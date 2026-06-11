De ce ocupă Insula Kharg un rol central în amenințările lui Donald Trump la adresa Iranului: „Există riscuri mari. Există și beneficii”

Președintele american Donald Trump amenință din nou că va ocupa Insula Kharg, principalul nod de export al petrolului iranian și o țintă de mare importanță în acest război care durează de câteva luni. Atacurile asupra infrastructurii petroliere a acestei mici insule — sau o preluare completă a controlului — ar putea reduce drastic veniturile Iranului, dar nu există nicio garanție că o astfel de escaladare drastică ar convinge Iranul să accepte condițiile liderului de la Casa Albă, scrie Axios.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a scris joi dimineață într-o postare pe Truth Social că „la un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom cuceri Insula Kharg și alte puncte strategice ale infrastructurii petroliere”.

Kharg se află la aproximativ 24 km de coasta Iranului, în Golful Persic, și gestionează aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării.

Exporturile de petrol reprezintă sursa principală de venit a Iranului. Prin blocarea Strâmtorii Ormuz și atacarea instalațiilor din regiune, Iranul a determinat creșterea prețurilor la benzină și a inflației, alimentând astfel presiunea politică cu care se confruntă președintele american pe plan intern.

O acțiune îndreptată împotriva insulei Kharg și blocarea veniturilor acesteia ar putea scoate la iveală punctele vulnerabile ale Teheranului, dar ar genera, de asemenea, noi riscuri pentru piețele globale și comunitățile din regiune.

De ce este importantă

Insula Kharg, cunoscută în limbajul popular iranian drept „Insula Interzisă”, este recunoscută de multă vreme ca fiind locul unde se află cele mai importante instalații din sistemul petrolier iranian.

Spre deosebire de litoralul cu adâncime redusă al Iranului, apele adânci din jurul insulei Kharg permit acostarea petrolierelor de mari dimensiuni, numite superpetroliere. Se pare că terminalul poate încărca aproximativ 7 milioane de barili de petrol pe zi. Conform publicației The New York Times, aici se află trei importante centre energetice, printre care și cea mai mare companie petrolieră din țară, Falat Iran Oil Company.

Chiar și sub sancțiuni, Iranul a fost responsabil pentru aproximativ 4% din producția mondială de petrol în 2023. Kharg este, de asemenea, una dintre puținele insule din Golful Persic care dispune de apă dulce.

Forțele irakiene au atacat Kharg în timpul războiului irano-irakian din anii 1980, provocând pagube infrastructurii petroliere.

Trump avea deja ochii ațintiți asupra insulei încă de pe atunci, declarând pentru The Guardian în urmă cu mai bine de trei decenii: „Dacă se trage un singur glonț asupra unuia dintre oamenii noștri sau asupra uneia dintre navele noastre, voi da o lecție insulei Kharg. Voi invada insula și o voi cuceri”.

Armata americană a lovit deja acest nod strategic. După un atac de amploare din luna martie, Trump a declarat că SUA au cruțat infrastructura petrolieră din Kharg din „motive de decență”.

La scurt timp după aceea, Axios a relatat că administrația lua în considerare planuri de ocupare sau blocare a insulei pentru a exercita presiuni asupra Iranului în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz — o posibilă „lovitură finală” în conflict.

Iranul a afirmat din nou că strâmtoarea este închisă în urma noilor atacuri din această săptămână, deși Comandamentul Central al SUA contestă acest lucru.

Echilibru dintre recompensă și risc

Un atac asupra infrastructurii petroliere din Kharg ar avea repercusiuni asupra piețelor energetice mondiale, în special în China — principalul cumpărător de petrol iranian. Cucerirea insulei ar putea, de asemenea, să declanșeze atacuri de represalii din partea Iranului împotriva instalațiilor petroliere și a conductelor din țările din Golf.

Trimiterea de trupe americane pe teren ar expune, de asemenea, forțele SUA la riscul de a fi ținta rachetelor și a dronelor, având în vedere cât de aproape se află insula de continent.

În luna martie, un oficial american le-a declarat lui Marc Caputo și Barak Ravid de la Axios: „Există riscuri mari. Există și beneficii mari”.

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Editor : A.M.G.