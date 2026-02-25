Live TV

De ce vizita regelui Charles în America, cu ocazia celebrării celor 250 de ani ai SUA, va fi mai scurtă decât cea mamei sale, din 1976

US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Donald Trump, însoţit de soţia sa Melania, au fost primiți de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit. Foto: Profimedia

Publicația britanică The Times relatează că vizita regelui Charles peste ocean, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la Declarația de Independență, a fost scurtată: monarhul britanic va sta pe teritoriul american doar trei zile, jumătate din timpul petrecut de mama sa, regina Elisabeta a II-a, în urmă cu 50 de ani, când a efectuat o vizită de stat cu ocazia bicentenarului SUA.

Regele Charles plănuiește o vizită regală de trei zile în Statele Unite, ca parte a ceremoniilor pentru aniversarea a 250 de ani a națiunii, jumătate din durata turneului bicentenar al mamei sale din 1976. Durata mai scurtă a fost prevăzută încă de la începutul planificării, parțial din considerente legate de sănătatea și rezistența regelui, mai degrabă decât din cauza nervozității legate de reacția la scandalul Andrew Mountbatten-Windsor, subliniază The Times.

De asemenea, aceasta reflectă vizita de stat „redusă” efectuată de președintele Trump în Marea Britanie în septembrie anul trecut, care a durat, de asemenea, trei zile.

Problemele fostului prinț Andrew, fratele regelui Marii britanii, riscă să devină un factor în planificarea finală și în modul în care regele și regina se vor întâlni cu publicul. O zi a fost rezervată pentru Washington, urmată de o zi în New York și o a treia destinație care urmează să fie confirmată, potrivit unei surse.

Nu sunt planificate conferințe de presă cu Trump în timpul etapei de la Washington, programată pentru 28 aprilie, care va include o cină la Casa Albă, a spus sursa The Times. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze, dar o sursă din palat a spus că toate detaliile despre vizitele de stat vor fi anunțate la momentul potrivit.

Trump dorește ca sala de bal pe care o are în plan să găzduiască mari dineuri prezidențiale, dar lucrările de construcție abia au început, astfel încât masa va avea loc probabil în sala de mese oficială, care are o capacitate de 140 de invitați. Delegația britanică va putea nominaliza unii invitați, dar majoritatea listei va fi întocmită de Casa Albă.

Este puțin probabil ca vizita să includă un zbor către Coasta de Vest, pentru a evita titlurile din presă despre relația dificilă a regelui cu fiul său, Harry, care locuiește în California.

Durata relativ scurtă a vizitei reflectă în parte faptul că Charles se luptă cu cancerul și este mult mai în vârstă, la 77 de ani, decât era mama sa în 1976: ea avea 50 de ani când a călătorit pentru a marca bicentenarul SUA.

Încă se discută despre o vizită regală în vară a Prințului de Wales, William, care va coincide cel mai probabil cu Cupa Mondială găzduită de SUA, Canada și Mexic, care se va desfășura pe o perioadă de peste o lună, de la mijlocul lunii iunie până la mijlocul lunii iulie. William este patronul Asociației de Fotbal, forul conducător al fotbalului din Anglia.

În 1976, regina Elisabeta a sosit la Philadelphia, apoi a stat două zile la Washington, unde a dansat cu președintele Ford la Casa Albă, apoi a călătorit la bordul iahtului regal Britannia pentru a face opriri la New York, New Haven, Charlottesville, Newport și Boston.

Regina Elisabeta a II-a nu s-a adresat Congresului în 1976, dar a fost invitată să o facă în timpul vizitei sale de stat din 1991.

În total, Elisabeta a efectuat cinci vizite de stat în SUA, prima în 1957, apoi în 1976, urmată de o vizită pe Coasta de Vest ca invitată a președintelui Reagan în 1983, un turneu de 13 zile în 1991 și o vizită de șase zile în 2007, găzduită de George W. Bush.

Ultima sa apariție în SUA a fost în 2010, cu o scurtă oprire la New York în timpul unui turneu în Canada, când a ținut un discurs la Națiunile Unite și a vizitat Ground Zero pentru a comemora victimele atentatului din 11 septembrie.

