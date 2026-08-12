De la baze militare din Orientul Mijlociu la aliați tradiționali pierduți: cum se erodează influența globală a Rusiei lui Putin

Îndoieli cu privire la utilizarea unor baze militare cheie din Orientul Mijlociu; o primire călduroasă rezervată președintelui ucrainean de către un aliat european tradițional; o manifestare fără precedent de sfidare din partea liderului unui fost stat sovietic. Ultimele câteva săptămâni au adus o lovitură după alta speranțelor Kremlinului de a-și menține influența globală, în timp ce războiul din Ucraina continuă să se prelungească, scrie The Times.

Siria a anunțat duminică că baza aeriană rusă de la Hmeimim și baza navală de la Tartus nu vor mai fi controlate exclusiv de Moscova și că aceste instalații militare vor fi transformate în centre de „instruire comună”. Acestea erau singurele baze militare oficiale ale Rusiei din afara fostei Uniuni Sovietice.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Bashar al-Assad, un aliat cheie al Kremlinului, a fost detronat în 2024 de forțele rebele și înlocuit în funcția de președinte al Siriei de Ahmed al-Sharaa, un comandant al mișcării de insurgență conduse de islamiști. Deși armata rusă îl susținuse pe Assad timp de nouă ani, ucigând mii de rebeli și civili sirieni, președintele Vladimir Putin a ordonat forțelor sale să nu intervină în timp ce rebelii au pătruns în Damasc.

Siria a calificat acordul privind bazele din estul Mediteranei drept o „reorganizare a prezenței ruse”, care ar deschide calea către „o nouă etapă în relațiile siriano-ruse”.

Deși Siria a susținut că acordul a fost încheiat cu Moscova și că va proteja interesele reciproce, țara a precizat că instalațiile civile de la ambele baze vor fi încredințate Damascului. Kremlinul nu a făcut încă niciun comentariu, iar detaliile acordului nu au fost făcute publice.

„Îndepărtarea treptată a Rusiei”

Hanna Notte, expertă în politica externă a Rusiei și în Orientul Mijlociu, a afirmat că este din ce în ce mai puțin probabil ca Rusia să poată utiliza bazele din Siria în scopuri militare în viitor, dar că această posibilitate nu trebuie exclusă.

„Există o mare reticență din partea Rusiei cu privire la măsura în care al-Sharaa poate de fapt să se mențină la putere și să stabilizeze Siria”, a declarat Notte, autoarea cărții „We Shall Outlast Them”, o lucrare despre campania globală a Kremlinului de a învinge Occidentul. „Gândirea rusă ar putea fi, de fapt: «Să vedem cum va sta Siria peste cinci sau zece ani. Noi o să așteptăm momentul potrivit»”.

Rusia și-a folosit bazele din Siria pentru a transporta provizii și combatanți către Africa Corps, succesorul grupului de mercenari Wagner, controlat de Kremlin, în Libia, Mali, Republica Centrafricană și în alte părți ale continentului.

Acordul sugerează că Moscova își va păstra drepturi limitate de realimentare a avioanelor militare la Hmeimim, dar, dincolo de acest aspect, nu există prea multe motive de bucurie pentru ruși, potrivit lui Nikita Smagin, expert în afaceri iraniene și în politica Rusiei în Orientul Mijlociu.

„Noile autorități din Siria o îndepărtează treptat pe Rusia din țară… La un moment dat, în viitorul previzibil, vor dori să elimine prezența rusă”, a afirmat el. „Pur și simplu, acest lucru nu se întâmplă instantaneu. Autoritățile siriene acționează destul de pragmatic și aș spune chiar cu multă abilitate, pentru a nu afecta relațiile cu Rusia în această perioadă dificilă de tranziție, care rămâne încă instabilă”.

Deși Kremlinul va încerca probabil să prezinte acordul privind baza aeriană într-o lumină favorabilă, acesta a fost criticat de susținătorii liniei dure din Rusia. „Am cheltuit resurse uriașe și am sacrificat viețile ofițerilor, soldaților și luptătorilor noștri din gruparea Wagner pentru a stabili o prezență rusă în regiune — și acum urmează să le cerem acelor [luptători] bărboși și coordonatorilor lor turci permisiunea de a fi prezenți în propriile noastre baze?”, a scris Igor Yeliseyev, fost avocat al grupării Wagner, care a fost finanțată de guvernul rus.

Anunțul sirian a fost făcut cu ocazia împlinirii a 27 de ani de la numirea lui Putin în funcția de prim-ministru de către președintele Elțîn, în 1999. Câteva luni mai târziu, Putin a preluat funcția de președinte și s-a apucat să restabilească influența globală a Moscovei din perioada sovietică. Acest efort a fost în mare parte sacrificat în favoarea obsesiei lui Putin de a obține victoria în Ucraina cu orice preț.

Pierderea aliaților

Deși regimul din Iran, care a oferit sprijin militar invaziei Rusiei în Ucraina, a reușit până acum să supraviețuiască unei campanii de bombardamente conduse de SUA și Israel, Kremlinul nu a reușit să împiedice căderea altor aliați importanți.

Pe lângă pierderea lui Assad, Rusia s-a dovedit neputincioasă în a împiedica capturarea lui Nicolas Maduro, liderul pro-Moscova al Venezuelei, de către forțele speciale americane. Viktor Orban, al cărui guvern din Ungaria era considerat „calul troian” al Kremlinului în Uniunea Europeană, a fost învins la urne. Rusia și-a pierdut, de asemenea, influența în Caucazul de Sud, unde Armenia și Azerbaidjanul, ambele foste state sovietice, se îndepărtează acum de sfera de influență a Kremlinului.

Alți aliați tradiționali transmit semnale îngrijorătoare pentru Kremlin. Serbia, una dintre puținele țări europene care nu a impus sancțiuni împotriva Moscovei în urma invaziei Ucrainei, l-a primit săptămâna trecută pe președintele Volodimir Zelenski, în cadrul primei sale vizite de la invazia din 2022. Un oficial ucrainean a descris discuțiile dintre liderul de la Kiev și președintele Aleksandar Vucic drept o „palmă peste față” pentru Putin și parte a unui efort de a „îndepărta sârbii” de Kremlin.

Vizita lui Zelenski la Belgrad a avut loc după ce Kassym-Jomart Tokayev, președintele Kazahstanului, i-a spus lui Putin, în față, că este timpul ca Rusia să înceteze luptele din Ucraina. „Este o rușine [că] mor tineri”, a spus Tokayev în timpul discuțiilor din orașul siberian Omsk. Putin, care pronunță în mod obișnuit greșit numele lui Tokayev în timpul discuțiilor, părea incomod în timp ce liderul kazah își exprima apelul.

Kazahstanul și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, dar a păstrat legături strânse cu Moscova. La începutul anului 2022, cu câteva săptămâni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, Putin a trimis trupe la Almaty, cel mai mare oraș din Kazahstan, pentru a ajuta la înăbușirea tulburărilor. După declarațiile lui Tokayev, Kremlinul a afirmat că liderul kazah nu a înțeles „cauzele profunde” ale războiului, o expresie care reprezintă în limbajul rus o referire la ceea ce este perceput ca un guvern pro-occidental la Kiev.

Putin a apelat la Coreea de Nord pentru ajutor în Ucraina și s-ar putea să devină și mai dependent de Phenian. „S-a luat decizia ca între 30.000 și 50.000 de nord-coreeni să fie detașați pe teritoriul Rusiei”, a afirmat Zelenski pe rețelele sociale la sfârșitul săptămânii. „Ei studiază acest război”.

Deși diminuarea influenței ruse ar putea fi salutată de țările occidentale, este probabil ca aceasta să-l facă pe Putin și mai hotărât să atingă obiectivele Rusiei în Ucraina, a afirmat Notte.

„Dacă ai miza totul pe acest război, dacă ai subordonat acestuia celelalte dosare de politică externă și ai acceptat chiar să pierzi influență în alte părți ale lumii, totul în numele acestui efort de a subjuga Ucraina, atunci trebuie neapărat să ieși învingător”, a spus ea. „Cu cât Rusia este supusă unei presiuni mai mari în alte părți ale lumii, cu atât mai mult acest lucru va duce la o înăsprire și mai mare a poziției ruse față de Ucraina și, potențial, chiar la o disponibilitate de a escalada conflictul”.

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Editor : A.M.G.