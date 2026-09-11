De la conducerea Canadei la industria divertismentului. Noua afacere lansată de Justin Trudeau

Fostul premier al Canadei Justin Trudeau a lansat vineri o companie de producție media și divertisment, intitulată Hope and Hard Work, informează Reuters.

Numele companiei face trimitere la o expresie folosită frecvent de Trudeau în discursurile sale, după ce a preluat conducerea Partidului Liberal din Canada, în 2013, dar și în timpul celor nouă ani petrecuți în funcția de prim-ministru, între 2015 și 2025.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al companiei, obiectivul Hope and Hard Work este să îi apropie pe oameni prin intermediul unor „povești care ne ajută să vedem, să înțelegem și să interacționăm unii cu alții - prin film, televiziune, conținut audio și evenimente live”.

Trudeau a fondat compania împreună cu Katie Telford, care i-a fost șefă de cabinet timp de mai mulți ani. Lansarea are loc în aceeași perioadă cu Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF), care a început joi și se va încheia pe 20 septembrie.

Trudeau s-a retras din politica de prim-plan

În vârstă de 54 de ani, Justin Trudeau și-a anunțat demisia din funcția de premier în ianuarie 2025, după presiuni din partea parlamentarilor, preocupați de rezultatele slabe ale Partidului Liberal în sondajele realizate înaintea alegerilor programate pentru aprilie 2025.

El a fost înlocuit la conducerea Partidului Liberal de Mark Carney, care a devenit ulterior și prim-ministru al Canadei.

După plecarea din funcția de premier, Trudeau a avut o prezență publică mai discretă. A susținut însă mai multe discursuri, inclusiv la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, și a atras atenția presei prin relația sa cu artista pop americană Katy Perry.

Un traseu similar cu cel al familiei Obama

Intrarea lui Justin Trudeau în industria de divertisment urmează un model similar celui ales de fostul președinte american Barack Obama și de fosta primă doamnă Michelle Obama.

Cei doi au înființat în 2018 compania Higher Ground Productions și au semnat ulterior un contract multianual pentru producția de filme și seriale destinate platformei de streaming Netflix.

Editor : Ana Petrescu