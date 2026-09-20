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Analiză De ce sionismul nu e doar „dreptul la un stat evreu”: istoria și nuanțele unei ideologii controversate

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Jewish Settlement In East Jerusalem
Foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Ce cred sioniștii? O ideologie în schimbare Sionismul ca acțiuni ale Israelului

Haverford, o mică facultate de arte liberale din Pennsylvania, a devenit cea mai recentă instituție de învățământ din SUA care a soluționat un proces privind modul în care a gestionat acuzațiile de antisemitism. Într-o declarație din 7 august 2026, președinta sa, Wendy Raymond, a scris că „toți studenții, inclusiv cei care se identifică drept evrei și/sau israelieni și cei care susțin sionismul: adică dreptul poporului evreu la autodeterminare și la statul Israel, sunt bineveniți și se bucură de acces egal la facultate și la toate programele și activitățile sale educaționale”.

Această declarație nu este neobișnuită, scrie profesorul de studii israeliene Dov Waxman, în The Conversation. După atacurile conduse de Hamas în sudul Israelului din 7 octombrie 2023 și începutul războiului israelian în Gaza, Statele Unite au fost martore la un val de manifestații în campusuri împotriva Israelului. Aceste proteste au dus la o creștere a plângerilor privind antisemitismul în campusuri și la numeroase procese și anchete federale privind drepturile civile.

Majoritatea acestor acuzații se refereau la presupusa maltratare a studenților și cadrelor didactice evrei care se identifică drept sioniști sau pur și simplu refuză să denunțe sionismul. Acest lucru a determinat unele administrații, cum ar fi cea a Haverford, să afirme în mod explicit că este interzisă hărțuirea sau discriminarea în alt mod a studenților care susțin sionismul – pentru că un astfel de comportament a devenit din ce în ce mai frecvent în unele campusuri în ultimii ani.

Ca cercetător în studii despre Israel și care predă sionismul, ceea l-a frapat pe profesorul Waxman când a citit astfel de afirmații este cât de restrâns este definit, reducând sionismul la o singură credință în „dreptul poporului evreu la autodeterminare și la statul Israel”.

Aceasta ignoră faptul că există mai multe „sionisme”, mai degrabă decât un singur „sionism”, și că termenul are mai mult de un singur înțeles. Este, în cel mai bun caz, prea simplificat să descriem sionismul doar ca fiind credința în dreptul evreilor de a avea un stat evreu, subliniază Dov Waxman.

Ce cred sioniștii?

Desigur, așa definesc sionismul organizațiile evreiești americane principale. Marea majoritate a evreilor americani consideră, de asemenea, că „dreptul poporului evreu de a avea un stat evreu” este o credință sionistă, conform unui sondaj din martie 2025 realizat de Federațiile Evreiești din America de Nord.

Aproape 9 din 10 evrei americani au declarat că ei cred că Israelul are dreptul să existe ca stat evreu și democratic. Cu toate acestea, doar aproximativ o treime s-au identificat drept sioniști. De ce, atunci, acești evrei nu se consideră sioniști?

Acest lucru se poate datora faptului că mulți evrei americani cred că sionismul include și alte credințe – credințe pe care nu le împărtășesc. De exemplu, în același sondaj, aproximativ o treime a considerat că „a crede că Israelul are dreptul la Cisiordania și Fâșia Gaza” face parte din sionism. Aproximativ un sfert au considerat că „sprijinirea oricăror acțiuni întreprinse de Israel” face parte, de asemenea, din sionism.

Nu sunt neapărat greșite. Reducerea sionismului la un singur principiu abstract ignoră faptul că este o ideologie diversă care s-a schimbat în timp și a devenit ideologia oficială a statului Israel.

O ideologie în schimbare

De la apariția sionismului modern la sfârșitul anilor 1800, acesta a inclus multe idei diferite despre identitatea, istoria, politica, cultura și religia evreiască – idei pe care sioniștii le-au dezbătut aprig.

De exemplu, în primele decenii ale mișcării sioniste, sioniștii politici au subliniat necesitatea unui stat evreu ca soluție la creșterea antisemitismului european. Pe de altă parte, sioniștii culturali au căutat o soluție pentru asimilarea evreiască tot mai mare. Ei doreau să revigoreze identitatea evreiască prin crearea unei patrii evreiești – nu neapărat a unui stat – unde să poată fi creată și să înflorească o cultură ebraică modernă.

A existat chiar și un dezacord între sioniști cu privire la faptul dacă istorica „Țara lui Israel” sau „Eretz Yisrael” în ebraică trebuia să fie locul autodeterminării evreilor. În 1903, de exemplu, Theodor Herzl, fondatorul mișcării sioniste, a susținut oferta Guvernului britanic ca evreii să se stabilească în părți din Africa de Est aflate pe atunci sub controlul Imperiului Britanic.

În anii 1920 și 1930, unii sioniști din Palestina Mandatară, un teritoriu aflat pe atunci sub administrație britanică, au pledat pentru un stat binațional evreu-arab. Abia în 1942, când Holocaustul era în desfășurare în Europa ocupată de naziști, mișcarea sionistă a declarat oficial că dorește un stat evreu.

După înființarea Israelului în 1948, primul său prim-ministru, David Ben-Gurion – un „sionist laburist” de stânga – a susținut că misiunea sionismului nu era completă. În opinia sa, acesta necesita încă „adunarea exilaților”: imigrarea tuturor evreilor în Israel. Pentru Ben-Gurion, singurii sioniști adevărați erau cei care alegeau să trăiască în Israel, ceea ce mulți evrei israelieni continuă să creadă.

Majoritatea evreilor care trăiesc în democrațiile occidentale bogate, însă, au preferat să rămână acolo unde sunt și să sprijine Israelul de la distanță. Noțiunea lor de sionism, supranumită „sionism al diasporei”, a eliminat cerința ca evreii să locuiască în Israel.

Sionismul liberal care rămâne popular în diaspora evreiască, cel puțin în rândul evreilor mai în vârstă, are puține în comun cu sionismul revizionist al liderilor israelieni de dreapta, precum prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care este hotărât să mențină controlul israelian asupra întregii Cisiordanii.

Sionismul liberal are și mai puține în comun cu sionismul mesianic inspirat din religie al coloniștilor evrei extremiști din Cisiordania sau sionismul creștin al protestanților evanghelici, cum ar fi actualul ambasador al SUA în Israel, Mike Huckabee. Pentru acești sioniști religioși, fie evrei, fie creștini, sionismul implică împlinirea dorințelor lui Dumnezeu, despre care cred că necesită suveranitatea evreiască asupra întregului teritoriu biblic al Israelului.

Sionismul ca acțiuni ale Israelului

Prin urmare, ce înseamnă „sionismul” nu a fost niciodată stabilit definitiv. A fost întotdeauna contestat de sioniștii înșiși, care sunt împărțiți în diferite curente. Deși există mai puțină diversitate ideologică printre sioniști astăzi decât în ​​perioada pre-statală, există încă dezacorduri profunde, în special între sioniștii religioși și cei seculari.

Mai mult, sionismul este mai mult decât o ideologie. În ochii criticilor sionismului, este ceea ce face statul israelian în numele său.

Așa gândesc palestinienii sionismul. Pentru ei, sionismul este definit în funcție de consecințele sale pentru palestinieni, care au inclus strămutarea, deposedarea, distrugerea și negarea drepturilor lor. Acesta este motivul pentru care palestinienii și mulți dintre susținătorii lor se opun cu vehemență acestui sionism.

În mintea majorității evreilor, prin contrast, sionismul a însemnat în practică, din punct de vedere istoric, eliberarea și suveranitatea evreiască, un refugiu din calea persecuției, o renaștere a limbii ebraice și un sentiment reînnoit de mândrie colectivă, mai ales după Holocaust.

Aceste moduri contradictorii de înțelegere a sionismului explică de ce a devenit unul dintre cei mai disputați termeni din vocabularul politic actual. Reprezintă lucruri diferite pentru oameni diferiți, din locuri diferite.

Editor : Ș.R.

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