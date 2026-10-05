De la dinastia Ming la dronele Houthi: lupta marilor puteri pentru controlul strâmtorilor din Orientul Mijlociu și lecțiile pentru SUA

În ultimele luni, strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb au devenit sinonime cu confruntările geopolitice. Oricine controlează aceste căi navigabile înguste guvernează fluxul traficului maritim de la Marea Arabiei și Marea Roșie până la Oceanul Indian – și, odată cu acesta, o parte vitală a comerțului global.

Totuși, conflictul privind aceste strâmtori este aproape la fel de vechi precum comerțul maritim modern. Războiul dintre SUA și Iran pentru aceste puncte de blocare este doar cel mai recent capitol dintr-o istorie seculară a puterilor extraregionale care încearcă să influențeze sau să domine Orientul Mijlociu pe mare, potrivit unei analize The Conversation.

China din perioada dinastiei Ming oferă unul dintre primele exemple de putere extraregională care își proiectează puterea prin forță navală și diplomație. În 1405, amiralul, exploratorul și diplomatul musulman chinez Zheng He s-a îmbarcat în prima dintre cele șapte expediții peste Oceanul Indian. Comandând flote de peste 300 de nave, a ajuns în orașul Ormuz în jurul anului 1414, apoi la Aden în Yemen, trecând prin Bab el-Mandeb în Marea Roșie.

Această Pax Sinica nu controla strâmtorile. În schimb, a stabilit o prezență comercială puternică bazată pe demonstrații de putere navală, misiuni diplomatice și schimburi lucrative de cadouri. Spre deosebire de puterile coloniale ulterioare, Zheng He nu a înființat colonii la Ormuz sau de-a lungul coastei arabe. În schimb, a intrat în sistemul comercial existent, stabilit de negustorii arabi, persani, indieni și est-africani din regiune.

Călătoriile demonstrează, de asemenea, limitele puterii maritime supraextinse. După ultima expediție a lui Zheng He din anii 1430, schimbarea priorităților din dinastia Ming a pus capăt călătoriilor. Statul nu a fost dispus să investească în Marina sa și în întreținerea acesteia.

Astăzi, Beijingul invocă călătoriile lui Zheng He pentru a conferi legitimitate istorică relațiilor dintre China și Orientul Mijlociu. Beijingul își prezintă investițiile moderne în infrastructură, energie și porturi, cum ar fi Gwadar în Pakistan, ca fiind renașterea unei relații străvechi și pașnice care se întinde până în perioada premodernă a Drumului Mătăsii.

Totuși, în anii 1500, creșterea traficului maritim global și sosirea puterilor coloniale europene aveau să marcheze o schimbare către eforturi mai violente și agresive de control al strâmtorilor.

Dominația navală a Portugaliei

Portughezii au fost inovatori navali, introducând o formă mai coercitivă de putere maritimă, folosind tunuri grele pe navele oceanice. În 1513, Afonso de Albuquerque a atacat Adenul în încercarea de a controla accesul la Marea Roșie. Nu a reușit să cucerească orașul fortificat de pe continent, care era înconjurat de un teren muntos abrupt.

După cum au aflat SUA secole mai târziu, superioritatea navală nu se traducea printr-o victorie imediată pe uscat. Navele de război portugheze puteau distruge nave și bombarda un port, dar a comanda apele din afara unui port nu era același lucru cu a controla terenul din spatele acestuia.

Totuși, în 1515, Albuquerque a reușit să cucerească orașul Ormuz, unde a impus cartaz, un permis plătit pentru ca negustorii să navigheze prin Golf și Oceanul Indian. Această reglementare a comerțului este, în esență, ceea ce încearcă să facă taxa Iranului în prezent.

Această „ Pax Lusitana ” a fost mai violentă decât predecesoarea sa chineză, iar în 1622, forțele din dinastia safavidă iraniană și navele Companiei engleze a Indiilor Orientale și-au unit forțele pentru a-i expulza pe portughezi din Ormuz și a deschide comerțul.

Preluare britanică și olandeză

Odată cu înlăturarea Portugaliei, forțele otomane, safavide, omaneze, olandeze și engleze s-au luptat pentru control. Sistemul era dominat de puternice nave europene și de conducători locali care controlau atât porturile, cât și mărfurile care circulau prin ele.

Compania Olandeză a Indiilor Orientale a intrat în aceste ape în 1614. Susținută de nave puternic înarmate, s-a stabilit în portul Mokha, în Yemen.

După expulzarea Portugaliei, olandezii au obținut privilegii comerciale în 1623 și au concurat cu comercianții britanici în Bandar Abbas, principala stație comercială din Golf, vizavi de Ormuz.

În timp ce britanicii erau renumiți pentru comerțul cu ceai, olandezii au ajuns să domine comerțul cu cafea. Anterior domeniul comercianților cu sediul în Mokha, olandezii au spart monopolul Yemenului asupra comerțului cu cafea prin introducerea ilegală de plante de cafea Arabica în insula indoneziană Java, unde acestea erau cultivate la scară masivă.

Olandezii au demonstrat astfel că echilibrul puterii maritime se putea schimba prin controlul producției și comerțului, mai degrabă decât prin tunuri și coerciție.

Totuși, odată ce britanicii au cucerit Adenul în 1839, au câștigat controlul. Au semnat acorduri cu conducătorii și triburile vecine din Yemenul de Sud care le-au oferit control de facto asupra Bal al-Mandeb la începutul erei industriale.

Aden a devenit curând o stație navală de cărbune și un centru de comunicații, conectat la India prin cabluri telegrafice. Când Canalul Suez a fost deschis în 1869, britanicii au dominat și acest punct de legătură, deoarece Marea Roșie oferea cea mai scurtă rută maritimă către colonia lor din India.

Hegemonia britanică a ajuns curând să se bazeze pe nave de război cu aburi și porturi, precum și pe împrumuturi și tratate. O mare parte din aceasta a fost susținută de reprezentanți locali de-a lungul coastei, care se întindeau de la Aden până în Kuweit.

Lecții pentru SUA astăzi

După cel de-Al Doilea Război Mondial, echilibrul puterii s-a schimbat din nou. SUA au înlocuit Regatul Unit cu baze militare, grupuri de portavioane și vânzări de arme în schimbul petrolului din Golf. În 1980, președintele american Jimmy Carter a declarat că orice încercare sovietică de a controla Golful va fi tratată ca un atac asupra intereselor americane și i se va rezista prin forță militară.

Dacă mergem înainte cu 45 de ani, Trump a demontat efectiv (deși poate fără să vrea) Doctrina Carter. În timp ce navele militare americane se află acum în strâmtoarea Ormuz pentru a proteja libertatea de navigație, războiul lui Trump din februarie 2026 a fost cel care a pus în pericol transportul maritim, pentru că a determinat Iranul să perturbe comerțul din Golf ca măsură de retorsiune.

Lecția istorică este că, deși hegemonia maritimă extraregională este posibilă, ea este temporară și efemeră, la fel de trecătoare precum valurile care o poartă. China și-a abandonat flotele, Portugalia a pierdut Ormuz, olandezii s-au concentrat pe Java, iar Marea Britanie a părăsit Adenul. Dominația s-a schimbat atunci când puterile hegemonice s-au extins excesiv, tehnologiile s-au schimbat și alianțele locale s-au realiniat.

Iranul și rebelii houthi, care au ocupat recent Mokha, nu au nevoie de flote de portavioane. În schimb, rachetele, minele și dronele lor transformă costul asigurării maritime în arme. În ciuda puterii lor navale, SUA nu pot elimina agenția locală a societăților din jurul Ormuzului și Bab el-Mandebului. Fiecare imperiu dinainte a descoperit că controlul unui punct de restricție nu se traduce prin controlul lumii politice și al voinței care o înconjoară.

Editor : Ș.R.