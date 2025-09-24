„De ce preferă China războiul?” Replica dintr-un serial care a înfuriat internetul chinez

În serialul romantic de spionaj Tempest, Jun Ji-hyun, una dintre cele mai mari vedete din Coreea de Sud, joacă rolul unei diplomate care încearcă să descopere adevărul din spatele unui asasinat. „De ce preferă China războiul? O bombă nucleară ar putea cădea lângă graniță”, spune personajul său într-un episod din serialul difuzat pe platforme de streaming online. Această scenă fictivă a avut consecințe reale în weekend, mulți utilizatori chinezi de social media considerând-o o caracterizare răuvoitoare a Chinei ca fiind beligerantă. Mulți cer acum brandurilor să întrerupă legăturile cu actrița coreeană, scrie BBC News.

Agitația a reaprins și dezbaterea privind interdicția neoficială a Chinei asupra divertismentului sud-coreean, care este în vigoare de aproape un deceniu.

Deși China nu a recunoscut niciodată existența unei interdicții, se crede că lipsa bruscă de conținut sud-coreean din 2016 este un protest împotriva deciziei Coreei de Sud de a instala un sistem antirachetă american în 2016, pe care China îl consideră o amenințare la adresa operațiunilor sale militare din regiune.

Situația părea să se calmeze în ultimele luni, câțiva artiști sud-coreeni susținând concerte în China. Dar controversa legată de Tempest a declanșat un nou val de susținere pentru interdicție.

„Mențineți interdicția asupra serialelor K-drama până la moarte, vă mulțumesc”, se arată într-un comentariu de pe Weibo ( o rețea socială) apreciat de 10.000 de utilizatori.

Deși o mare parte din furie s-a concentrat în jurul replicii lui Jun despre China, utilizatorii rețelelor sociale au scos la iveală și alte exemple din serial pe care le consideră jignitoare.

De exemplu, scenele menite să înfățișeze orașul Dalian din China prezintă o serie de clădiri dărăpănate, despre care se crede că au fost filmate în Hong Kong, ceea ce, potrivit unor persoane, prezintă China într-o lumină nefavorabilă.

Într-o altă scenă, un grup de oameni stau la o masă așezată pe un covor roșu cu stele galbene, care, potrivit utilizatorilor de social media, seamănă cu steagul chinez.

Când Jun a recitat un poem chinezesc antic într-un alt episod, telespectatorii au criticat ceea ce au considerat a fi accentul ei ciudat.

Toate acestea au dus la o acțiune concertată împotriva lui Jun pe Weibo, unde utilizatorii fac presiuni asupra brandurilor să o pedepsească.

Potrivit utilizatorilor Weibo, marca americană de produse pentru îngrijirea pielii La Mer, marca franceză de lux Louis Vuitton și producătorul elvețian de ceasuri Piaget au șters-o pe Jun din conturile lor de social media.

„Pe lângă eliminarea reclamelor cu Jun Ji-hyun, reziliați rapid contractele ei la nivel global. Altfel, vom boicota LV pentru totdeauna”, se arată într-un comentariu pe contul Weibo al Louis Vuitton.

Agenția lui Jun a declarat marți pentru postul local de știri MBC că campaniile de brand ale actriței „nu aveau nicio legătură” cu Tempest și se încheiaseră înainte de lansarea serialului.

Consumatorii chinezi sunt cunoscuți pentru faptul că își folosesc puterea de cumpărare masivă în campanii de presiune atunci când percep insulte la adresa mândriei naționale chineze.

Branduri precum gigantul suedez de modă H&M, lanțul japonez de îmbrăcăminte Uniqlo și, mai recent, Swatch – pentru o reclamă în care apărea un gest presupus rasist – s-au trezit toate ținta unor astfel de campanii de boicot.

Unii oameni au sărit în apărarea lui Jun, argumentând că nu ea a scris replica controversată.

„Jun Ji-hyun este doar o actriță. Este imposibil pentru ea să înțeleagă istoria unei țări, emoțiile oamenilor și relațiile complexe dintre țări înainte de a face un film”, a scris un utilizator Weibo, dând vina pentru incident pe „ignoranța” echipei și a scenariștilor serialului.

Dar astfel de sentimente au fost acoperite de opoziția aprigă. „Nici măcar o mașină de spălat nu poate albi ceva la fel de bine ca tine”, se arată într-un comentariu la postare.

„Nu este o actriță măruntă. Are posibilitatea de a alege scenariul, poate citi scenariul! Cine poate obliga o vedetă populară să facă asta?”, a scris altcineva.

Jun a ajuns la faimă cu comedia romantică din 2001 My Sassy Girl, care a cucerit Asia și a consacrat-o ca „it girl” a anilor 2000. De atunci, ea a cunoscut un succes durabil cu rolurile sale, de la serialul romantic fantasy din 2013 My Love from the Star, până la thrillerul din 2021, Kingdom.

Dar, la fel ca multe alte vedete sud-coreene, ea a lipsit în mod evident din scena de divertisment din China de la interdicția din 2016.

Optimismul a înconjurat ridicarea interdicției la începutul acestui an, pe măsură ce relațiile bilaterale păreau să se încălzească.

În martie, ministerul de externe al Coreei de Sud a declarat că miniștrii de externe ai celor două țări au convenit să lucreze la restabilirea schimburilor culturale. Luna următoare, trupa sud-coreeană de hip-hop Homies a devenit primul grup exclusiv coreean care a concertat în China continentală în aproape un deceniu.

Dar este greu de spus în ce măsură K-pop-ul și serialele K-drama vor fi readmise pe ceea ce a fost odată cea mai mare piață a lor.

În luna mai, trupa de băieți K-pop Epex urma să concerteze în Fuzhou, într-un concert care ar fi fost unul de referință pentru K-pop în China. Însă spectacolul lor a fost anulat cu câteva săptămâni înainte de eveniment, agenția lor de management invocând „circumstanțe locale”.

Săptămâna trecută, când a fost întrebat despre amânarea unui alt concert în provincia Hainan, la care urmau să participe mai multe trupe K-pop, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, a declarat că China nu se opune „schimburilor culturale benefice” cu Coreea de Sud.

În ultimul deceniu, China s-a dovedit a fi o forță în cultura pop, capabilă să-și distreze populația de 1,3 miliarde de oameni cu mass-media autohtonă. Iar pentru mulți telespectatori chinezi, controversa actuală din jurul serialului Tempest le-a dat un motiv în plus să se îndepărteze de conținutul K.

„Suntem deja în 2025 și tu încă te uiți la seriale K, ce kitsch!”, a scris un utilizator Weibo.

Citește și:

VIDEO Chinezii au bătut recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie, deținut de Bugatti. Cu cât a „zburat” YangWang U9 Extreme

Editor : B.E.