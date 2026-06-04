Dacă se va ajunge la un acord de pace între Statele Unite și Iran, acesta va trebui să treacă de un obstacol bine-cunoscut: Benjamin Netanyahu. Operațiunile militare ale Israelului în Liban au devenit un punct sensibil în negocierile privind o eventuală deschidere a strâmtorii Ormuz – punând din nou la încercare alianța instabilă dintre Donald Trump și Netanyahu, notează The Guardian.

De data aceasta, prim-ministrul israelian se află sub o presiune fără precedent pentru a demonstra că acțiunile sale împotriva Hamas, Hezbollah și Iran au dat roade, în contextul în care se află în pragul alegerilor, iar supraviețuirea sa politică este în pericol.

Amenințările liderului israelian de luni, de a bombarda suburbiile din sudul Beirutului pentru a-i alunga pe membrii Hezbollah, au determinat Iranul să declare că va întrerupe negocierile cu Statele Unite până la înghețarea conflictului respectiv. Trump, confruntat cu eșecul negocierilor după ce susținuse că un acord era iminent, a răspuns: „Cred că am vorbit prea mult”.

Criza a culminat cu o convorbire telefonică – descrisă de unii ca fiind aprinsă – între Trump și Netanyahu. „Ce naiba faci?”, i-a spus liderul de la Casa Albă prim-ministrului israelian, a declarat un oficial pentru Axios, o publicație americană care a avut deseori acces la informații din interior privind frustrarea lui Trump față de Netanyahu.

„Ai fi în închisoare dacă nu aș fi fost eu”, a mai spus o altă persoană cu privire la declarațiile lui Trump.

Această versiune este contestată. Postul israelian Channel 12 a afirmat că la baza conflictului a stat o neînțelegere între cei doi bărbați: „Trump a avut impresia că Netanyahu sugera că războiul continuă cu aceeași intensitate, în timp ce Netanyahu a avut impresia că Trump sugera un armistițiu total”, a scris Amit Segal, analistul politic șef al postului, citând un colaborator apropiat al lui Netanyahu.

„A fost o mică problemă azi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil ați observat mai devreme”, a declarat ulterior cel de-al 47-lea președinte american pentru ABC News.

De când a preluat funcția de prim-ministru al Israelului în 1996, Netanyahu a avut de-a face cu cinci președinți americani și, după cum se știe, i-a scos din sărite pe toți. („Cine naiba e superputerea aici?”, se spune că ar fi exclamat Bill Clinton după prima lor întâlnire din 1996.)

Însă acesta este un moment deosebit de dificil pentru Netanyahu. Luni, Knessetul a adoptat cu 106 voturi pentru și niciunul împotrivă prima lectură a unui proiect de lege privind dizolvarea parlamentului israelian, iar alegerile anticipate sunt preconizate pentru toamnă. După ce popularitatea lui Netanyahu a înregistrat o creștere în sondaje în urma atacurilor reușite asupra conducerii iraniene, aceasta a scăzut brusc pe măsură ce războiul din Iran, precum și conflictele din Gaza și Liban, s-au prelungit.

„Nu are nicio poveste de prezentat în această campanie electorală, așa că trebuie fie să obțină cumva victoria în Liban, fie, dacă nu victoria, măcar să transmită mesajul că încă luptă”, a declarat Ilan Goldenberg, fost consilier special pe probleme din Orientul Mijlociu al vicepreședintei Kamala Harris și, anterior, șef al echipei pentru Iran din cadrul Departamentului Apărării. În prezent, el este director de politici la J Street, un grup de lobby și advocacy care se autointitulează „pro-Israel, pro-pace”.

„Are nevoie de asta ca să poată spune: «Încă lupt pentru victoria totală»”, a spus Goldenberg. „E o poveste mult mai bună pentru el decât: «S-a terminat și, practic, nu am reușit să elimin niciuna dintre aceste amenințări»”.

De asemenea, săptămâna aceasta au fost reluate ședințele într-un proces amânat de mult timp, în cadrul căruia Netanyahu este acuzat de fraudă și luare de mită. Netanyahu și-a folosit în mod regulat funcția de prim-ministru al unei țări aflate sub amenințare pentru a amâna procesul – legând, astfel, posibilitatea de a-și păstra libertatea de rămânerea sa în funcție.

Deși prim-ministrul israelian a reușit să-l convingă pe Trump să lanseze împreună un atac asupra Iranului, este posibil ca acum considerentele politice ale liderului de la Casa Albă din Statele Unite să primeze.

În ciuda declarațiilor sale publice potrivit cărora nu era preocupat de alegerile de la jumătatea mandatului, Trump a făcut în mod regulat referire la datele economice – inclusiv la prețurile la benzină – pentru a susține că administrația sa a avut succes. În weekendul de sărbătoare de Memorial Day, prețurile medii din Statele Unite au atins cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei de Covid.

Iar divulgarea oportună a detaliilor privind convorbirea sa cu Netanyahu ar putea indica faptul că administrația Trump dorește să pară fermă în fața Israelului, pentru a evita acuzațiile că premierul israelian ar fi cel care trage sforile. După convorbire, Netanyahu a confirmat că Israelul nu va lansa un atac asupra Beirutului dacă nu va fi atacat de Hezbollah. Cel puțin opt persoane au fost ucise marți în urma unor atacuri cu drone israeliene, la câteva ore după ce Trump și Netanyahu au convenit să reducă intensitatea conflictului.

Cealaltă problemă rămâne Iranul. Guvernul a menținut un control strict asupra a 20% din comerțul mondial cu petrol prin închiderea strâmtorii Ormuz, mizând pe faptul că dificultățile economice vor determina SUA să cedeze în cadrul negocierilor. Însă blocada impusă de SUA a paralizat, la rândul său, economia Iranului, punând în pericol viabilitatea pe termen lung a industriei petroliere a țării și sursa de finanțare a regimului.

Rămâne de văzut dacă operațiunile militare în curs ale Israelului în Liban – principalul atu al lui Netanyahu în cadrul negocierilor – vor rămâne o linie roșie pentru Iran. Alte stimulente, printre care deblocarea activelor înghețate ale Teheranului, ar putea face acordul mai atractiv pentru Iran. Însă Trump, care l-a criticat dur pe Barack Obama pentru că a aprobat deblocarea activelor înghețate în cadrul acordului nuclear cu Iranul, este reticent să facă același lucru.

Între timp, Trump a continuat să afirme că este pe punctul de a semna un acord. „Mai am nevoie de câteva puncte”, a declarat el pentru ABC News. Ulterior, a adăugat: „Vom obține ceea ce ne trebuie”.

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Editor : A.M.G.