan”, se arată într-un mesaj trimis de biroul lui Epstein către Bin Sulayem în ianuarie acelui an. „Jeffrey se întreabă la ce oră ați dori să beneficiați de masaj astăzi, în New York.”

Tot în 2005, omul de afaceri din Emiratele Arabe Unite a participat la un spectacol de modă Victoria’s Secret în New York. O fotografie de la eveniment îi înfățișează pe Bin Sulayem și Epstein stând unul lângă celălalt într-unul dintre rândurile din față.

În septembrie 2015, Bin Sulayem a călătorit în Rusia pentru a se întâlni cu Putin și a discuta oportunitățile de administrare a porturilor țării, potrivit unui comunicat de presă oficial al guvernului emiratez. Supusă unor sancțiuni occidentale din ce în ce mai severe după anexarea peninsulei Crimeea de la Ucraina în 2014, Rusia era dornică să deschidă noi rute comerciale maritime.

În timp ce Bin Sulayem purta discuții cu Rusia, Epstein i-a cerut să-l ajute să găsească un loc de muncă pentru fratele asistentei sale, Svetlana Pozhidaeva. „O să-l intervievăm”, a răspuns Bin Sulayem într-un e-mail din 2017, deși postul nu s-a concretizat niciodată.

Bin Sulayem a demisionat din funcția de la DP World în februarie, după ce relația sa cu Epstein a devenit publică. Contactat de Reuters, Bin Sulayem a închis telefonul când i s-a explicat subiectul acestui articol. Un colaborator al său nu a răspuns la un mesaj prin care i se solicita un comentariu. DP World nu a răspuns la o solicitare de comentariu.

Curtenirea Rusiei de către Epstein nu a dus la nicio afacere importantă sau la o influență reală în țară. O persoană care îi cunoștea atât pe Putin, cât și pe Epstein, s-a arătat convinsă că cei doi bărbați nu s-au întâlnit niciodată. Însă finanțistul a lăsat în urmă o serie de femei ruse care încă caută dreptate pentru abuzurile și exploatarea la care le-a supus.

O altă moștenire durabilă a legăturii lui Epstein cu Rusia poate fi găsită în New York, unde finanțistul s-a întors după călătoria sa din 2002 la Sankt Petersburg. Fotografiile arată că pereții scării principale din reședința sa din Manhattan au o culoare similară cu cea a Camerei Mov din palatul de la Sankt Petersburg.