De la „e o persoană destul de interesantă” la „nu mai are nevoie să fie președinte”: ce spun chinezii despre Donald Trump

Chiar și pentru oamenii obișnuiți din China, influența președintelui american Donald Trump este foarte mare. Un comerciant de oțel din orașul Fuzhou, situat în sudul țării, a declarat că afacerea sa a fost afectată de războiul comercial. Un șofer de taxi din nordul Chinei s-a plâns că majorarea prețurilor mondiale la benzină, pe fondul conflictului din Iran, l-a obligat să plătească mai mult la pompă, relatează New York Times.

Într-un centru comercial din Beijing, Sunny Sun, o femeie care a investit în acțiuni, a declarat că își monitorizează portofoliul, fiind preocupată de impactul anunțurilor făcute în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping.

„Există cu siguranță o oarecare incertitudine în ceea ce privește starea de spirit a pieței, deoarece Trump este genul de persoană care spune un lucru astăzi și altul mâine, când se întoarce în Statele Unite”, a spus Sun. „Cuvintele sale pot provoca de fapt agitație la nivel global”.

Unii locuitori au fost surprinși să afle că liderul de la Casa Albă se afla în vizită în China, dar toți știau cine era. Aceștia au menționat tentativa de asasinat la care a fost supus, activitatea sa în domeniul afacerilor, refuzul său de a purta mască în timpul pandemiei, campania sa împotriva Iranului și, desigur, taxele vamale impuse de el.

„E o persoană destul de interesantă”, a spus Milly Zhu, o femeie de 34 de ani care lucrează în domeniul promovării filmelor și emisiunilor TV și se plimba într-un centru comercial din Beijing. „Unele dintre cuvintele și gesturile lui, de exemplu cele referitoare la China, par a fi un număr de stand-up comedy pentru oamenii din China”, a spus ea.

„Președintele nostru Xi ar putea fi considerat, în comparație cu Trump, mai serios”, a adăugat ea.

Adesea, opiniile lor erau negative. Yang Saixiang, o angajată în vârstă de 47 de ani la un salon de manichiură dintr-un centru comercial din Fuzhou, a declarat că războiul din Iran i-a întărit opiniile negative și că mulți chinezi îl displac pe Donald Trump.

„Nu are o atitudine prietenoasă față de China”, a spus ea. Ea a afirmat că taxele vamale și războiul comercial dintre SUA și China au afectat veniturile clienților ei și s-a întrebat de ce Statele Unite nu pot pur și simplu să schimbe președintele. „Cred că, la vârsta lui, nu mai are nevoie să fie președinte”, a spus ea.

Peng Shuiming, un frizer de 18 ani care stătea în fața unui mall din Fuzhou jucându-se pe telefon, a declarat că războiul cu Iranul i-a înrăutățit și mai mult părerea despre Statele Unite, care era deja proastă.

„Nu am o părere prea bună despre el; e destul de brutal”, a spus el despre președintele american.

Tânărul a declarat că nu îi pasă de vizita lui Trump și că necesitatea Chinei de a se baza pe Statele Unite este o „chestiune de alegere. Consider că China este destul de puternică”, a spus el.

Conform lui Zhang Lei, un șofer de taxi în vârstă de 40 de ani din Jinan, provincia Shandong, China este deja o țară bogată, care nu are nevoie de prea multe produse străine, și care ar trebui să adopte o atitudine mai fermă.

„Faptul că ia inițiativa de a vizita China înseamnă că China îl poate controla, nu-i așa?”, a spus el referindu-se la Trump. „Înseamnă că acest război comercial nu este doar un eșec pentru China, ci și că Statele Unite se confruntă cu dificultăți”.

Unele dintre opiniile negative despre Statele Unite păreau să se bazeze pe informații eronate răspândite pe rețelele sociale. O femeie a menționat un reportaj potrivit căruia cerșetorii din Statele Unite mănâncă carne de om, în timp ce Peng a menționat că părerea sa despre Statele Unite s-a înrăutățit după ce a văzut, în timpul pandemiei, un reportaj despre aruncarea cadavrelor în mare de către autoritățile americane.

Alții păreau să dea vina pe Trump și pe războiul comercial pentru slăbiciunea generală a economiei chineze, care se datora probabil, în parte, actualei recesiuni din sectorul imobiliar sau altor factori, notează sursa citată.

Chen Gang, un comerciant de oțel în vârstă de 42 de ani din Fuzhou, a declarat că relațiile tensionate dintre Statele Unite și China îi afectează afacerea. El vinde oțel industriei construcțiilor, dar acest sector se află în declin.

„Ar fi mai bine să evităm războaiele tarifare și să cooperăm pur și simplu în spirit de prietenie, fără toate aceste tensiuni”, a spus el.

Chen a afirmat că liderii chinezi ar trebui să se poarte „politicos și cu bun-simț” față de Trump — cel puțin în aparență. „Oamenii spun lucruri frumoase la suprafață, dar ceea ce gândesc cu adevărat în spatele ușilor închise este cu totul altceva. Așa stau lucrurile în lumea afacerilor”, a spus el.

Mulți și-au exprimat speranța că întâlnirile dintre Donald Trump și Xi Jinping vor conduce Statele Unite și China pe o traiectorie mai stabilă. Aproape toți au descris China ca fiind o țară pașnică prin natura sa.

„Nu vrem război, vrem pace”, a spus Zhu. „Vrem să avem relații bune cu Statele Unite și vrem să ne dezvoltăm economia. Numai pacea poate duce la o economie mai bună”.

În Jinan, un oraș din nordul Chinei, Shen Jianmin, un pensionar în vârstă de 74 de ani și fost fermier, care se relaxa miercuri într-o piață publică, a declarat că Trump are tendința de a stârni scandaluri fără motiv. Cu toate acestea, el a afirmat că vizita reprezintă un pas pozitiv.

„E bine că Statele Unite vin în China, nu-i așa?”, a spus el. „Relațiile de prietenie dintre cele două țări sunt bune”. „Toată lumea își dorește o viață bună; ce om obișnuit ar vrea să se lupte? Când ești mereu în război, oamenii obișnuiți sunt cei care suferă”, a adăugat el.

Citește și:

Serviciile de informații americane: China profită de războiul din Iran pentru a-și maximiza avantajul față de SUA în domenii importante

China este „unicul risc” la adresa păcii regionale. Replica Taiwanului după avertismentul lui Xi Jinping pentru Donald Trump

Editor : A.M.G.