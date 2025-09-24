Live TV

„De ce preferă China războiul?” Replica dintr-un serial care a înfuriat internetul chinez

Data publicării:
Show case of Disney+'s spy thriller 'Tempest' in Seoul
Actrița sud-coreeană Jun Ji-Hyun Foto: Profimedia

În serialul romantic de spionaj Tempest, Jun Ji-hyun, una dintre cele mai mari vedete din Coreea de Sud, joacă rolul unei diplomate care încearcă să descopere adevărul din spatele unui asasinat. „De ce preferă China războiul? O bombă nucleară ar putea cădea lângă graniță”, spune personajul său într-un episod din serialul difuzat pe platforme de streaming online. Această scenă fictivă a avut consecințe reale în weekend, mulți utilizatori chinezi de social media considerând-o o caracterizare răuvoitoare a Chinei ca fiind beligerantă. Mulți cer acum brandurilor să întrerupă legăturile cu actrița coreeană, scrie BBC News.

Agitația a reaprins și dezbaterea privind interdicția neoficială a Chinei asupra divertismentului sud-coreean, care este în vigoare de aproape un deceniu.

Deși China nu a recunoscut niciodată existența unei interdicții, se crede că lipsa bruscă de conținut sud-coreean din 2016 este un protest împotriva deciziei Coreei de Sud de a instala un sistem antirachetă american în 2016, pe care China îl consideră o amenințare la adresa operațiunilor sale militare din regiune.

Situația părea să se calmeze în ultimele luni, câțiva artiști sud-coreeni susținând concerte în China. Dar controversa legată de Tempest a declanșat un nou val de susținere pentru interdicție.

„Mențineți interdicția asupra serialelor K-drama până la moarte, vă mulțumesc”, se arată într-un comentariu de pe Weibo ( o rețea socială) apreciat de 10.000 de utilizatori.

Deși o mare parte din furie s-a concentrat în jurul replicii lui Jun despre China, utilizatorii rețelelor sociale au scos la iveală și alte exemple din serial pe care le consideră jignitoare.

De exemplu, scenele menite să înfățișeze orașul Dalian din China prezintă o serie de clădiri dărăpănate, despre care se crede că au fost filmate în Hong Kong, ceea ce, potrivit unor persoane, prezintă China într-o lumină nefavorabilă.

Într-o altă scenă, un grup de oameni stau la o masă așezată pe un covor roșu cu stele galbene, care, potrivit utilizatorilor de social media, seamănă cu steagul chinez.

Când Jun a recitat un poem chinezesc antic într-un alt episod, telespectatorii au criticat ceea ce au considerat a fi accentul ei ciudat.

Toate acestea au dus la o acțiune concertată împotriva lui Jun pe Weibo, unde utilizatorii fac presiuni asupra brandurilor să o pedepsească.

Potrivit utilizatorilor Weibo, marca americană de produse pentru îngrijirea pielii La Mer, marca franceză de lux Louis Vuitton și producătorul elvețian de ceasuri Piaget au șters-o pe Jun din conturile lor de social media.

„Pe lângă eliminarea reclamelor cu Jun Ji-hyun, reziliați rapid contractele ei la nivel global. Altfel, vom boicota LV pentru totdeauna”, se arată într-un comentariu pe contul Weibo al Louis Vuitton.

Agenția lui Jun a declarat marți pentru postul local de știri MBC că campaniile de brand ale actriței „nu aveau nicio legătură” cu Tempest și se încheiaseră înainte de lansarea serialului.

Consumatorii chinezi sunt cunoscuți pentru faptul că își folosesc puterea de cumpărare masivă în campanii de presiune atunci când percep insulte la adresa mândriei naționale chineze.

Branduri precum gigantul suedez de modă H&M, lanțul japonez de îmbrăcăminte Uniqlo și, mai recent, Swatch – pentru o reclamă în care apărea un gest presupus rasist – s-au trezit toate ținta unor astfel de campanii de boicot.

Unii oameni au sărit în apărarea lui Jun, argumentând că nu ea a scris replica controversată.

„Jun Ji-hyun este doar o actriță. Este imposibil pentru ea să înțeleagă istoria unei țări, emoțiile oamenilor și relațiile complexe dintre țări înainte de a face un film”, a scris un utilizator Weibo, dând vina pentru incident pe „ignoranța” echipei și a scenariștilor serialului.

Dar astfel de sentimente au fost acoperite de opoziția aprigă. „Nici măcar o mașină de spălat nu poate albi ceva la fel de bine ca tine”, se arată într-un comentariu la postare.

„Nu este o actriță măruntă. Are posibilitatea de a alege scenariul, poate citi scenariul! Cine poate obliga o vedetă populară să facă asta?”, a scris altcineva.

Jun a ajuns la faimă cu comedia romantică din 2001 My Sassy Girl, care a cucerit Asia și a consacrat-o ca „it girl” a anilor 2000. De atunci, ea a cunoscut un succes durabil cu rolurile sale, de la serialul romantic fantasy din 2013 My Love from the Star, până la thrillerul din 2021, Kingdom.

Dar, la fel ca multe alte vedete sud-coreene, ea a lipsit în mod evident din scena de divertisment din China de la interdicția din 2016.

Optimismul a înconjurat ridicarea interdicției la începutul acestui an, pe măsură ce relațiile bilaterale păreau să se încălzească.

În martie, ministerul de externe al Coreei de Sud a declarat că miniștrii de externe ai celor două țări au convenit să lucreze la restabilirea schimburilor culturale. Luna următoare, trupa sud-coreeană de hip-hop Homies a devenit primul grup exclusiv coreean care a concertat în China continentală în aproape un deceniu.

Dar este greu de spus în ce măsură K-pop-ul și serialele K-drama vor fi readmise pe ceea ce a fost odată cea mai mare piață a lor.

În luna mai, trupa de băieți K-pop Epex urma să concerteze în Fuzhou, într-un concert care ar fi fost unul de referință pentru K-pop în China. Însă spectacolul lor a fost anulat cu câteva săptămâni înainte de eveniment, agenția lor de management invocând „circumstanțe locale”.

Săptămâna trecută, când a fost întrebat despre amânarea unui alt concert în provincia Hainan, la care urmau să participe mai multe trupe K-pop, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, a declarat că China nu se opune „schimburilor culturale benefice” cu Coreea de Sud.

În ultimul deceniu, China s-a dovedit a fi o forță în cultura pop, capabilă să-și distreze populația de 1,3 miliarde de oameni cu mass-media autohtonă. Iar pentru mulți telespectatori chinezi, controversa actuală din jurul serialului Tempest le-a dat un motiv în plus să se îndepărteze de conținutul K.

„Suntem deja în 2025 și tu încă te uiți la seriale K, ce kitsch!”, a scris un utilizator Weibo.

Citește și:

VIDEO Chinezii au bătut recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie, deținut de Bugatti. Cu cât a „zburat” YangWang U9 Extreme

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
Su-24M rusesc
2
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
cosmin marinescu
5
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
Digi Sport
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și...
incendiu sector 2
Incendiu puternic la un depozit în Sectorul 2. Fumul s-a întins în...
ilustrație cu Europa presată din toate părțile de SUA, Rusia și China
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul...
intrarea in sala CCR
CCR dezbate azi sesizările privind măsurile luate de Guvernul Bolojan...
Ultimele știri
Deputații se vor pronunța azi, prin vot, asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina
Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Hong Kong During Typhoon Ragasa
Hong Kongul se închide în așteptarea celui mai puternic taifun din acest an
teme
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
YangWang U9 Extreme
Chinezii au bătut recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie, deținut de Bugatti. Cu cât a „zburat” YangWang U9 Extreme
întâlnire Kim Jong Un Donald Trump
Kim Jong-un se declară deschis discuțiilor pe tema nucleară cu SUA. Liderul de la Phenian a spus că are „amintiri plăcute” cu Trump
rămășițele unui om mumificat în Asia de Sud-Est acum 12.000 de ani
Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a...
Adevărul
Putin s-ar putea pregăti de un război direct cu NATO. ISW: Rusia își consolidează „rezerva strategică” de...
Playtech
Alocaţiile ajung mai târziu, în octombrie 2025. Când intră banii pe card
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Scrisoarea unei eleve olimpice către ministrul Educației: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?”
Newsweek
Bolojan demisionează dacă pensiile speciale nu se taie. De ce sunt pensiile contributive in pericol?
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...