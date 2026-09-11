Live TV

De la conducerea Canadei la industria divertismentului. Noua afacere lansată de Justin Trudeau

Data publicării:
justin trudeau
Foto: Profimedia images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Trudeau s-a retras din politica de prim-plan Un traseu similar cu cel al familiei Obama

Fostul premier al Canadei Justin Trudeau a lansat vineri o companie de producție media și divertisment, intitulată Hope and Hard Work, informează Reuters.

Numele companiei face trimitere la o expresie folosită frecvent de Trudeau în discursurile sale, după ce a preluat conducerea Partidului Liberal din Canada, în 2013, dar și în timpul celor nouă ani petrecuți în funcția de prim-ministru, între 2015 și 2025.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al companiei, obiectivul Hope and Hard Work este să îi apropie pe oameni prin intermediul unor „povești care ne ajută să vedem, să înțelegem și să interacționăm unii cu alții - prin film, televiziune, conținut audio și evenimente live”.

Trudeau a fondat compania împreună cu Katie Telford, care i-a fost șefă de cabinet timp de mai mulți ani. Lansarea are loc în aceeași perioadă cu Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF), care a început joi și se va încheia pe 20 septembrie.

Trudeau s-a retras din politica de prim-plan

În vârstă de 54 de ani, Justin Trudeau și-a anunțat demisia din funcția de premier în ianuarie 2025, după presiuni din partea parlamentarilor, preocupați de rezultatele slabe ale Partidului Liberal în sondajele realizate înaintea alegerilor programate pentru aprilie 2025.

El a fost înlocuit la conducerea Partidului Liberal de Mark Carney, care a devenit ulterior și prim-ministru al Canadei.

După plecarea din funcția de premier, Trudeau a avut o prezență publică mai discretă. A susținut însă mai multe discursuri, inclusiv la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, și a atras atenția presei prin relația sa cu artista pop americană Katy Perry.

Un traseu similar cu cel al familiei Obama

Intrarea lui Justin Trudeau în industria de divertisment urmează un model similar celui ales de fostul președinte american Barack Obama și de fosta primă doamnă Michelle Obama.

Cei doi au înființat în 2018 compania Higher Ground Productions și au semnat ulterior un contract multianual pentru producția de filme și seriale destinate platformei de streaming Netflix.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Câte zile de concediu primesc angajații. Foto Getty Images
2
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea...
2026-09-01-0784
3
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
parlament
4
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
5
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
”Cine e, mă, prostovanul ăsta?”. Ilie Dumitrescu și Adrian Mutu au reacționat, după momentul istoric din România
Digi Sport
”Cine e, mă, prostovanul ăsta?”. Ilie Dumitrescu și Adrian Mutu au reacționat, după momentul istoric din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1132967653
Zelenski a ajuns în Canada pentru o vizită de trei zile. Apărarea Ucrainei împotriva rachetelor balistice, pe agenda discuțiilor
Prime Minister Mark Carney Of Canada Departs The White House After Meeting With President Donald J. Trump - Washington, DC, 06 May 2025
SUA impun o interdicție de import pentru mai multe produse canadiene. Alcoolul și motocicletele se numără printre bunurile vizate
Prim-ministrul canadian Mark Carney.
Canada a activat taxele vamale de retorsiune împotriva SUA. Carney îi răspunde „dolar pentru dolar” lui Trump
profimedia-1129202719
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
photo-collage.png - 2026-09-04T180007.688
„Furtuna secolului” paralizează oraşul Toronto: 50.000 de gospodării fără curent electric. Traficul aerian a fost întrerupt
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la...
drona profimedia
Fragmente de drone, unele cu explozibil, găsite în Constanța și...
hayssam eliberat duba
Primele imagini cu teroristul Omar Hayssam la ieșirea din...
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu explică motivele pentru care parlamentari AUR ar putea...
Ultimele știri
Documente făcute publice de CIA conţin avertismente privind ameninţările lui Osama bin Laden înainte de atentatele din 11 septembrie
Cinci decese și 83 de cazuri de West Nile în România. Bucureștiul, zona cu cele mai multe îmbolnăviri
Zelenski îi cere lui Trump să impună urgent sancțiuni severe Rusiei: „Nu înțeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și noroc. Trei zodii intră într-o perioadă de abundență financiară până pe 20 septembrie
Cancan
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir nu crede că Jean Valvis va fi acționar la Rapid: „Nu-l lasă Șucu!”
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Alex Musi, accidentat sau pedepsit? „Ar putea lipsi minim o lună”. Exclusiv
Adevărul
România, prima țară din lume cu asigurare anti-drone pentru locuințe. Ce se întâmplă dacă războiul ajunge pe...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Cine e viitoarea soție a lui Alexandru Nazare. E cu 16 ani mai mică decât el și nu e străină de lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum s-a transformat noul ”rege” din România în Portugalia: ”Sunt convins că a vrut să se întoarcă”
Pro FM
Delia, în costum de baie și cizme lângă piscina de acasă. Nonconformismul ei a stârnit reacții: "Ador tot ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pamela Anderson, într-o rochie cu spatele gol și crăpătură până la șold. A strălucit la New York, la 59 de ani
Adevarul
Noua atracție din Grecia. Turiștii au ocazia să înoate cu porcii
Newsweek
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
Digi FM
Văduva și copiii lui Steve Irwin îi duc dorul: "Familia noastră și-a pierdut supereroul". 20 de ani de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Actorul care nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță