„De ce nu ați anunțat aliații despre atacul asupra Iranului?" Răspunsul lui Trump a încălcat un tabu de la Al Doilea Război Mondial

Sanae Takaichi Donald Trump
Sanae Takaichi și Donald Trump. Foto: Profimedia

Timp de decenii, președinții americani au evitat să vorbească despre atacul Japoniei asupra Pearl Harbor din 1941, dornici să se concentreze în schimb pe aprofundarea legăturilor cu Tokio, care a fost un aliat fidel după cel de-Al Doilea Război Mondial. Nu este cazul președintelui Donald Trump.

Într-o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, joi, în Biroul Oval, Trump a invocat atacul japonez din 7 decembrie 1941, care a dus Statele Unite la intrarea în Al Doilea Război Mondial. El răspundea la o întrebare despre motivul pentru care Japonia și alți aliați nu au primit nicio notificare prealabilă despre atacul americano-israelian asupra Iranului.

„Nu am spus nimănui despre asta pentru că voiam o surpriză”, a răspuns el. „Cine știe mai bine despre surprize decât Japonia, nu? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor, bine? Corect?”

Oficialii și jurnaliștii adunați în sală au râs. „Cred că voi credeți în surpriză, mult mai mult decât noi”, a adăugat el.

În timp ce Trump vorbea, Sanae Takaichi, premierul Japoniei, a făcut ochii mari și a părut să respire adânc. Și-a ținut brațele încrucișate în poală și nu a vorbit.

Remarca a fost cel mai recent exemplu al înclinației lui Trump de a ignora normele diplomatice.

După sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, președintele Truman a folosit atacul de la Pearl Harbor pentru a justifica eforturile americane de a remodela societatea japoneză și de a impune o constituție pacifistă. (Statele Unite au condus ocupația Japoniei de către Aliați din 1945 până în 1952.)

Constituția a obligat Japonia să renunțe la război și a impus limite armatei sale, făcând ca Tokio să depindă de Statele Unite pentru protecție.

Însă, în timpul Războiului Rece, Statele Unite și-au schimbat modul oficial de reprezentare a atacului, descriindu-l ca pe o tragedie istorică, în loc să arate cu degetul spre Japonia. Oficialii americani erau dornici să păstreze Tokio ca aliat, pe măsură ce comunismul se răspândea în Asia.

În 2016, la 75 de ani după ce avioanele de război imperiale japoneze au distrus flota Pacificului în Pearl Harbor, președintele Obama a vizitat locul atacului împreună cu Shinzo Abe, pe atunci prim-ministrul Japoniei, care a transmis condoleanțe „sufletelor celor care și-au pierdut viața aici”. Obama și Abe au depus coroane din crini albi la memorial.

Obama a descris în detaliu ce s-a întâmplat în ziua atacului, a subliniat actele de eroism ale militarilor americani și a spus că vizita lui Abe „ne amintește de ceea ce este posibil între națiuni și între popoare”.

