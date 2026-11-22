Oamenii ies în stradă în întreaga lume. În 2025, o mobilizare în masă a avut loc în țări precum Maroc, Tanzania și Turcia. În Madagascar, protestele au dus la fuga din țară a președintelui Andry Rajoelina în octombrie. Mai recent, protestatarii au umplut străzile din Franța și Italia până în Senegal și Kenya.

Mobilizarea în masă reprezintă campanii de proteste susținute și organizate, care implică peste 1.000 de persoane, menite să schimbe regimul politic al unei țări sau să înlăture guvernul sau liderul, potrivit cercetătoarelor Ida Rudolfsen și Marianne Dahl de la Institutul de Cercetare a Păcii din Oslo, care explică evoluția fenomenului într-un studiu rezumat pe platforma The Conversation.

Mobilizarea în masă a fost considerată din punct de vedere istoric o cale viabilă către democrație. Ferdinand Marcos a părăsit Manila în 1986, după săptămâni de proteste populare. Zidul Berlinului a căzut în 1989, după luni de demonstrații în Germania de Est. Regimul de apartheid din Africa de Sud a cedat presiunilor interne și internaționale în anii 1990.

Exemplele sunt numeroase, iar mișcările de masă au fost o forță motrice a schimbării democratice în regimurile autoritare.

Totuși, evidența istorică este mai puțin clară. Cele două cercetătoare studiază protestele și democratizarea. Într-un studiu recent, împreună cu Kristian Skrede Gleditsch (Universitatea din Essex) și Gudmund Hermansen (Universitatea din Oslo), au examinat modul în care mobilizarea în masă a influențat probabilitatea tranzițiilor democratice între 1900 și 2019.

Concluzia este că relația bine documentată dintre mobilizarea maselor și democratizare aparține în mare măsură unei epoci de aur istorice, care se întinde de la începutul anilor 1980 până aproximativ la Primăvara Arabă din 2011. În această perioadă, mobilizarea maselor a fost puternic asociată atât cu democratizarea, cât și cu schimbarea de regim.

Înainte și după această epocă de aur, însă, specialiștii nu au găsit nicio relație detectabilă între mobilizarea în masă și schimbarea democratică. Cele două perioade nu sunt totuși identice. Înainte de 1980, mobilizarea în masă creștea probabilitatea căderii conducătorilor. Însă regimurile care au căzut nu au fost înlocuite sistematic de democrații. Cu alte cuvinte, mobilizarea putea răsturna un regim, dar nu neapărat aducea o schimbare democratică. Un exemplu este revoluția din Etiopia din 1974. Protestele și grevele în masă au contribuit la răsturnarea lui Haile Selassie, doar pentru ca monarhia să fie înlocuită de o dictatură militară în loc de democrație.

Astăzi, modelul este diferit. De la Primăvara Arabă până în 2019, mobilizarea în masă nu mai este asociată sistematic cu prăbușirea regimurilor. Regimurile autoritare au reușit să rămână la putere în ciuda unei mobilizări extinse. Valuri majore de proteste au contestat regimurile aflate la putere fără a le doborî. Liderii autoritari par din ce în ce mai capabili să reziste chiar și unei mobilizări populare la scară largă. Exemplele includ Belarus, Iran și Togo.

În același timp, asistăm la niveluri excepțional de ridicate de mobilizare populară, atrag atenția cercetătorii. Faptul că aceasta nu mai are același efect democratizant explică modul în care un val de proteste poate coincide cu actualul val autoritar.

Înțelegerea motivului pentru care mobilizarea în masă pentru democratizare a devenit mai puțin eficientă este una dintre cele mai importante întrebări pentru înțelegerea dezvoltării democrației în timpul nostru.

De ce a devenit mobilizarea în masă mai puțin eficientă?

Pe scurt, nu se știe cu siguranță. Pentru a examina modul în care eficacitatea mobilizării în masă s-a schimbat în timp, cercetătorii au combinat date despre campaniile de protest care cer schimbări democratice pentru a clasifica țările drept democrații sau autocrații în fiecare an. S-au concentrat doar pe autocrații, examinând dacă mobilizarea în masă a crescut probabilitatea unei tranziții către democrație. Spre deosebire de studiile anterioare, aceștia au folosit modele statistice care au permis ca efectul mobilizării în masă să varieze în timp, în loc să presupună că acesta a rămas constant.

De asemenea, specialiștii au testat dacă rezultatele lor s-au bazat pe câteva cazuri influente. Peste 20 de campanii care au fost urmate de tranziții democratice în timpul epocii de aur ar fi trebuit să se încheie fără democratizare pentru a aplatiza substanțial vârful. În mod similar, aproximativ 10 campanii nereușite după 2010 ar fi trebuit să ducă la tranziții democratice pentru a reduce substanțial declinul observat.

Modelul general s-a menținut și atunci când au exclus regiuni individuale din analiză.

Cercetătorii au găsit puține argumente care să susțină câteva dintre explicațiile sugerate. Tendințele privind dimensiunea campaniei, diversitatea participanților, conducerea coordonată, represiunea statului și locul în care au loc protestele nu coincid cu creșterea și scăderea eficacității protestelor.

Totuși, măsurătorile sunt relativ brute, așa că nu poate fi exclus faptul că acești factori au jucat un rol. Dar este puțin probabil ca ei să explice modelul mai larg. Ceea ce au putut demonstra autorii este că puterea mobilizării maselor de a produce schimbări democratice s-a schimbat dramatic în timp. Ceea ce nu au putut spune cu certitudine este de ce a început epoca sa de aur sau de ce a ajuns la sfârșit.

Unii cercetători au sugerat că mișcările actuale ar fi putut deveni excesiv de dependente de rețelele sociale și de demonstrațiile de amploare, în timp ce o rezistență eficientă necesită o organizare mai profundă, o gamă mai largă de tactici și construirea de relații pe termen lung. Datele autorilor studiului explicat în The Conversation nu surprind suficient de bine acești factori pentru a oferi un test decisiv al acestui argument.

În același timp, regimurile autoritare s-ar putea să fi devenit mai eficiente în a răspunde provocărilor din stradă. Noile tehnologii informaționale facilitează monitorizarea mișcărilor de opoziție și identificarea persoanelor cheie. Acest lucru facilitează ceea ce cercetătorii numesc represiune inteligentă: forme de coerciție mai precise și mai subtile.

Climatul internațional ar fi putut, de asemenea, să contribuie la această schimbare. Epoca de aur a coincis cu sfârșitul Războiului Rece și cu o presiune internațională mai puternică pentru reforma democratică. Însă, de la Primăvara Arabă încoace, țările occidentale au ales din ce în ce mai mult stabilitatea și cooperarea în materie de securitate în detrimentul reformei democratice.

În același timp, regimurile autoritare au dobândit acces la surse alternative de sprijin. Autocrațiile contemporane operează prin intermediul rețelelor internaționale care își oferă reciproc bani, tehnologie, propagandă și sprijin diplomatic. Acestea pot consolida capacitatea regimurilor de a rezista mobilizării în masă. Studiul citat nu testează în mod concludent aceste explicații. Împreună, însă, ele sugerează că este puțin probabil ca creșterea și scăderea eficacității mobilizării în masă să fie explicate de un singur factor.

Poate că pendulul a început să se balanseze înapoi?

Nici nu se poate spune cu certitudine ce efect are mobilizarea în masă asupra democratizării de astăzi.

Analiza cercetătorilor se încheie în 2019. Nu se știe dacă relația slabă pe care o observăm la sfârșitul perioadei a persistat sau dacă pendulul a început să se întoarcă. Din punct de vedere istoric, impactul mobilizării în masă s-a manifestat ciclic. În anii 1970 nu era nicidecum evident că lumea se afla în pragul unei epoci de aur a mobilizării democratice.

În plus, din 2019, am asistat la mai multe victorii importante ale mobilizării în masă. În Bangladesh, șeicul Hasina a fost forțat să demisioneze în urma unor proteste studențești ample. În Serbia, aproape doi ani de proteste conduse de studenți au culminat cu o victorie electorală care a pus capăt îndelungatei dețineri a puterii de către Aleksandar Vucici. În Coreea de Sud, mobilizarea populară a contribuit la oprirea încercării președintelui Yoon Suk Yeol de a marginaliza democrația. Iar în Polonia și Ungaria, mobilizarea democratică largă a făcut parte dintr-o rezistență mai amplă împotriva guvernelor care au pierdut în cele din urmă puterea prin alegeri.

În Senegal, protestele de masă din 2024 au contribuit la zădărnicirea încercării președintelui Macky Sall de a rămâne la putere dincolo de mandatul său constituțional. În Malawi, protestele de masă împotriva neregulilor electorale, alături de intervenția judiciară, au deschis calea pentru o victorie a opoziției în alegerile repetate din 2020.

Prin urmare, curajul democratic nu este, în mod clar, în scădere.

Cercetătorii pot încerca să înțeleagă ce este necesar, dar mai ales cei care continuă să se organizeze, să demonstreze și să ceară drepturi democratice și libertate pentru toți sunt cei care se pot asigura că acest lucru se întâmplă.

Editor : Ș.R.